【新登場】マルチギガに対応するレイヤー2 plusスイッチ x240シリーズからPoE++対応の52ポートモデル『AT-x240-52GHXm』をリリース







今回、新発売となる「AT-x240-52GHXm」は、10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tを48ポート、SFP+スロットを4ポート搭載したモデルです。PoE++に対応し、筐体全体で740W、ポートあたり90Wの給電を可能とします。これにより、高速かつ大容量給電が求められるWi-Fi 6EやWi-Fi 7などに対応した無線LANアクセスポイントや高性能IPカメラなど従来のPoEデバイスを集約できるほか、センサーやLED照明など、新しい各種IoTデバイスの集約にもご活用いただけます。