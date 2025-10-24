崇城大学の学園祭 「第57回 井芹祭（いせりさい）」開催のご案内

本学は、11月2日（日）・3日（月・祝）の2日間、学生が主催する「第57回崇城大学井芹祭」を開催いたします。
井芹祭メインイベントの芸人ライブでは「春とヒコーキ」さん、「脳みそ夫」さんの2組をお迎えし、また毎年恒例の華火大祭が最終日のフィナーレを飾ります（各日程のプログラムは下記）。ご来場いただく全ての方にお楽しみいただけるよう、サークル・有志の団体による模擬店や展示、中央ステージで行われる多種多様な企画をご用意しています。皆様のご来場を心よりお待ちしております。





■日時
　2025年11月2日（日） 11:00～20:30（最終入場 19:00）
　2025年11月3日（月・祝） 11:00～20:00（最終入場 19:00）



■プログラム
1日目　11月2日（日）
　12:20～12:30　オープニング
　12:30～13:00　吹奏楽団
　13:20～13:55　AtoZ ダンスショーケース
　14:05～14:45　早食い・早飲み大会
　14:55～15:40　井芹レース
　16:00～16:30　芸人ライブ
　16:40～17:15　K-POPダンスサークル
　17:25～17:35　模擬店・井芹展グランプリ　中間発表
　17:45～18:25　カラオケ大会予選
　18:35～18:45　アイドルカバーダンス
　18:45～19:05　ヲタ芸
　19:15～20:15　クイズソウジョウリーグ
　20:15～20:20　1日目エンディング


2日目　11月3日（月・祝）
　11:30～11:40　オープニング
　11:50～12:25　ロック研究部
　12:35～13:10　軽音部
　13:20～14:00　体力・力自慢大会
　14:10～14:50　ラッキーワングランプリ
　15:00～15:40　よさこい部
　15:50～16:30　e-sports cup大会決勝
　16:40～17:10　カラオケ大会決勝
　17:20～17:40　模擬店・井芹展グランプリ 結果発表
　17:50～18:40　大抽選会＆2日目エンディング
　19:00～19:40　フィナーレ＆華火大祭


■場所
　崇城大学池田キャンパス　熊本市西区池田4丁目22番1号



■SNS
　Instagram： @sojo_iserisai

※当日、学生の広報担当者が対応いたします。
　総合案内所（中庭付近の熊本銀行ATM前）にお越しください。


▼本件に関する問い合わせ先
第57回 井芹祭実行委員会
代表責任者:本村 琢磨
TEL：096-323-8041(月・水・金 16:00～19:00)
メール：iserifes@ofc.sojo-u.ac.jp


