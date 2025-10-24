2025年6月26日付プレスリリース「獣医療における薬学研修プログラムの開発～薬剤師の新たな職能拡大に貢献～」にて発表いたしました研修プログラムにつきまして、10月24日より受講案内を開始いたします。
受講申込は大学HP内に掲載のフォームより受け付け、定員に達し次第、締め切らせていただきます。




【研修概要】
　■ 研修プログラム名
　　獣医療薬学研修


　■ 受講料
　　無料


　■ 形　式
　　オンデマンド講義動画（全9本）＋各回理解度テスト


　■主な内容
　　獣医薬理学／機能形態学／適正飼養・保定／飼い主対応・ペットロス／
　　投与方法・服薬指導／獣医療関連法規・倫理／チーム獣医療　ほか


　■修了証
　　全プログラムの履修を完了された方に「獣医療薬学研修」の修了証を発行いたします。


　■プログラムホームページ
　　https://pharmavet.jimdosite.com/



【お申込みについて】
　▼下記大学ホームページに掲載のお申込みフォームよりお申し込みください。
　URL：https://www.toyaku.ac.jp/pharmacy/newstopics/2025/1024_7012.html

▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報センター
住所：東京都八王子市堀之内1432-1
TEL：042-676-4921
FAX：042-676-8961
メール：kouhouka@toyaku.ac.jp


