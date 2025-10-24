こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【金城学院大学】株式会社Campbellと金城学院大学が連携・協力に関する包括協定を締結
株式会社Campbell（代表取締役 坂田智子様）と金城学院大学（学長 小室尚子）は、2025年10月21日（火）「連携・協力に関する包括協定」を締結しました。
この協定をもとに、人材育成・地域社会の課題解決に向けて推進してまいります。
■主な連携内容
（１）地域社会の発展・活性化に関すること
（２）地域企業の課題解決等の相談・支援に関すること
（３）金城学院大学の学生のキャリア形成支援に関すること
（４）相互の人材育成に関すること
（５）その他、相互に協議して必要と認める事項に関すること
※連携協定について https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/research/#block-3
▼本件に関する問い合わせ先
大学運営推進課
TEL：052-798-0180
メール：d-suisin@kinjo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/