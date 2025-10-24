フルッタフルッタのアサイー使用　“アサイーボウル風スムージー”『Acai Smoothie フルーツミックス』全国で新発売！

写真拡大 (全4枚)

株式会社フルッタフルッタ

この度、株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤 誠、以下当社）のアサイーを使用し4種のフルーツをミックスしたアサイーボウル風スムージーの「Acai Smoothie フルーツミックス」がメロディアン株式会社（本社：大阪府八尾市 社長：中西優紀雄）より全国で10月24日（金）に発売されますことをお知らせいたします。


本製品はアサイーにバナナ・ぶどう・いちご・ブルーベリーをブレンドしたとろ～りフルーティーな味わいが特徴です。ワンハンドで手軽に飲めるカップタイプのアサイーボウル風スムージーをぜひお楽しみください。




■商品詳細


［商品名］Acai Smoothie フルーツミックス


［種類別名称］23％混合果汁入り飲料


［内容量］180g


［発売日］10月24日（金）～順次発売


［販売先］量販店、一般小売店、通信販売


［販売エリア］全国


［販売価格］246円（税込）


［保存方法］常温


［賞味期限］180日


［商品情報URL］https://www.melodian.co.jp/item/acai-smoothie


［通販URL］https://ec.melodianhf.com/shop/products/9774p




■発売元「メロディアン株式会社」様より開発の経緯


健康志向の高まりとともに、スーパーフード「アサイー」への注目が再び高まっています。特に若年層を中心に、アサイーボウルの人気がSNSなどで広がっており、手軽に楽しめる飲料タイプのニーズも増加しています。そこでメロディアンではアサイーボウルをイメージしたスムージーを開発いたしました。



■シリーズ品情報


【アサイーフルーツミックス】


ヨーグルトやフルーツにかけるだけで簡単にアサイーボウル風デザートが作れるポーションタイプのソース。


商品情報： https://www.melodian.co.jp/acai_p




【アサイーチャージ】


アサイーにぶどう＆4種のベリーをミックスした、すっきり飲みやすい紙パック飲料。


1日不足分の鉄分配合※


※成人の［1日あたりの推定平均必要量※１］ー［平均摂取量※2］より算出。


※1　日本人の食事摂取基準（2020年版）


※2　令和5年国民健康・栄養調査


商品情報：https://www.melodian.co.jp/item/acai-charge




■メロディアン株式会社について　https://www.melodian.co.jp/


「おいしさはしあわせ」「美と健康」をスローガンに、食文化を通じて人々に感動を与える企業として商品の製造・販売に取り組んでいる。昭和33年の創業以来、“新鮮さの長期保存”という命題に一貫して向き合い、ポーションタイプのコーヒーフレッシュはその代表的な商品。「いつも先手のメロディアン」を合言葉に、今後も新しい分野の製品開発を行い、ポーション分野の先駆者・トップメーカーとしてオリジナリティを高めていく。その他、シロップなどポーション商品を中心に、黒酢、甘酒など健康飲料の販売も行っている。



■株式会社フルッタフルッタについて　https://www.frutafruta.com/


2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。


ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。