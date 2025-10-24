こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京薬科大学】獣医療における薬学研修プログラムの受講案内を開始します《10月24日申込開始》
2025年6月26日付プレスリリース「獣医療における薬学研修プログラムの開発～薬剤師の新たな職能拡大に貢献～」にて発表いたしました研修プログラムにつきまして、10月24日より受講案内を開始いたします。
受講申込は大学HP内に掲載のフォームより受け付け、定員に達し次第、締め切らせていただきます。
【研修概要】
■ 研修プログラム名
獣医療薬学研修
■ 受講料
無料
■ 形 式
オンデマンド講義動画（全9本）＋各回理解度テスト
■主な内容
獣医薬理学／機能形態学／適正飼養・保定／飼い主対応・ペットロス／
投与方法・服薬指導／獣医療関連法規・倫理／チーム獣医療 ほか
■修了証
全プログラムの履修を完了された方に「獣医療薬学研修」の修了証を発行いたします。
■プログラムホームページ
https://pharmavet.jimdosite.com/
【お申込みについて】
▼下記大学ホームページに掲載のお申込みフォームよりお申し込みください。
URL：https://www.toyaku.ac.jp/pharmacy/newstopics/2025/1024_7012.html
▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報センター
住所：東京都八王子市堀之内1432-1
TEL：042-676-4921
FAX：042-676-8961
メール：kouhouka@toyaku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/