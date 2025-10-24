こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【昭和医科大学メディカルデザイン研究所】一次救命処置トレーニングツール「ilis（アイリス）」が2025年度グッドデザイン賞を受賞しました！！
昭和医科大学（東京都品川区、学長：上條由美）が設置するメディカルデザイン研究所（横浜市緑区）がデザインした、Mixed Reality（MR）技術とシミュレータを融合させた一次救命処置（BLS）トレーニングツール「ilis（アイリス）」が、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。本ツールは、臨場感のある学習環境を提供することで、誰もが救命行動に踏み出せる社会の実現を目指しています。
受賞作の概要は以下のとおりです。
＜製品名称＞
一次救命処置トレーニングツール 「ilis（アイリス）」
＜概要＞
Mixed Reality（以下、MR）*¹技術とシミュレータを融合させ、一次救命処置（BLS）のトレーニング精度を高めるツールのデザイン
＜デザインのポイント＞
① MR技術とシミュレータを融合させ、一次救命処置（BLS）のトレーニング精度を高めます。
② HMD*²を通して、シミュレータ上の人とだけでなく、周囲の人々のざわめきや環境を体感できます。
③ HMDやシミュレータの仕様変更に柔軟に対応できるソフトウエアを迅速に開発し提供できます。
*1 Mixed Reality
現実世界と仮想世界を融合するテクノロジーです。MRと略して呼ばれることもあります。ユーザー自らが創造の世界に没入することのできる仮想現実Virtual Reality（VR）とは異なり、MRは現実世界に仮想的なオブジェクトを重畳することができます。また、拡張現実と呼ばれるAugmented Reality（AR）とも異なり、MRは現実世界にあるものと仮想的に表現されたオブジェクトがさまざまな次元で相互作用します。
*2 HMD（ヘッドマウントディスプレイ）
Head Mounted Displayの略で、左右の目の視差を用いた立体映像によるVR（仮想現実）の表示装置の総称です。 ゴーグルのような形状のディスプレイを、両眼に覆い被せるよう頭部に装着します。
＜デザインが生まれた理由／背景＞
駅や学校など公共の場で突然倒れた人の命を救うためには、その場に居合わせた人の適切な一次救命処置（以下、BLS）が不可欠となります。
誰もがBLSを行えるようにするために、人形を用いた心臓マッサージや人工呼吸などのBLSのトレーニングが行われていますが、実際に人が倒れた場合、その人の状態や表情、周囲の人々の声や環境音など、トレーニングとは異なる状況が多く、冷静に対応するのは簡単ではありません。その上、人の命を左右する場面で、自分の対応が正しいのかどうかという不安も重なり、トレーニングの成果を発揮しづらいことが、かねてから課題となっていました。
目の前で突然人が倒れる状況に直面する機会は少ないため、医療系大学の看護教育でBLSのトレーニングを受けた者であってもその成果を活かしづらいという課題の解決を望む思いが、当デザイン開発の背景にあります。
＜デザインを実現した経緯とその成果＞
ヘッドマウントディスプレイ（HMD）を装着すると、心肺蘇生法（CPR）トレーニング用シミュレータに沿って傷病人の3DCGが見えるだけでなく、周囲の環境（現在は駅のプラットホーム内の建造物や電車、人垣）などのビジュアル情報に加え、環境音や人声などを再生できるソフトウエアを開発しました。加えて、トレーニング者の声を認識できる機能を持たせることでトレーニング者の振る舞いに呼応したフィードバックが得られるため、現場の様子をよりリアルに体感することができるよう工夫しました。