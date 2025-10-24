こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新登場】マルチギガに対応するレイヤー2 plusスイッチ x240シリーズからPoE++対応の52ポートモデル『AT-x240-52GHXm』をリリース
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、マルチギガビット(2.5G/5G)のインターフェースを搭載するレイヤー2plusスイッチx240シリーズの新たなラインナップとして「AT-x240-52GHXm」の受注を10月24日より開始したことをお知らせします。
今回、新発売となる「AT-x240-52GHXm」は、10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tを48ポート、SFP+スロットを4ポート搭載したモデルです。PoE++に対応し、筐体全体で740W、ポートあたり90Wの給電を可能とします。これにより、高速かつ大容量給電が求められるWi-Fi 6EやWi-Fi 7などに対応した無線LANアクセスポイントや高性能IPカメラなど従来のPoEデバイスを集約できるほか、センサーやLED照明など、新しい各種IoTデバイスの集約にもご活用いただけます。
本製品は10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tのマルチギガビットポートを標準で搭載しているため、既設のカテゴリー5eケーブルをそのまま使用しても、通信速度が最大で5Gbpsまで向上します。加えて、複数のスイッチを仮想的に1台のスイッチとし、負荷分散と冗長化を可能とする機能「VCS」では最大2台のx240シリーズを組み合わせて構築できるほか、LD-VCS（ロングディスタンスバーチャルシャーシスタック（※1）にも対応しているため、長距離スタッキングが可能です。離れたロケーションにあるスイッチを仮想的に1台のスイッチとして動作させることで、管理性が向上します。
■新製品 AT-x240-52GHXm
【製品仕様】出荷開始日：2025年10月24日（金）
https://digitalpr.jp/table_img/631/120945/120945_web_1.png
※ 本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-x240-52GHXmの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x240-52ghxm/
（※1）対応スタックモジュール装着時
注）サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
