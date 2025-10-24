Âçºå¡¦Èî¸å¶¶¤Ç¡È²¹³è¡ÉÂÎ¸³¤Ç¡¢´û¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹ÔµÒ¤ËÌ©¤«¤Ë¿Íµ¤¡£¡¡Ë¬ÆüµÒ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼ÒRER¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÆâÍ§µª¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½÷ÀÀìÍÑ¥µ¥í¥ó¡ÖRe:salon esthetic¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±è¤Ã¤¿¡È¤è¤â¤®¾ø¤·¡Ü¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡É¤ÎÂÎ¸³¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå¡¦Èî¸å¶¶¤Î¹¥¥¢¥¯¥»¥¹Î©ÃÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹³èÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢°ÜÆ°¤ä´Ñ¸÷¤Ç¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤Èè¤ì¤Î¥±¥¢¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¹â¤Þ¤ë¡ÖÂÎ¸³·¿¡×»Ö¸þ
¶áÇ¯¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¥â¥Î¾ÃÈñ¤«¤é¥³¥È¾ÃÈñ¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯Ê¬Ìî¤ÎÂÎ¸³¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Re:salon esthetic¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´û¤ËË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤ê¡¢Î¹Àè¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤²¹³è¥á¥Ë¥åー¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤è¤â¤®¾ø¤·¡Ü¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
¤è¤â¤®¾ø¤·¤Ï¾øµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤òÆâÂ¦¤«¤é²¹¤á¡¢È¯´À¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ç¤Ï¸ª¡¦¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Î¤³¤ê¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢·ìÎ®¤Î¤á¤°¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿¼êµ»¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¸þ¾å¤ò¤Í¤é¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸å¤Î¡ÈÃ»»þ´Ö¤Ç¤â¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¡É¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³¥×¥é¥ó¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Æ¸ÄÊÌ¤´°ÆÆâ¡Ë
¡¦Ãæ¹ñ¸ìÉ½µ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥·ー¥È¤òÀ°È÷¡Ê¸ýÆ¬¥µ¥Ýー¥È¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐ±þ¡Ë
¡¦ËÜÄ®¡¿Èî¸å¶¶¥¨¥ê¥¢¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÍøÊØ
¡¦SNSÅê¹Æ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»£±Æ²Ä¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ÊÈÏ°Ï¤Ï´ÛÆâµ¬Äê¤Ë¤è¤ë¡Ë
¢£ Âçºå¤Ç³Ú¤·¤à¡È²¹³èÊ¸²½¡É
Æ±¥µ¥í¥ó¤Ï¡ÖÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢ËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é½÷À¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂÎ¸³¥×¥é¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜÂÚºßÃæ¤Ëµ¤·Ú¤Ë²¹³èÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·¤·¤¤´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥é¥ó³µÍ×¡Ê²Á³ÊÈó¸ø³«¡Ë
Äó¶¡ÆâÍÆ¡§¤è¤â¤®¾ø¤·¡Ü¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ÎË¬Æü´Ñ¸÷µÒÆÃÊÌÂÎ¸³¥×¥é¥ó
½êÍ×ÌÜ°Â¡§¥µ¥í¥ó¤Î¶õ¤¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´°ÆÆâ
¼Â»ÜÆüÄø¡§°ìÉôÏÈ¤«¤é½ç¼¡¤´°ÆÆâ
Í½ÌóÊýË¡¡§ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤Þ¤¿¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Æ¸ÄÊÌÄ´À°
¸À¸ìÂÐ±þ¡§Ãæ¹ñ¸ìÉ½µ¥·ー¥È¡¿±Ñ¸ì¥µ¥Ýー¥È¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ²Ä
Ãí°Õ»ö¹à¡§ÂÎÄ´¡¦´û±ýÎò¤Ë¤è¤ê¤´°ÆÆâ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ê¾ÜºÙ¤Ï»öÁ°³ÎÇ§¡Ë
¡ÚRe:salon esthetic¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2024Ç¯5·î¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢Îß·×1,600Ì¾°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó3³ä¤¬¤è¤â¤®¾ø¤·¡¢7³ä¤¬¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¡¢Î¾Êý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Google¸ý¥³¥ß¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¡ú4.9¡Ê5ÅÀËþÅÀÃæ¡Ë¤Î¹âÉ¾²Á¤òÂ¿¿ô³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¤â¡ÖÎ¹¤ÎÈè¤ì¤¬Ìþ¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÂçºåÂÚºß¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Google°Ê³°¤Ë¤â¡¢Instagram¤äREDBOOK¡Ê¾®¹È½ñ¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Ì©¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ¡ÊÈî¸å¶¶¡¦ð×¸ø±à¥¨¥ê¥¢¡Ë
ºÇ´ó±Ø¡§Osaka Metro»Í¤Ä¶¶Àþ¡ÖÈî¸å¶¶¡×¡¢¸æÆ²¶ÚÀþ¡ÖËÜÄ®¡×¤Û¤«
¢¨¾ÜºÙ½»½ê¡¦Æ»½ç¤Ï¤´Í½Ìó³ÎÄê»þ¤Ë¤´°ÆÆâ
³°´Ñ¡¦Å¹Æâ¡¦»Ü½Ñ¥¤¥áー¥¸¤ÎÄó¶¡²Ä¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§Re:salon esthetic¡Ë
¢¨¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¼èºàÍÑ¤Î»£±Æ¤Ï´ÛÆâµ¬Äê¤Ë½àµò
¡Ú¼èºà¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
´ÛÆâ¸«³Ø¡¦»Ü½ÑÂÎ¸³¤Î¼èºà¤Ï¡¢ÆüÄøÄ´À°¤Î¤¦¤¨¸ÄÊÌ¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²è¼ñ»Ý¤ÈÁÛÄê·ÇºÜÇÞÂÎ¤òÅº¤¨¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRER
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÆâÍ§µª
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ¡ÊÈî¸å¶¶¡¦ð×¸ø±à¥¨¥ê¥¢¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½÷ÀÀìÍÑ¥µ¥í¥ó»ö¶È¡¿¶õ¼ê¶µ°é»ö¶È
¥µ¥í¥óÌ¾¡§Re:salon esthetic
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://resalon-esthetic.com/
¸ø¼°LINE¡§https://line.me/R/ti/p/@898smfsz?ts=09181856&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@898smfsz?ts=09181856&oat_content=url)