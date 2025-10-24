こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京工科大学】研究者も驚く？ 想像力豊かなアイデア多数 ― 片柳研究所主催「小学生SDGsコンテスト2025」受賞作品決定！
東京工科大学片柳研究所では、全国の小学生を対象に、自由な発想で身の回りのSDGsを達成するアイデアや取り組みを募集する「小学生SDGsコンテスト2025」の受賞9作品および4団体、入選11作品を決定いたしました。
東京工科大学（東京都八王子市、学長 香川豊）片柳研究所では、全国の小学生を対象に、自由な発想で身の回りのSDGsを達成するアイデアや取り組みを募集する「小学生SDGsコンテスト2025」の受賞9作品および4団体、入選11作品を決定いたしました。
このコンテストは、子どもたちがよりSDGsに関心を持ち、夏休みの課題としてもそのアイデアや取り組みを具現化してもらうために2022年から実施（注1）されています。今回は、2025年8月1日から9月9日まで作品を募集、審査は本学の教職員および学生らによって行われました。
4回目の開催となった今回は、国内外から88点の応募があり、東京都八王子市立鑓水小学校6年生 柳みくさんの作品「持続可能なWIN-WINハウス」が最優秀賞に選ばれました。
受賞作品はホームページ（ https://www.teu.ac.jp/sdgs/contest/result_2025.html ）にて公開しています。
（注1） 2023年は「小中学生SDGsコンテスト」として開催
■主催者総評（片柳研究所長 赤津 隆）
小学生のみなさんからのとても面白いアイデアや取り組みを国内外からたくさん応募いただきました。ありがとうございました。研究者でもびっくりするような自由な発想と、SDGsを実現したいという熱い思いに大変感動しました。発想したものを実際にやってみるという高い実行力にも驚いています。SDGsが掲げる問題は、いずれも簡単には答えが出せないものばかりですが、ぜひ、これからも「どうすればよいか」を考え続けてください。将来、いっしょに研究できる日がくることを楽しみにしています。
■受賞者／団体一覧
最優秀賞
東京都八王子市立鑓水小学校 柳 みく さん（6年）
優秀賞
東京都町田市立鶴間小学校 大久保 由良 さん（6年）
福島県郡山市立大島小学校 竹田 莉央さん（5年）
東京都八王子市立中野北小学校 三島 美優さん（4年）
東京都八王子市立第五小学校 齊藤 永和さん（2年）
筑波大学附属小学校 山下 英士朗さん（2年）
片柳研究所長 特別賞
Japanese International School, Hong Kong 木田 峻太郎さん（5年）
東京都八王子市立由木中央小学校 髙戸 咲良さん（2年）
埼玉県朝霞市立朝霞第五小学校 三宅 拓真さん（1年）
団体賞
CGKインターナショナルスクール 関内校
Japanese International School, Hong Kong
佐賀県佐賀市立本庄小学校
東京都八王子市立中野北小学校
■実施概要
・名 称： 小学生SDGsコンテスト2025
・募集期間： 2025年8月1日～9月9日
・応募資格： 小学生
・募集作品： 自由な発想で身の回りのSDGsを達成するアイデアや取り組みをA3用紙1枚にまとめて応募
（イラスト、設計図、文章、写真、4コマ漫画など、形式は自由）
・表 彰： 最優秀賞：1名（賞品：図書カード10,000円分）／ 優秀賞：5名（賞品：図書カード5,000円分）／片柳研究所長特別賞：3名 ／ 学校賞（団体賞）：4校
・ホームページ： https://www.teu.ac.jp/sdgs/contest/result_2025.html
・主 催： 東京工科大学 片柳研究所
・後 援： 八王子市、八王子市教育委員会
・協 力： NPO法人日本持続発展教育フォーラム
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/