こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ジャックジャンヌ Only Shop 2025 winter」が、アニメイト池袋本店で開催決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、ジャックジャンヌのオンリーショップ「ジャックジャンヌ Only Shop 2025 winter」を2025年11月29日（土）から2025年12月7日（日）まで開催します。キャラクターが好きな動物を着ぐるみにした「着せ替えぬいぐるみ」の新衣装の他、過去人気商品の復刻販売も行います。
【イベント概要】
イベント名：ジャックジャンヌ Only Shop 2025 winter
開催期間：2025年11月29日（土）～2025年12月7日（日）
■オンリーショップ店舗：アニメイト池袋本店 5F
営業時間：平日 11:00～21:00／土日祝 10:00～20:00
※2025年11月29日(土)の10時から14時の入場は、混雑緩和のためLINEアプリによる事前申込制の入場整理券制となります。申込期間等、詳細はアニメイト特設サイトにてご確認ください。
■応援店：アニメイト梅田
営業時間：11:00～21:00
※応援店は売り場の一部にて商品展開を行い、オンリーショップ同様特典配布を行います。
【グッズ情報】※新商品のみ
アクリルスタンド 衣装Ver. Part.2
価格：各1,430円（税込）
種類数：全7種
トレーディングダイカットステッカー Favorite Animal Ver.
価格：385円（税込）
種類数：全7種よりランダム、1BOX10個入り
トレーディングアクリルめじるしチャーム Favorite Animal Ver.
価格：550円（税込）
種類数：全7種よりランダム、1BOX10個入り
アクリルマスコット Favorite Animal Ver.
価格：各990円（税込）
種類数：全7種
着せ替えぬいぐるみ用コスチューム
価格：各3,080円（税込）
種類数：全6種
※ぬいぐるみは付属しません
【物販特典】
開催店舗にて「ジャックジャンヌ」関連商品をお買い上げ5,500円（税込）ごとに『フレグランスタグ（全7種）』をランダムで1つプレゼント！
※特典は無くなり次第終了となります。
※特典はお選びいただけません。
※ディスプレイにより、実際の商品の色合いと多少異なって見える場合があります。
※画像はサンプルにつき、実際の商品と多少異なる場合があります。
©石田スイ・十和田シン／集英社 ©Sui Ishida／BROCCOLI
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
【イベント概要】
イベント名：ジャックジャンヌ Only Shop 2025 winter
開催期間：2025年11月29日（土）～2025年12月7日（日）
■オンリーショップ店舗：アニメイト池袋本店 5F
営業時間：平日 11:00～21:00／土日祝 10:00～20:00
※2025年11月29日(土)の10時から14時の入場は、混雑緩和のためLINEアプリによる事前申込制の入場整理券制となります。申込期間等、詳細はアニメイト特設サイトにてご確認ください。
■応援店：アニメイト梅田
営業時間：11:00～21:00
※応援店は売り場の一部にて商品展開を行い、オンリーショップ同様特典配布を行います。
【グッズ情報】※新商品のみ
アクリルスタンド 衣装Ver. Part.2
価格：各1,430円（税込）
種類数：全7種
トレーディングダイカットステッカー Favorite Animal Ver.
価格：385円（税込）
種類数：全7種よりランダム、1BOX10個入り
トレーディングアクリルめじるしチャーム Favorite Animal Ver.
価格：550円（税込）
種類数：全7種よりランダム、1BOX10個入り
アクリルマスコット Favorite Animal Ver.
価格：各990円（税込）
種類数：全7種
着せ替えぬいぐるみ用コスチューム
価格：各3,080円（税込）
種類数：全6種
※ぬいぐるみは付属しません
【物販特典】
開催店舗にて「ジャックジャンヌ」関連商品をお買い上げ5,500円（税込）ごとに『フレグランスタグ（全7種）』をランダムで1つプレゼント！
※特典は無くなり次第終了となります。
※特典はお選びいただけません。
※ディスプレイにより、実際の商品の色合いと多少異なって見える場合があります。
※画像はサンプルにつき、実際の商品と多少異なる場合があります。
©石田スイ・十和田シン／集英社 ©Sui Ishida／BROCCOLI
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）