固定利回り投資の資産運用サービス「Funds」が、「Mizuho Innovation Award 2025.3Q」を受賞

ファンズ株式会社

固定利回り投資の資産運用サービス「Funds（ファンズ）」を運営するファンズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤田雄一郎、以下 当社）は、株式会社みずほ銀行（本社：東京都千代田区、頭取：加藤 勝彦、以下 みずほ銀行）が四半期ごとに有望なイノベーション企業を表彰する「Mizuho Innovation Award 2025. 3Q」の受賞企業に選定されたことをお知らせいたします。

当社 代表取締役CEO 藤田雄一郎（左）と、株式会社みずほ銀行 執行役員 リテール・事業法人部門 副部門長 金田 真人氏（右）

■Mizuho Innovation Awardについて

「Mizuho Innovation Award」は、みずほ銀行が次代を担うイノベーション企業の挑戦を後押しするために2017年に創設した表彰制度です。

四半期ごとに、ビジネスモデルの優位性、チーム力、成長可能性などを評価の軸として対象企業を選定し、表彰していきます。

評価はビジネスモデルの優位性やチーム力、成長可能性を軸に行われ、受賞企業には大企業とのビジネスマッチングをはじめとする各種支援を通じて、さらなる成長の機会が提供されます。

◼︎受賞理由（みずほ銀行様よりコメント）

ファンズ株式会社は資産運用をすべての人のものにするため、個人投資家と企業をつなぐオンライン投資プラットフォーム「Funds」を運営されています。

当社は、少額から安心して始められる貸付型投資という新しい仕組みを通じて、個人の安定的な資産形成と企業の新たな資金調達機会の創出を実現しており、資産運用・資金循環における社会課題の解決に寄与しています。

透明性の高い運用設計と堅実なリスク管理体制により、継続的に成長を遂げている点を高く評価し、この度Mizuho Innovation Awardを贈呈する運びとなりました。

〈みずほ〉は今後も、貴社のさらなる成長と、より多くの人々が安心して資産運用に参加できる社会の実現に向けて、幅広い側面から支援してまいります

■Fundsについて

Fundsは、個人が1円から上場企業などに間接的に貸付ができるオンラインプラットフォームを提供しております。これまで上場企業を中心とした113社が組成する551のファンドを募集し、分配遅延・貸し倒れは0件です。（2025年9月末日現在、将来の成果を保証するものではありません）

Fundsの仕組みについては、タクシーCMとして制作した動画もご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=HXhKv8Mv_K8

＜固定利回り投資「Funds」の主な特徴＞

・値動きなし、固定利回りの金融商品

Fundsは、値動きなく安定的に資産形成ができます。市場の影響を直接的に受けず、心理的な負担や管理の手間を軽減します。なお「固定利回り」とは、ファンドの利回りが募集時に定められていることを意味しており、借り手企業が支払不能になったなどの場合には予定どおりの分配が行われない可能性があります。

・1円単位での投資が可能

投資初心者の方にも、心理的なハードルを感じることなく投資をしていただけるよう、Fundsでは業界初1円から1円単位での投資を可能としています（ファンズ調べ）。

・当社の定める選定基準をクリアした企業のみが参加

Fundsに参加して資金調達を行う企業は当社の定めた財務状況や事業計画等についての審査を通過した企業に限定しています。

・優待券など特典も充実

一部のファンドでは「Funds優待」を投資家に付与し、割引サービスや投資家限定の試食イベントに招待するなどの試みを行っております。Fundsでは今後、個人投資家と企業がお金を介して相互理解を深めていく新しいつながりの場を世の中に創り出し、新しい価値を生み出してまいります。

■ファンズ株式会社 経営者略歴

代表取締役CEO 藤田雄一郎：早稲田大学商学部卒業後、株式会社サイバーエージェントに入社。2007年にWEB構築、マーケティング支援事業を行う企業を創業し、2012年に上場企業に売却。2013年に大手融資型クラウドファンディング（ソーシャルレンディング）サービスを立ち上げ、2016年11月にファンズ株式会社を創業。

■ 手数料・リスク等の広告記載事項

・Fundsでは、口座開設、管理および投資に際しての手数料等はいただいておりません。ただし、ご利用の金融機関からデポジット口座に送金する際の振込手数料はお客様のご負担となります。振込手数料はご利用の金融機関にご確認ください。

・Fundsで取り扱うファンドの配当原資となる債権は、金融商品市場で取引されるものではないため市場価格はありませんが、第三者への売却価格を決定する際は、市場動向の影響を受けることがあります。

・Fundsで取り扱うファンドは、原則として申込日を含めて8日間はクーリング・オフが可能ですが、中途解約はできません。また、ファンドの持分売却は制限されており、当社およびファンド組成企業の承諾が必要となります。

・Fundsで取り扱うファンドは、元本が保証されているものではなく、欠損が生じる可能性があります。各ファンドの条件およびリスクの内容や性質の詳細は、重要事項説明書等をよくお読みください。

■ファンズ株式会社

商号 ファンズ株式会社

本社 東京都渋谷区恵比寿西1-10-11 フジワラビルディング5階

代表取締役CEO 藤田雄一郎

設立 2016年11月1日

資本金 850,000千円

第二種金融商品取引業

登録番号 関東財務局長（金商）第3103号

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入