こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
崇城大学の学園祭 「第57回 井芹祭（いせりさい）」開催のご案内
本学は、11月2日（日）・3日（月・祝）の2日間、学生が主催する「第57回崇城大学井芹祭」を開催いたします。
井芹祭メインイベントの芸人ライブでは「春とヒコーキ」さん、「脳みそ夫」さんの2組をお迎えし、また毎年恒例の華火大祭が最終日のフィナーレを飾ります（各日程のプログラムは下記）。ご来場いただく全ての方にお楽しみいただけるよう、サークル・有志の団体による模擬店や展示、中央ステージで行われる多種多様な企画をご用意しています。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
記
■日時
2025年11月2日（日） 11:00～20:30（最終入場 19:00）
2025年11月3日（月・祝） 11:00～20:00（最終入場 19:00）
■プログラム
1日目 11月2日（日）
12:20～12:30 オープニング
12:30～13:00 吹奏楽団
13:20～13:55 AtoZ ダンスショーケース
14:05～14:45 早食い・早飲み大会
14:55～15:40 井芹レース
16:00～16:30 芸人ライブ
16:40～17:15 K-POPダンスサークル
17:25～17:35 模擬店・井芹展グランプリ 中間発表
17:45～18:25 カラオケ大会予選
18:35～18:45 アイドルカバーダンス
18:45～19:05 ヲタ芸
19:15～20:15 クイズソウジョウリーグ
20:15～20:20 1日目エンディング
2日目 11月3日（月・祝）
11:30～11:40 オープニング
11:50～12:25 ロック研究部
12:35～13:10 軽音部
13:20～14:00 体力・力自慢大会
14:10～14:50 ラッキーワングランプリ
15:00～15:40 よさこい部
15:50～16:30 e-sports cup大会決勝
16:40～17:10 カラオケ大会決勝
17:20～17:40 模擬店・井芹展グランプリ 結果発表
17:50～18:40 大抽選会＆2日目エンディング
19:00～19:40 フィナーレ＆華火大祭
■場所
崇城大学池田キャンパス 熊本市西区池田4丁目22番1号
■SNS
Instagram： @sojo_iserisai
※当日、学生の広報担当者が対応いたします。
総合案内所（中庭付近の熊本銀行ATM前）にお越しください。
▼本件に関する問い合わせ先
第57回 井芹祭実行委員会
代表責任者:本村 琢磨
TEL：096-323-8041(月・水・金 16:00～19:00)
メール：iserifes@ofc.sojo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/