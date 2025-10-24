野生を解き放て！新クラス「ハントレス」登場！ 今なら『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』で伝説アバターがもらえる！
株式会社カカオゲームズは、2025年10月23日（木）、北欧神話を題材としたオープンワールドRPG『オーディン：ヴァルハラ・ライジング(iOS/Android/PC)』において、新クラス「ハントレス」を実装したことをお知らせいたします。
新クラス「ハントレス」は、一次クラス「ローグ」から派生する新たな二次クラスで、「野生」と「集中」の2つの状態を切り替えながら戦う遠距離タイプのキャラクターです。
「野生」状態では追加ダメージが上昇し、「集中」状態では状態異常を付与する攻撃が可能となるなど、戦況に応じた多彩な戦闘スタイルを楽しむことができます。
また、新クラス「ハントレス」の実装を記念し、期間限定で全プレイヤーに「[伝説]アバター召喚券」をプレゼントいたします。
さらに、「クラス変更券」も無料で獲得することができます。
この機会にぜひ、『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』の世界で新クラス「ハントレス」とともに冒険をお楽しみください。
▼新クラス「ハントレス」紹介動画はこちら
https://youtu.be/zj42XxYc9rc
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【プレゼントキャンペーン概要】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■プレゼント内容
[伝説]アバター召喚券×1
■受け取り期間
2025年11月6日（木）03:59まで
■注意事項
※60レベル以上のキャラクターのみ受け取ることができます。
※プレゼントは1アカウントにつき1回のみ受け取ることができます。
※期間を過ぎた場合は受け取ることができませんのでご注意ください。
▼新クラス「ハントレス」に関する詳細はこちら
https://jp-odin.kakaogames.com/newsfeed/update/view/?id=4566
▼「オーディン：ヴァルハラ・ライジング」公式Xはこちら
https://x.com/Odin_JP
今後も「オーディン：ヴァルハラ・ライジング」に関する情報などについて公式Xから順次公開していきますので、ぜひ公式Xをフォローして最新情報をチェックしてください。
■『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』とは？
北欧神話をテーマにしたクロスプラットフォーム対応のオープンワールドRPGです。まるで実写のような華麗なハイクオリティグラフィックを実現し、スマートフォンはもちろん、PCでもプレイできるクロスプラットフォームゲームとしてサービス予定です。プレイヤーはミズガルズ、ヨトゥンヘイムなど北欧神話に登場する壮大な大陸を自由に駆け回り、湖を泳ぎ、崖を登り、空を飛ぶなど、リアルに描写された壮大なフル3Dの次世代オープンワールドが体験できます。
本作は2021年に韓国でリリースし、両ストア(App Store/Google Play)で3ヶ月以上売上(セールス)ランキング1位を記録し、同年度の韓国ゲーム大賞を受賞しました。さらに、翌年には台湾・香港でもリリース当日にApp Storeにて売上ランキング1位を記録し、同年Google Playゲームアプリ優秀賞を受賞するなど、グローバルでも人気を博しています。
■アプリ概要
タイトル ：オーディン：ヴァルハラ・ライジング(ODIN: Valhalla Rising)
ジャンル ：北欧神話オープンワールドRPG
プラットフォーム ：クロスプラットフォーム(iOS/Android/PC)
対応端末 ：iOS 12.0以上、Android 11.0以上
PC ：Intel i5 3.0Ghz以上 / 8GB RAM / GeForce GTX 10XX以上
正式サービス日 ：2023年6月15日
価格 ：基本プレイ無料(一部アイテム課金制)
公式サイト ：https://jp-odin.kakaogames.com
公式X(Twitter) ：https://twitter.com/Odin_JP
公式YouTube ：https://www.youtube.com/@odin_jp
公式Discord ：https://discord.gg/BQpwuFFYyn
コピーライト ：(C) Kakao Games Corp. & LIONHEART STUDIO. All Rights Reserved.
■会社紹介
《Publisher》
Kakao Games Corp. (https://www.kakaogamescorp.com)
Kakao Games（代表取締役：ハン・サンウ）は、韓国のIT企業Kakao傘下のゲーム会社であり、モバイルおよびPC向けの多様なゲームタイトルを展開しています。
2020年のKOSDAQ上場以降、『PUBG』『Path of Exile 2(POE2)』『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』『アーキエイジウォー』『ウマ娘 プリティーダービー』など、カジュアルからハードコアまで幅広いジャンルをカバー。
また、Lionheart Studio、XLGAMES、Ocean Drive Studio、METABORA（Kakao Friends IPを活用したカジュアルゲーム・ブロックチェーン展開）などの子会社とのシナジーを通じ、幅広い市場への展開を進めています。
《Developer》
LIONHEART STUDIO Corp. (https://www.lionhearts.co.kr)
ライオンハートスタジオは、アクションRPG『ブレード』の生みの親であり韓国ゲーム業界屈指の開発者であるキム・ジェヨン代表が2018年に設立した開発社です。2021年６月にリリースしたMMORPG『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』(以下、オーディン)は17週連続でGoogle Play売上ランキング1位を記録し、同年の大韓民国ゲーム大賞を含むゲーム関連受賞4冠という偉業を達成し、設立から３年で名立たる開発会社と肩を並べるほどの成長を遂げています。
現在、オーディンのグローバルサービスの準備を進めつつ、次期作の開発にも着手しており、総合開発会社としてさらに飛躍してまいります。