札幌大学柔道部のコーチに元世界チャンピオン堀川恵氏が就任 ― 女子のさらなる強化を目指す
札幌大学（札幌市豊平区／学長：大森義行）はこのたび、世界選手権女子63kg級金メダリストの堀川恵氏が令和7年8月5日付で柔道部のコーチに就任したことを発表した。
札幌大学大柔道部では2年前から女子の強化を開始し、今年度の全日本学生柔道優勝大会では女子3人制でベスト8に進出。堀川氏のコーチ就任により、今後さらなる活躍が期待される。
堀川氏のコメントおよび経歴は以下のとおり。
○堀川恵氏 コメント
このたび、札幌大学柔道部のコーチとなりました堀川恵です。
コーチとして学生とともに畳の上で稽古できることを大変嬉しく思っております。これまで、培ってきた技術や心構えを学生たちに1つでも多く伝え、札幌大学柔道部の発展に貢献できれば幸いです。改めまして、札幌大学柔道部の応援をどうぞよろしくお願いいたします。
■堀川恵氏 経歴
松商学園高等学校 ― 筑波大学 ― パーク24
2012年 インターハイ 63kg級 優勝
2012年 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 63kg級 優勝
2012年 グランドスラム東京 63kg級 優勝（史上最年少）
2013年 インターハイ 63kg級 優勝
2013年 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 63kg級 優勝
2013年 世界ジュニア柔道選手権 63kg級 2位 団体戦 優勝
2015年 ユニバーシアード 63kg級 優勝 団体戦 優勝
2016年 全日本学生柔道体重別選手権大会 63kg級 優勝
2017年 全日本選抜柔道体重別選手権大会 63kg級 優勝
2020年 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 63kg級 優勝
2022年 グランドスラムテルアビブ 63kg級 優勝
2022年 全日本選抜柔道体重別選手権大会 63kg級 優勝
2022年 グランドスラムブダペスト 63kg級 優勝
2022年 世界柔道選手権大会 63kg級 優勝 団体戦 優勝
2022年 グランドスラムタシケント 63kg級 優勝
2023年 ワールドマスターズ 63kg級 3位
2024年 全日本選抜柔道体重別選手権大会 63kg級 2位
（参考）
●札幌大学 柔道部
https://www.sapporo-u.ac.jp/club-circle/judo.html
