『湖畔ステイズ庄原』で楽しむ・泊まれるイルミネーション

面積約340万平方メートル を誇る広大な敷地に広がる国営備北丘陵公園。その一角に佇むグランピング施設「湖畔ステイズ庄原」では、広島県北の冬の風物詩「ウインターイルミネーション備北イルミ2025‐2026」との特別コラボレーションを実施いたします。ご宿泊のお客様限定の特典やお得なプランをご用意し、皆さまをお迎えいたします。

【ウインターイルミネーション 備北イルミ2025‐2026】

2025年は開園30周年を記念し、「ドリームアニバーサリー」を全体テーマに開催されます。中の広場・花の広場・ひばの里などを舞台に、自然の地形と樹木を活かした70万球のイルミネーション装飾により、全体が光に包み込まれたような幻想的な光景広がり、大人から子どもまで心ときめく特別な冬の夜を演出します。

さらに期間中は、「花の広場」にて光と反射を用いた空間作品を創り出すインスタレーションアート集団「ミラーボーラー」による『夢の新世界』を開催。「夢」をテーマにしたアート作品が光と音で園内を彩り、フォトジェニックで感動的な体験をお楽しみいただけます。

【開催概要】

開催期間：2025年11月1日（土）～2026年1月12日（月・祝）

点灯時間：【11月・12月】17:30～21:00

【1月】17:45～21:00

※11月・12月の毎週土曜及び11月2日（日）、23日（日）は22:00まで

※入園は点灯終了の1時間前まで

開園時間：9:30～

※下記期間中の平日は14:00開園

11月26日（水）～12月26日（金）および2026年1月6日（火）～９日（金）

休園日：11月4日（火）・10日（月）・17日（月）・25日（火）

12月1日（月）・8日（月）・15日（月）・22日（月）・31日（水）

1月1日（木）・5日（月）

【駐車料（ウインターイルミネーション期間）】

■9：30～13：59 普通・軽：350円、大型：1,200円、二輪：200円

■14：00～最終入園（閉園の1時間前） 普通・軽：1,000円、大型：3,000円、二輪：500円

公式サイト：https://www.bihokupark.jp(https://www.bihokupark.jp)

【湖畔ステイズ庄原×備北イルミ】 コラボレーション企画

１. ご宿泊者限定特典

イルミ時間帯の駐車料・入園料が無料！

イルミネーション期間中は、時間帯によって変動する駐車料および入園料がすべて無料に。

湖畔ステイズご宿泊のお客様は追加料金なしでイルミネーションを心ゆくまでお楽しみいただけます。

２. 平日限定「ゆったりイルミプラン」

◆期間限定◆《イルミネーション＆グランピングステイ♪》

～小学6年生までのお子様は宿泊無料！さらにイルミネーショントレイン乗車券付き！～

【1泊2食付きプラン】

おすすめポイント

・小学6年生までのお子さまの宿泊料（通常1名様5,500円）が無料

・イルミネーショントレイン乗車券付き

・駐車料も無料

・地産のグルメを楽しむ夕・朝食付きグランピングプラン

プランお食事内容 （※季節・仕入れ状況により予告なく変更となる場合がございます）

夕食朝食

【Dinner】

前菜、地産牛の希少部位BBQ、庄原産りんごの焼肉タレ、サラダ、里山のスキレット、

庄原産お米のご飯、本日のデザートなど

【Morning】

庄原産猪ハムのイングリッシュマフィンサンド、瀬戸内レモンヨーグルト、乳酸飲料

その他プランや、愛犬とお泊りいただける専用ドームもご用意しております。

【ご予約、お問い合わせ】

湖畔ステイズ庄原

■電話番号：0824-74-6058（受付時間：9:30-16:30休園日除く）

■公式ホームページ： https://www.glamping-hiroshima.com/

株式会社 古街計画

【会社概要】

会社名 株式会社古街計画

所在地 広島県広島市中区基町10番3号

株主 株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション（100％）

事業内容 宿泊施設の運営及び運営コンサルティング