10月25日より「2025/26 WEリーグ　クラシエカップ」開幕！クラシエ企業サイトに「クラシエカップ・スペシャルサイト」を開設

クラシエ株式会社

クラシエ株式会社がリーグカップ戦のタイトルパートナーを務める「2025/26 WEリーグ クラシエカップ」が、2025年10月25日（土）に開幕します。開幕にあたりクラシエ企業サイト内に「クラシエカップ・スペシャルサイト」を開設します。

URL ： https://www.kracie.co.jp/company/kraciecup/

クラシエは、「夢中になれる明日」をスローガンに、「人を想いつづける」会社として、“女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献する”というWEリーグの理念に共感し、さまざまな取り組みをともに進めていきたいという想いから、2023年よりシルバーパートナー、2024年よりリーグカップ戦タイトルパートナーとして、WEリーグへの協賛を行っています。

今回、新たに開設する「クラシエカップ・スペシャルサイト」では、試合の観戦レポートやさまざまな施策、WEリーグとの取り組みなどを紹介し、「クラシエカップ」の認知・拡大を図ります。

また、「2025/26 WEリーグ クラシエカップ」の一部試合会場には、子どもから大人まで楽しめるクラシエブースを設置します。「いち髪」や「漢方セラピー」、「ねるねるねるね」など3事業の商品展示を行う他、ゲームコンテンツ「クラシエプレゼンツ ねるねPKチャレンジ」を展開。また、優勝トロフィーと写真が撮れるフォトブースも用意されます。

更に、開幕節である10月25日（土）のINAC神戸レオネッサとサンフレッチェ広島レジーナの試合、10月27日（月）のAC長野パルセイロ・レディースとマイナビ仙台の試合では、「マー＆ミー ボディソープ」などのサンプリングも実施します。

より多くの方に楽しんでいただけるよう、昨シーズンから更にパワーアップしたブース展開や施策を行い、引き続き「2025/26 WEリーグ クラシエカップ」を盛り上げてまいります。

■「クラシエプレゼンツ ねるねPKチャレンジ」 概要

今シーズンより、リーグカップ戦にPK戦が取り入れられることになりました。それに合わせて、来場者の方にもPKにチャレンジしていただけるゲームコンテンツを展開します。

知育菓子(R)「ねるねるねるね」の公式キャラクター「ねるね」のパネルに向かってボールをキック！シュート穴の大きさやボールを蹴る位置に差を設けることで、子どもから大人まで楽しめるコンテンツにしました。見事シュートを決めた方には、クラシエ商品をプレゼント！商品は、難易度別でご用意しております。ぜひお楽しみください。

「クラシエプレゼンツ ねるねPKチャレンジ」イメージ図

■トロフィーツアー＆フォトブース・SNS投稿キャンペーン 概要

「クラシエプレゼンツ ねるねPKチャレンジ」に合わせて、優勝クラブに贈呈されるトロフィーと一緒に写真が撮れるフォトブースが設置されます。

フォトブースで撮影した写真を「#クラシエカップ」とともに、SNS（Ｘ、Instagram、Facebook）に投稿いただいた方には、クラシエ商品をプレゼント！SNS映えするアイテムとして、WEリーグ全12クラブのフォトプロップスもご用意しております。観戦の思い出として、ご家族やご友人とぜひお楽しみください。

フォトブース イメージ図

※景品やサンプリング商品はなくなり次第終了となります。

【クラシエブース設置日程・会場】

＜グループステージ＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7550/table/74_1_1e8fc266fde3d7674842cf3d09fc5ff3.jpg?v=202510241257 ]

※各節1会場以上で実施予定、第3節以降は調整中です。

＜ノックアウトステージ準決勝＞

第1戦 2026年4月11日（土） or 12日（日）

第2戦 2026年4月18日（土） or 19日（日）

＜ノックアウトステージ決勝＞

2026年4月29日（水・祝）

※日程や会場は、確定次第、WEリーグ公式WebサイトやSNSにてお知らせ予定です。