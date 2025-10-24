2大航空会社の採用担当者＆現役客室乗務員の話が聞ける！ エアステージCA就職セミナー 2025秋開催

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）が発行する空の就職情報誌 月刊［エアステージ］は、客室乗務員志望者を対象としたイベント、「エアステージCA就職セミナー 2025秋」を2025年11月24日（月・祝）に開催いたします。

■採用担当者や現役客室乗務員、内定者に直接質問ができる！

本セミナーは2027年度入社の新卒や既卒での採用を目指す就活生向けに、日本航空（JAL）と全日本空輸（ANA）の採用担当者、現役客室乗務員が登壇し、求める人材像や採用試験の内容などについて講演するものです。

今回は初となる「会場＋配信」のハイブリット形式での開催となります！

会場参加者は、直接採用担当者や現役客室乗務員の話を聞けるのはもちろん、遠方の方などでもオンラインでご参加いただけます。またアーカイブ配信もあるため、当日ご予定がある方も後日セミナーの動画を見ることができます。

セミナーは2部構成で、第1部ではJAL、ANAの講演のほか、参加者の皆さんから事前にいただいた質問を「エアステージ」編集長と、航空業界への高い就職率を誇る「エアステージ・エアラインスクール」の講師陣が採用担当者に直接お聞きし、掘り下げていく公開インタビューも予定しています。さらに、「エアステージ・エアラインスクール」講師による就活レクチャーも実施します。

第1部終了後は第2部として、会場参加者は採用担当者や現役客室乗務員、またJALとANAの内定者を囲んで直接質問などをしていただける時間も設けております。

「何から準備を始めればいいか分からない」「ツテがなくOG・OB訪問ができない」「身近に話を聞ける航空業界関係者がいない」といった不安を抱えた方にぜひご参加いただきたいセミナーです。

さらに、参加特典として月刊［エアステージ］のバックナンバー（電子版）もプレゼント！

会場参加者は11冊（2024年10月・11月合併号～2025年9月号）、配信参加者は6冊分（2025年4月号～2025年9月号）のバックナンバーを購読することができます。（※イベント終了後に閲覧用URLをお知らせいたします）

あなたのエアライン就活はここからスタート！客室乗務員に興味がある方はぜひご参加ください。

■イベント概要

セミナー名：エアステージCA就職セミナー 2025秋

開催日時：2025年11月24日（月・祝）13:00開演～18:00終了予定（12:30開場）

会場：神保町三井ビルディング 23F（東京都千代田区神田神保町1-105）

交通：東京メトロ、都営線 神保町駅A9出口より徒歩3分

参加費（すべて税込）：

会場参加チケット 12,000円（第1部および第2部／エアステージ電子版バックナンバー11冊付き）

配信チケット 6,000円（第1部のみ／エアステージ電子版バックナンバー6冊付き）

※会場参加チケットは70名限定。売り切れ次第販売終了となります。

※どちらもセミナー終了後にアーカイブ動画が視聴できます。

チケット販売ページ：https://asseminer25autumn.peatix.com/

チケット販売期間：2025年10月8日～11月23日（日）16:00

対象：客室乗務員への就職を志望する大学生・短大生・専門学校生、既卒者

主催：エアステージ就職セミナー運営委員会

☆参加特典☆

月刊［エアステージ］電子版バックナンバー

会場参加：2024年10月・11月合併号～2025年9月号（11冊分）

配信参加：2025年4月号～2025年9月号（6冊分）

※イベント終了後に、電子版が読めるURLをチケット購入者の方にPeatixメッセージでお知らせします。

■進行（予定）

【第1部】

・主催者挨拶

・「エアステージ・エアラインスクール」による2026年卒就活総括

・【講演】日本航空（JAL）

・【講演】全日本空輸（ANA）

・「エアステージ・エアラインスクール」によるCA就活レクチャー

・「エアステージ編集長」と「エアステージ・エアラインスクール」講師による公開インタビュー

【第2部（会場参加者のみ）】

・登壇者（採用担当者、現役客室乗務員）、内定者を囲む会

（※囲む会は少人数のグループに分かれて実施します）

・参加者懇親会及び受験相談会（自由参加）

※内容は変更となる可能性もございます。

※配信チケットでは「第1部」のみのプログラムを配信します。

＜2025年3月開催の「エアステージ就職セミナー」の様子＞

※今回の会場とは異なります。

☆JAL、ANA、2大航空会社の講演が1日で聞ける！☆「囲む会」では、登壇者や内定者と直接お話ができます！

＜参加者の声＞

2025年3月に開催された「エアステージ就職セミナー2025」の参加者の声をご紹介します。（参加者アンケートより一部抜粋）

★とても役に立つ情報ばかりで、就職活動をこれからも頑張ろうと思えるセミナーでした。

★実際のCAさんや内定者に会いに行くことの大切さを体感しました。知識や経験を積み上げて挑戦し続ける仕事の奥深さを知ることが出来ました。ありがとうございました。

★沖縄に住んでいるので、会社説明会やOB・OG訪問が中々難しい状況のためこのような機会が本当にありがたく、とても有意義な時間となりました。JALさんANAさんのお話が一度に聞けたことも、とても良かったです。

★社員の方々や内定者の皆様と直接お話しする貴重な機会をいただき、大変勉強になりました。温かい雰囲気の中での貴重なお話を伺うことができ、とても有意義な時間となりました。就活のラストスパートに向けて、さらに励んでまいります。

★本日参加して自分自身のモチベーションになりましたし、同じ夢に向かって頑張っている多くの仲間がいることを改めて実感し、頑張ろうと思うきっかけとなりました。

★採用担当の方々や2025年内定者の方々から直接お話を伺うことができました。それぞれの会社様が開催される説明会とは異なり、よりリアルに聞きたいことをお聞きできる環境だったことがとても良かったです。

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 エアステージ就職セミナー運営委員会

担当：成田

E-mail：as.event@ikaros.co.jp