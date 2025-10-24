豪華商品が当たる“プレゼントキャンペーン”や、“チャージポイント2倍キャンペーン”など、お得な7日間！さらに人気インフルエンサーによる“インスタライブ”も実施！『HOTTO MOTTO WEEK』
株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年9月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)
このたび「ほっともっと」では、公式SNS(X・Instagram)において、豪華賞品があたる「プレゼントキャンペーン」や、My HottoMotto会員様限定の「チャージポイント2倍キャンペーン」などを実施するお得な7日間『HOTTO MOTTO WEEK』を10月25日(土)～10月31日(金)の期間で開催いたします。さらに10月24日(金)には、人気インフルエンサーが新商品や人気商品を食レポ形式で紹介する「ほっともっとインスタライブ」を実施いたします。
■『X/Instagramキャンペーン』
「X」
１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー
２.キャンペーン対象投稿から、「#hottomottoweek」をタップして、ご自身のアカウントから引用リポスト後、応募完了
賞品： パナソニック ミラーレス一眼カメラ
DC-G100DK-K(標準レンズキット)
当選人数：1名様
期間：10月25日(土)10:00～10月31日(金)23:59
※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿がされますので、何度でもご応募可能です。
※その場で当選が分かるキャンペーンです。
※当選者の方へのみ、「ほっともっと」公式XよりDMをお送りいたします。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「引用リポスト」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。
「Instagram」
１.ほっともっと公式アカウント(＠hottomotto_official)をフォロー
２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」
※後日当選者の方にのみ、ほっともっと公式アカウントからDMをお送りします。
賞品： パナソニック ミラーレス一眼カメラ
DC-G100DK-K(標準レンズキット)
当選人数：1名様
期間：10月25日(土)10:00～10月31日(金)23:59
・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)
https://x.com/hottomotto_com
・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)
https://www.instagram.com/hottomotto_official/
■賞品概要
パナソニック ミラーレス一眼カメラDC-G100DK-K(標準レンズキット)
■『My HottoMotto チャージポイント2倍キャンペーン』
現金チャージ時に貯まるポイントが、期間中2倍になるキャンペーンを毎月実施中です。
期間：10月25日(土)～10月31日(金)
(チャージ例）
・1,000円チャージ：通常付与率1％(10pt)→2％(20pt)
・3,000円チャージ：通常付与率2％(60pt)→4％(120pt)
・5,000円チャージ：通常付与率3％(150pt)→6％(300pt)
※チャージ蓄積上限は20,000円です。
■【アプリ限定】会員ランクがアップするほど賞品が豪華に！『3カ月連続！HOTTO MOTTO WEEKキャンペーン！』
〇期間中、500円以上のご利用で各月合計400名様に会員ランクに応じたほっともっと専用電子マネーが抽選で当たる！
キャンペーン期間にエントリー＆購入すると、抽選でほっともっと専用電子マネーが当たるキャンペーンを実施いたします。
※1回の購入金額合計が500円以上の会計が抽選の対象です。(ポイント利用分の金額を除く合計500円)
期間：
【第一弾】9月25日(木)～9月30日(火) ※終了
【第二弾】10月25日(土)～10月31日(金)
【第三弾】11月25日(火)～11月30日(日)
賞品一覧(各月)：
会員ランクがアップするほど賞品が豪華になる『3カ月連続！HOTTO MOTTO WEEKキャンペーン！』会員ランクを上げて、ぜひキャンペーンにご参加ください！
▼ほっともっと公式アプリのダウンロードはこちら
https://yappli.plus/hottomotto
▼My HottoMotto会員サービスの詳細はこちら
https://www.hottomotto.com/pointservice/
■本キャンペーンに関するお問い合わせ先
ほっともっとお客様センター
https://www.hottomotto.com/contact/
電話対応時間 10:00～17:30
■ほっともっとインスタライブ
内容：人気インフルエンサーが「ほっともっと」の新商品や人気商品を食レポ形式で紹介
日程：10月24日(金)
配信時間：19時より配信開始
出演者：さわじりりな(@rina_swjr)
https://www.instagram.com/rina_swjr
ライブ配信はインフルエンサーのアカウントと、ほっともっと公式アカウントで配信いたします。
・ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)
https://www.instagram.com/hottomotto_official/
※内容は予告なく変更する場合がございます
■出演者プロフィール
出演者：さわじりりな(@rina_swjr)
https://www.instagram.com/rina_swjr
元アイドル。“自称・無職界No.1フードファイター”として、
今年春からSNSで爆食動画を発信中。
Instagramフォロワー4,000人／TikTokフォロワー8,500人。
Instagram：https://www.instagram.com/rina_swjr
TikTok：https://www.tiktok.com/@rina_swjr
■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！
「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。
・ネット注文サイト
URL：https://www.hottomotto.com/netorder/