『湖畔ステイズ庄原』で楽しむ・泊まれるイルミネーション

面積約340万平方メートル を誇る広大な敷地に広がる国営備北丘陵公園。その一角に佇むグランピング施設「湖畔ステイズ庄原」では、広島県北の冬の風物詩「ウインターイルミネーション備北イルミ2025‐2026」との特別コラボレーションを実施いたします。ご宿泊のお客様限定の特典やお得なプランをご用意し、皆さまをお迎えいたします。



【ウインターイルミネーション　備北イルミ2025‐2026】


2025年は開園30周年を記念し、「ドリームアニバーサリー」を全体テーマに開催されます。中の広場・花の広場・ひばの里などを舞台に、自然の地形と樹木を活かした70万球のイルミネーション装飾により、全体が光に包み込まれたような幻想的な光景広がり、大人から子どもまで心ときめく特別な冬の夜を演出します。



さらに期間中は、「花の広場」にて光と反射を用いた空間作品を創り出すインスタレーションアート集団「ミラーボーラー」による『夢の新世界』を開催。「夢」をテーマにしたアート作品が光と音で園内を彩り、フォトジェニックで感動的な体験をお楽しみいただけます。



【開催概要】



開催期間：2025年11月1日（土）～2026年1月12日（月・祝）



点灯時間：【11月・12月】17:30～21:00


　　　　　【1月】17:45～21:00


※11月・12月の毎週土曜及び11月2日（日）、23日（日）は22:00まで


　　　 ※入園は点灯終了の1時間前まで



開園時間：9:30～


※下記期間中の平日は14:00開園


　　　　11月26日（水）～12月26日（金）および2026年1月6日（火）～９日（金）



休園日：11月4日（火）・10日（月）・17日（月）・25日（火）


12月1日（月）・8日（月）・15日（月）・22日（月）・31日（水）


1月1日（木）・5日（月）



【駐車料（ウインターイルミネーション期間）】


■9：30～13：59　普通・軽：350円、大型：1,200円、二輪：200円


■14：00～最終入園（閉園の1時間前）　普通・軽：1,000円、大型：3,000円、二輪：500円



公式サイト：https://www.bihokupark.jp(https://www.bihokupark.jp)



【湖畔ステイズ庄原×備北イルミ】 コラボレーション企画





１. ご宿泊者限定特典


イルミ時間帯の駐車料・入園料が無料！


イルミネーション期間中は、時間帯によって変動する駐車料および入園料がすべて無料に。


湖畔ステイズご宿泊のお客様は追加料金なしでイルミネーションを心ゆくまでお楽しみいただけます。



２. 平日限定「ゆったりイルミプラン」


◆期間限定◆《イルミネーション＆グランピングステイ♪》


～小学6年生までのお子様は宿泊無料！さらにイルミネーショントレイン乗車券付き！～


【1泊2食付きプラン】


おすすめポイント


・小学6年生までのお子さまの宿泊料（通常1名様5,500円）が無料


・イルミネーショントレイン乗車券付き


・駐車料も無料


・地産のグルメを楽しむ夕・朝食付きグランピングプラン



プランお食事内容　（※季節・仕入れ状況により予告なく変更となる場合がございます）



夕食

朝食

【Dinner】


前菜、地産牛の希少部位BBQ、庄原産りんごの焼肉タレ、サラダ、里山のスキレット、


庄原産お米のご飯、本日のデザートなど


【Morning】


庄原産猪ハムのイングリッシュマフィンサンド、瀬戸内レモンヨーグルト、乳酸飲料



その他プランや、愛犬とお泊りいただける専用ドームもご用意しております。



【ご予約、お問い合わせ】


湖畔ステイズ庄原


■電話番号：0824-74-6058（受付時間：9:30-16:30休園日除く）


■公式ホームページ： https://www.glamping-hiroshima.com/







