牛乳石鹸のご自愛ボディソープ「バウンシア」がおくる人気声優 ″梶 裕貴さん″を起用したキャンペーン『濃厚なるバウンシア王国』が10月27日（月）20時よりスタート！

牛乳石鹸共進社株式会社

牛乳石鹸共進社株式会社（所在地：大阪市城東区、代表取締役社長：宮崎悌二、以下：牛乳石鹸）は、牛乳石鹸のご自愛ボディソープ「バウンシア」をたくさんの方に知ってもらい、泡と香りの魅力をお届けするために、Xから参加できるキャンペーンを2025年10月27日（月）20時より実施いたします。



本キャンペーンは、バウンシアの公式Xアカウントから投稿される没入ボイス動画（バイノーラル音声）をリポストやハッシュタグ選択してもらうことによって簡単に参加いただけるキャンペーンです。没入ボイス動画（バイノーラル音声）は、主人公が転生した異世界『バウンシア王国』で、バウンシアをモチーフとした3人のイケメン貴族（CV.梶裕貴）と出会う物語です。秋の夜長に牛乳石鹸のバウンシアでゆっくりバスタイムを楽しんだ後、梶裕貴さんが1人3役で演じるイケメン貴族の没入ボイス動画（バイノーラル音声）をじっくりとお楽しみください。

●バウンシア公式Xアカウント

https://x.com/bounciacp(https://x.com/bounciacp)



●キャンペーン特設サイト

https://www.bouncia.jp/x-campaign2025(https://www.bouncia.jp/x-campaign2025)

『濃厚なるバウンシア王国』のあらすじ

プロローグ漫画

バウンシア王国へ転生するまでの物語を漫画で表現。

詳しくはこちらの投稿をご覧ください。

https://x.com/bounciacp/status/1980091602476392463

キャラクター紹介

1/42/43/44/4

梶裕貴さんが演じる、3人のイケメン貴族。

バウンシア『ホワイトソープの香り』が転生先で、イケメン貴族に。

濃厚泡をまといし純白の後継者

ホワイトソープ公爵（CV.梶 裕貴）



王家の本流に連なる第一王子。

濃厚な白き泡のオーラをまとうその姿は、

誰もが振り返る清らかさと高貴さを放つ。

一見クールに見えるが、

実は誰よりも真っすぐで優しい。

努力を惜しまぬ姿勢とふと零れる天然な言葉が、

国民の心を静かに掴んで離さない。

バウンシア『エアリーブーケの香り』が転生先で、イケメン貴族に。

華やかな香りで彩る転生のムードメーカー

エアリーブーケ伯爵（CV.梶 裕貴）



香りといやしで王国を支えてきた王家の分家出身。軽やかな気配りと笑顔で社交界の人気者として誰からも愛される存在。明るくお調子者に見えるが、いつも国民のことを気にかけている。

ふとした真剣な眼差しが胸を締めつけ、

見る者を沼に落としていく。

バウンシア『プレミアムモイスト』が転生先で、イケメン貴族に。

ツンデレが滴るうるおいの貴公子

プレミアムモイスト男爵（CV.梶 裕貴）

王家の遠縁にして、うるおいをつかさどる名門の出身。黄金の髪と凛とした気配が放つ”高保湿オーラ”は誰もを圧倒する存在感を放つ。

強気で俺様気質だが、実は誰よりも真摯に王国を想い、隠しきれないやさしさがふと零れる瞬間がある。そのギャップに心を奪われた者は数知れない。

梶 裕貴さんプロフィール

9月3日生まれ。2004年に声優デビュー。

「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「謎解きはディナーのあとで」影山役、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役、「ハイキュー!!」孤爪研磨役、「悪魔くん」悪魔くん/埋れ木一郎役、「七つの大罪」メリオダス役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。日本テレビ系列「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」など数多くのナレーションや、みずほ公式キャラクター「あおまる」の声、「アイリスオーヤマ」のサウンドロゴの声なども担当している。

2013年度には史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。

2018年に著書『いつかすべてが君の力になる』を出版し、累計７万部のヒットを記録。実写での主演をはじめ、舞台や朗読劇、さまざまなプロデュース業など活躍の場を広げている。その声に、人間の脳と心に癒しの効果を与えるという「1/fゆらぎ」の響きを持つ。声優20周年を記念してAI音声合成プロジェクト【そよぎフラクタル】を発足。

