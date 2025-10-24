フルッタフルッタのアサイー使用　“アサイーボウル風スムージー”『Acai Smoothie フルーツミックス』全国で新発売！

株式会社フルッタフルッタ

この度、株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤 誠、以下当社）のアサイーを使用し4種のフルーツをミックスしたアサイーボウル風スムージーの「Acai Smoothie フルーツミックス」がメロディアン株式会社（本社：大阪府八尾市 社長：中西優紀雄）より全国で10月24日（金）に発売されますことをお知らせいたします。

本製品はアサイーにバナナ・ぶどう・いちご・ブルーベリーをブレンドしたとろ～りフルーティーな味わいが特徴です。ワンハンドで手軽に飲めるカップタイプのアサイーボウル風スムージーをぜひお楽しみください。

■商品詳細

［商品名］Acai Smoothie フルーツミックス

［種類別名称］23％混合果汁入り飲料

［内容量］180g

［発売日］10月24日（金）～順次発売

［販売先］量販店、一般小売店、通信販売

［販売エリア］全国

［販売価格］246円（税込）

［保存方法］常温

［賞味期限］180日

［商品情報URL］https://www.melodian.co.jp/item/acai-smoothie

［通販URL］https://ec.melodianhf.com/shop/products/9774p

■発売元「メロディアン株式会社」様より開発の経緯

健康志向の高まりとともに、スーパーフード「アサイー」への注目が再び高まっています。特に若年層を中心に、アサイーボウルの人気がSNSなどで広がっており、手軽に楽しめる飲料タイプのニーズも増加しています。そこでメロディアンではアサイーボウルをイメージしたスムージーを開発いたしました。

■シリーズ品情報

【アサイーフルーツミックス】

ヨーグルトやフルーツにかけるだけで簡単にアサイーボウル風デザートが作れるポーションタイプのソース。

商品情報： https://www.melodian.co.jp/acai_p

【アサイーチャージ】

アサイーにぶどう＆4種のベリーをミックスした、すっきり飲みやすい紙パック飲料。

1日不足分の鉄分配合※

※成人の［1日あたりの推定平均必要量※１］ー［平均摂取量※2］より算出。

※1 日本人の食事摂取基準（2020年版）

※2 令和5年国民健康・栄養調査

商品情報：https://www.melodian.co.jp/item/acai-charge

■メロディアン株式会社について https://www.melodian.co.jp/

「おいしさはしあわせ」「美と健康」をスローガンに、食文化を通じて人々に感動を与える企業として商品の製造・販売に取り組んでいる。昭和33年の創業以来、“新鮮さの長期保存”という命題に一貫して向き合い、ポーションタイプのコーヒーフレッシュはその代表的な商品。「いつも先手のメロディアン」を合言葉に、今後も新しい分野の製品開発を行い、ポーション分野の先駆者・トップメーカーとしてオリジナリティを高めていく。その他、シロップなどポーション商品を中心に、黒酢、甘酒など健康飲料の販売も行っている。

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。