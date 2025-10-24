ロロ・ピアーナの新作《ベイル・ソフティ・バッグ》

ロロ・ピアーナ ジャパン株式会社

ロロ・ピアーナから 《ベイル・ソフティ・バッグ》 が登場します。このバッグは、《ベイル・バッグ》を進化させた最新スタイルで、より柔らかくしなやかな手触りが特徴です。その名前とデザインは、メゾンが生地や衣服を生み出すために調達する、カシミヤの原毛の収納袋からインスピレーションを得たもので、独自の質感とタイムレスなエレガンスを備えています。

非常にしなやかで柔らかい《ベイル・ソフティ》は、カシミヤのような触り心地を再現した特別な素材で作られています。自然な半光沢仕上げのラムスキン・ナッパと、驚くほど柔らかく滑らかなグレイン、バターのような質感で高く評価されているディアスキンです。バッグのシルエットは、素材の質感や色合い、密度を均一に保つため、一枚の素材から手仕事で仕立てられています。

このドローストリング・バケットバッグは、継ぎ目のないボディとハンドルが特徴で、かつてカシミヤの束を包むために用いられていた紐やストラップへのオマージュであるレザースライダーによって、ハンドルを簡単に長いショルダーストラップに変身させることができます。手縫いのハンドルと、独自のジュエリーからインスピレーションを得た、洗練された内側のトグルクロージャーは、《ベイル・バッグ》ファミリー全体のシグネチャー要素です。

スモールとマイクロの2サイズ展開で、同系色のスエードの裏地が特徴です。ブラック、バーントタン、クリムゾン、サンデーモーニング、リボングリーンの幅広いカラーバリエーションが揃っています。

モダンでありながらタイムレスな 《ベイル・ソフティ・バッグ》 は、ロロ・ピアーナの伝統とノウハウの象徴であり、最高品質のカシミヤを探求する旅のシンボルです。

《ベイル・ソフティ・バッグ》は、10月23日よりロロ・ピアーナのセレクトされた店舗とオンラインストアで発売中です。