学園×青春×物語RPG『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、トリニティ総合学園所属、補習授業部の一員、コハルがスケールフィギュアで登場！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、トリニティ総合学園所属、補習授業部の一員、コハルのスケールフィギュアの受注を10月24日（金）より開始いたします。
「エッチなのはダメ！死刑！」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331894&id=bodyimage1】
学園×青春×物語RPG『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、トリニティ総合学園所属、補習授業部の一員、コハルがスケールフィギュアで登場！
立ち絵イラストを元に立体化。
頬を赤らめた顔や華奢な体のラインが、恥ずかしそうにしているコハルの雰囲気を醸し出します。
制服やバッグは素材の違いを再現するために質感にこだわりました。
さらに今回は顔の差し替えパーツをご用意、印象的なあの表情を再現することができます。
ぜひコハルを先生のお手元にお迎えください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331894&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331894&id=bodyimage3】
◆商品情報◆
●商品名／ブルーアーカイブ -Blue Archive- コハル
●価格／24,200円（税込）
●受注期間／2025年10月24日～12月16日
●発売／2026年5月～6月
●仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1:7スケール、全高約27cm（頭頂部まで約24.5cm）
●原型製作／タカトリ
●彩色見本製作／namoji
●キャラクターデザイン原案・イラスト／DoReMi
●製造／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
●JAN／4981932525983
※購入制限：お1人様6個まで
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C） 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.
◆関連サイト◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
●ブルーアーカイブ -Blue Archive-（ブルアカ）公式サイト／https://bluearchive.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
