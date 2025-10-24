「光を失っても、夢は見える。」挑戦し続ける視覚障害Ｊリーガー 松本光平選手がスポコラ・アンバサダーに就任
MUGEN BIONIC株式会社（本社：静岡市、代表取締役：菅田貴司）は、同社が製造・販売するスポーツサプリメントブランド「SPOCOLLA／スポコラ」のアンバサダーとして、高知ユナイテッドSC所属の松本光平選手と契約を締結いたしました。
松本選手は、プロサッカー選手として世界で活躍していた中、ニュージーランドでのトレーニング中の事故により右目を失明、左目の視力も0.01以下となりました。それにもかかわらず、プロサッカー選手として復帰し、現在も高知ユナイテッドSCでプレーする現役Jリーガ―です。その不屈の精神と挑戦する姿勢が、スポコラのブランド理念と深く共鳴し、今回のアンバサダー契約に至りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332172&id=bodyimage1】
■ 契約の背景
松本選手は事故後、視界をほぼ失った状態でリハビリを重ね、再びプロ選手としてプレーを続けています。「見えないこと」を理由に諦めるのではなく、感覚・音・チームの声・自分の身体を信じる力でプレーを再構築。その挑戦の姿勢は、スポコラが掲げる「怪我ゼロの未来をつくる」という理念と重なります。
「スポコラ」は、靭帯・腱・筋膜・軟骨・骨など身体を構成する結合組織の修復と再生をサポートするゼリータイプのスポーツサプリメントです。日々のコンディショニングに活用してきた松本選手の実体験を基に、今回アンバサダーとして正式に就任いただく運びとなりました。
■ 松本光平選手 コメント
「この度、スポコラのアンバサダーに就任させていただきました、松本光平です。私は以前からMUGENの商品を愛用しており、スポコラは私にとって日々のケアには欠かせない存在です。
視力を失った今も現役選手として挑戦を続けられているのは、スポコラが私の身体を内側から支え続けてくれているからです。今年で36歳を迎え、これまで以上に身体のケアの重要性を実感する中で、この素晴らしいご縁を通じて、一人でも多くの方々に希望を届けられるよう、これからも励んで参ります。」
■ MUGEN BIONIC株式会社 代表取締役 菅田貴司 コメント
「松本選手は、“光を失っても夢を追う”パワー溢れるアスリートです。彼の挑戦の姿勢は、スポコラが掲げる『身体の再生力を信じる』理念と完全に一致します。今回のパートナーシップを通じ、挑戦するすべてのアスリートを身体の内側から支えたいと思います。」
■ スポコラ（SPOCOLLA）について
「スポコラ」は、怪我の予防・早期回復を目的に開発されたゼリータイプのスポーツサプリメントです。靭帯・腱・筋膜・軟骨・骨など結合組織の修復成分を独自配合し、アスリートの身体を内側から整えます。プロ選手から学生・一般アスリートまで幅広く活用されています。
公式サイト：https://mugen.zone
■ 松本光平選手 プロフィール
- 所属：高知ユナイテッドSC（J3）
- ポジション：DF
- 生年月日：1989年５月３日
- 出身地：大阪府
- 経歴：2019年FIFAクラブワールドカップに日本人唯一の出場。その後、ニュージーランドでのトレーニング中の事故により右目失明、左目視力 0.01 以下になるも、再びプロとして復帰。
- 座右の銘：「9時消灯」
■ 会社概要
会社名：MUGEN BIONIC株式会社
代表者：代表取締役 菅田貴司
所在地：静岡市葵区安東2-26-22
事業内容：スポーツサプリメント「スポコラ」製造・販売
公式サイト：https://mugen.zone
配信元企業：MUGEN BIONIC株式会社
松本選手は、プロサッカー選手として世界で活躍していた中、ニュージーランドでのトレーニング中の事故により右目を失明、左目の視力も0.01以下となりました。それにもかかわらず、プロサッカー選手として復帰し、現在も高知ユナイテッドSCでプレーする現役Jリーガ―です。その不屈の精神と挑戦する姿勢が、スポコラのブランド理念と深く共鳴し、今回のアンバサダー契約に至りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332172&id=bodyimage1】
■ 契約の背景
松本選手は事故後、視界をほぼ失った状態でリハビリを重ね、再びプロ選手としてプレーを続けています。「見えないこと」を理由に諦めるのではなく、感覚・音・チームの声・自分の身体を信じる力でプレーを再構築。その挑戦の姿勢は、スポコラが掲げる「怪我ゼロの未来をつくる」という理念と重なります。
「スポコラ」は、靭帯・腱・筋膜・軟骨・骨など身体を構成する結合組織の修復と再生をサポートするゼリータイプのスポーツサプリメントです。日々のコンディショニングに活用してきた松本選手の実体験を基に、今回アンバサダーとして正式に就任いただく運びとなりました。
■ 松本光平選手 コメント
「この度、スポコラのアンバサダーに就任させていただきました、松本光平です。私は以前からMUGENの商品を愛用しており、スポコラは私にとって日々のケアには欠かせない存在です。
視力を失った今も現役選手として挑戦を続けられているのは、スポコラが私の身体を内側から支え続けてくれているからです。今年で36歳を迎え、これまで以上に身体のケアの重要性を実感する中で、この素晴らしいご縁を通じて、一人でも多くの方々に希望を届けられるよう、これからも励んで参ります。」
■ MUGEN BIONIC株式会社 代表取締役 菅田貴司 コメント
「松本選手は、“光を失っても夢を追う”パワー溢れるアスリートです。彼の挑戦の姿勢は、スポコラが掲げる『身体の再生力を信じる』理念と完全に一致します。今回のパートナーシップを通じ、挑戦するすべてのアスリートを身体の内側から支えたいと思います。」
■ スポコラ（SPOCOLLA）について
「スポコラ」は、怪我の予防・早期回復を目的に開発されたゼリータイプのスポーツサプリメントです。靭帯・腱・筋膜・軟骨・骨など結合組織の修復成分を独自配合し、アスリートの身体を内側から整えます。プロ選手から学生・一般アスリートまで幅広く活用されています。
公式サイト：https://mugen.zone
■ 松本光平選手 プロフィール
- 所属：高知ユナイテッドSC（J3）
- ポジション：DF
- 生年月日：1989年５月３日
- 出身地：大阪府
- 経歴：2019年FIFAクラブワールドカップに日本人唯一の出場。その後、ニュージーランドでのトレーニング中の事故により右目失明、左目視力 0.01 以下になるも、再びプロとして復帰。
- 座右の銘：「9時消灯」
■ 会社概要
会社名：MUGEN BIONIC株式会社
代表者：代表取締役 菅田貴司
所在地：静岡市葵区安東2-26-22
事業内容：スポーツサプリメント「スポコラ」製造・販売
公式サイト：https://mugen.zone
配信元企業：MUGEN BIONIC株式会社
プレスリリース詳細へ