・そよぎフラクタル：https://www.soyogi-fractal.com

梶 裕貴さんのコメント

3種類の商品に合わせて、3人の貴族を演じさせていただきました！

こういったキャンペーンでの使用は珍しい、空間音響専用ダミーヘッドマイクでのバイノーラル収録に加え、おそらく公にはならないであろう各キャラクターの緻密なプロフィール設定などを鑑みるに(笑)、今回のプロジェクトを製作されたスタッフさん、相当な気合と思い入れがあるに違いありません！その期待にお応えできるよう、細部までこだわったディスカッションのうえ演じさせていただきましたので、きっとお聴きの皆様にはご満足いただける仕上がりになっていることと思います！ボディソープとシチュエーションボイスのＷアプローチで、ぜひ身も心もいやしていただければ幸いです！

『濃厚なるバウンシア王国』Xキャンペーン概要

実施期間：2025年10月27日（月）20:00～11月16日（日）23：59まで



■第1弾：10月27日（月）20:00～

フォロー＆リポスト



■第2弾：11月3日（月）20:00～

フォロー＆ハッシュタグ選択



■第3弾：11月10日（月）20:00～

フォロー＆ハッシュタグ選択

抽選で計150名様に「バウンシアご自愛セット」が当たる！

■応募方法

１.バウンシア【公式】Xアカウント（@bounciacp）(https://x.com/bounciacp)をフォロー。

２.参加キャンペーンに沿って、リポストorハッシュタグ選択投稿。

３.バウンシア【公式】アカウントより没入ボイス動画をオートリプライ(自動返信)いたします。

➃オートリプライ（自動返信）した没入ボイス動画を通知の「すべて」タブからチェック。

バウンシア【公式】から没入ボイス動画が届いていれば応募完了！

さらに抽選で計30名様に当たるWチャンスキャンペーンも実施！

■応募方法

１.第1弾～第3弾キャンペーンに参加し、没入ボイス動画をオートリプライ(自動返信)で受け取る。

２.オートリプライ(自動返信)で受け取った没入ボイス動画をさらに引用リポスト。

バイノーラル収録について

バイノーラル収録とは、人間が実際に音を聞く環境を再現するために耳や鼓膜の近くにマイクを設置して行う収録技術です。音の方向(上下・左右・前後)や距離感を正確に再現できることから、通常のステレオ収録よりも強い立体感や臨場感を体験できるのが特徴です。再生時はヘッドホンやイヤホンを使用することで、まるで目の前で音が鳴っているかのようなリアルな感覚を味わうことができます。今回のバイノーラル音声は『Re:Sence(R)』という技術を活用いたしました。※『Re:Sence(R)』はクレプシードラ株式会社の商標です。

クレプシードラ株式会社

2020年に設立された空間音響技術のスタートアップ企業です。独自の空間音響収録・再生技術及びAI等を用いた新規開発技術(特許出願中)により、大胆かつ繊細なクオリティーの空間音響体験を提供するイノベーターです。「Creativity for All. Create a Culture. ～誰もが最高の音体験に触れられる心豊かな世界と文化を創る～」をパーパスに掲げ、空間音響に関する高い技術力と専門性を通じて、新しい文化創造を追求します。音による気配感の演出を中心とした、より楽しく高次元なコンテンツを誰もが気軽に創出し、多くの人が体験できる機会を増やすことで人々の熱量、活力を生み出し、日々の生活を豊かにしていきます。

クレプシードラ株式会社HP：https://clepseadra.com/

商品紹介

バウンシア ボディソープの詳細はコチラ

https://www.bouncia.jp/(https://www.bouncia.jp/)

会社概要

1909年（明治42年）の創業以来、「美と清潔そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。

企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。

弊社は今年で創業116年の会社になりますが、昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。

近年では、ボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。

所在地（本社）：大阪府大阪市城東区今福西２丁目４番７号

代表者：代表取締役社長 宮崎 悌二

事業内容：化粧石鹸、化粧品、医薬部外品の製造販売

URL：https://www.cow-soap.co.jp/

