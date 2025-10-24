デパートのような品ぞろえ！バンダイナムコのカプセルトイ大型専門店 『ガシャポンのデパート』駿河屋盛岡MOSSビル店　2025年11月1日(土)オープン!

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、カプセルトイ専門店『ガシャポンのデパート』駿河屋盛岡MOSSビル店を、2025年11月1日(土)、大型ホビーショップ「駿河屋盛岡MOSSビル店」(岩手県盛岡市)内にオープンします。

▲『ガシャポンのデパート』駿河屋盛岡MOSSビル店

『ガシャポンのデパート』は、バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュース、バンダイナムコアミューズメントが運営するカプセルトイ専門店で、日頃から新しい商品を探しているカプセルトイファンの“ガシャポン活動(ガシャ活)を豊かにする”をコンセプトに、デパートと呼ぶにふさわしい設置面数と商品構成、店舗スタッフを通じてカプセルトイの最新情報を発信します。

『ガシャポンのデパート』駿河屋盛岡MOSSビル店は、設置面数380面のカプセルトイ専門店としてオープンします。新商品から話題の商品まで幅広い商品展開で、子どもも大人も関係なく、いつ遊びに来ても自分のお気に入りのガシャポンを探すワクワク・ドキドキが楽しめます。

『ガシャポンのデパート』は、今後も全国の商業施設やショッピングモールなどへの展開を進めてまいります。

1：キャラクターから雑貨まで圧倒的な品ぞろえはもはや“デパート”！

バンダイの商品はもちろんさまざまなブランドカプセルトイ商品が購入できます。

また『ガシャどこ？PLUS』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

サンリオキャラクターズ ばたんきゅ～

サンリオキャラクターズがばたんきゅ～～～！普段あまり見られないコミカルな表情がポイント！

価格：300円/1回(全5種)

(C) '25 SANRIO ⓁM

【フラットガシャポン】

お茶犬 クリアラバーコースター

お茶犬がクリアラバーコースターになって登場！キャラクターに合ったドリンクを置きたくなる、豊富なラインアップで展開！

価格：400円/1回(全7種)

(C)2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO

Mezzo Piano（メゾピアノ）

ふでばこコレクション

あの頃使っていたメゾピアノの文房具がミニチュアになって登場！懐かしさとミニチュアならではのかわいさが詰まったときめきアイテム！筆箱と消しゴムにはギミックが付いているよ！

価格：400円/1回(全6種)

(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO.,LTD.

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

つまんでつなげてマスコット1

劇場版 『チェンソーマン レゼ篇』から、つまんでつなげてマスコットが登場！ボールチェーンVer.とカニカンVer.の2種展開で全12種のラインアップです。たくさん集めてつなげよう！

価格：400円/1回(全12種)

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

ポケットモンスター

メガシンカ アクリルスイング

「シンカを超えたシンカ」メガシンカ。メガレックウザやメガディアンシーなど、メガシンカポケモンのアクリルスイングが新登場！

価格：300円/1回(全7種)

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

あだち充画業55周年

ウィンドウアートコレクション

あだち充先生画業55周年！誰もが知る名作の表紙やカラー絵など、印象的なビジュアルがウィンドウアートコレクションになって登場！あだち先生のデジタルサイン入り！

価格：400円/1回(全10種)

(C)あだち充／小学館

mojojojo ぬいぐるみマスコット

mojojojoのぬいぐるみマスコットが登場！全種ボールチェーン付きでとっても便利です！

価格：500円/1回(全5種)

(C)mojojojo Ayumi Ozaki

レイトン教授と不思議な町

めじるしアクセサリー

人気ナゾトキアドベンチャーゲーム『レイトン教授』シリーズ第1作『レイトン教授と不思議な町』に登場するキャラクターたちがめじるしアクセサリーになって新登場！

価格：300円/1回(全5種)

(C)LEVEL5 Inc.

Mrs. Grossman's めじるしアクセサリー

長年愛されてきたアメリカ発のステッカーブランドのアイコニックなクマたちがカラフルでかわいいめじるしアクセサリーになりました！推し活にもピッタリの全8種です(ハート)

価格：300円/1回(全8種)

(C) 1979-2025 MGPC

2：カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイの商品をラインアップ！

カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイの最新の人気商品をいち早く入荷し、充実した商品ラインアップを提供します。バンダイの商品はWEBページから在庫の検索ができるので、お店を訪れる前に欲しい商品の販売状況を確認することができます。オフィシャルショップならではの商品展開や、ディスプレイ、イベントなどの情報発信を行っていきます。

■商品の販売状況はこちらからご確認ください

→ガシャポンどこ？ https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php

※販売状況は店舗オープン以降に確認できます。



『ガシャポンのデパート』駿河屋盛岡MOSSビル店 オープン記念キャンペーン開催！

10月24日(金)～11月2日(日)開催！「X(旧ツイッター)フォロー＆リポストキャンペーン」

▼ X(旧ツイッター)フォロー＆リポストキャンペーン

対象アカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で50名さまに、「えらべるPay(R)」500円分がその場で当たる！

【応募方法】

１. 以下のアカウントをフォロー

ガシャポンのデパート駿河屋盛岡MOSSビル店( @gasha_su_mroka )

２.キャンペーンポストをリポスト

【応募期間】

10月24日(金)キャンペーンポスト投稿後から11月2日(日)23:59まで

「えらべるPay(R)️」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、さまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)️」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

【注意事項】

・ラインアップの中から好きな商品と交換していただけます。

・ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。

・ラインアップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。

・ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

・ラインアップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

・本キャンペーンは株式会社バンダイナムコエクスペリエンスによる提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。 株式会社バンダイナムコエクスペリエンスお問い合わせ窓口までお願いいたします。

Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・「nanaco（ナナコ）」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

・「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。株式会社バンダイナムコエクスペリエンスまでお願いいたします。

・「au PAY」は、KDDI株式会社の商標です。

■当キャンペーンに関するお問い合わせ：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス( https://bnam-customer.my.site.com/FAQ/s/ )

