機能性菓子や無糖菓子の需要増加により、世界のミント市場は2033年までに89億7000万米ドルを超えると予測
世界のミント市場は、2024年に49億2000万米ドルと推定されていますが、2033年には89億7000万米ドルという驚異的な規模に達すると見込まれ、2025年から2033年にかけて6.9%の年平均成長率（CAGR）を記録し、大幅な拡大が見込まれています。この着実な成長は、外出先で手軽に口臭を消臭できる製品への消費者の嗜好の高まり、口腔衛生への意識の高まり、そして無糖・機能性菓子製品の需要増加に起因しています。
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/mints-market
消費者行動の変化が需要を促進
現代の消費者は健康志向が高まり、味と健康の両方を兼ね備えた多機能製品を求めています。従来、口臭予防のために消費されてきたミントは、今や特に若い世代や働くプロフェッショナルの間で、便利な口腔衛生補助食品として再び人気を集めています。市場はこうした状況に対応し、無糖ミント、ハーブ配合製品、歯科医師の承認を受けた製品など、革新的な製品を生み出しています。
さらに、職場や社交の場でガムを噛むことへの抵抗感が高まっていることも、ミント菓子の注目度をさらに高めています。目立たず、噛まないという形状は、企業や都市部の消費者に好まれています。
機能性成分と無糖のトレンドが市場を変革
ミント菓子市場における最も強力なトレンドの一つは、機能性と健康志向の成分への移行です。ブランドは、より幅広い健康志向の消費者層にアピールするため、ビタミン、プロバイオティクス、免疫力向上成分、緑茶、ユーカリ、高麗人参などの天然エキスをミント菓子に配合しています。同時に、砂糖の摂取量に対する懸念の高まりは、無糖や糖尿病患者向けのミント菓子の成長を加速させており、成熟市場と新興市場の両方でメーカーに新たなビジネスチャンスを生み出しています。
Eコマースと最新の流通チャネルがアクセス性を高める
デジタルリテールとオムニチャネル戦略の台頭により、ミント菓子はかつてないほどアクセスしやすくなりました。大手eコマース企業や専門ウェルネスウェブサイトなどのオンラインプラットフォームが成長の鍵を握る存在となり、消費者に幅広いフレーバー、パッケージサイズ、そして健康志向のミントを提供しています。同時に、コンビニエンスストア、薬局、空港のキオスクは、特に消費者の足が速い都市部において、実店舗での流通を引き続き支配しています。
オンラインプラットフォームにおけるサブスクリプションモデルやバンドル販売の増加も、特に高級ミントブランドにおいて、顧客ロイヤルティとリピート購入を促進しています。
北米とヨーロッパが市場を牽引、しかしアジア太平洋地域が急成長市場に
地域別では、長年にわたる口臭予防の文化と確立されたブランドの豊富さにより、北米とヨーロッパがミントの主要市場であり続けています。しかし、可処分所得の増加、都市化、そして特に中国、インド、韓国、東南アジアにおける西洋的なライフスタイルの採用により、アジア太平洋地域は予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。
日本と韓国では、消費者がオーラルケアやウェルネス関連製品にますます目を向けており、ミントは単なるキャンディーではなく、ライフスタイルに欠かせないものとして位置づけられています。さらに、労働者階級の人々の間でパーソナルケアと鮮度への意識が高まっていることも、この地域の需要をさらに押し上げています。
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/mints-market
消費者行動の変化が需要を促進
現代の消費者は健康志向が高まり、味と健康の両方を兼ね備えた多機能製品を求めています。従来、口臭予防のために消費されてきたミントは、今や特に若い世代や働くプロフェッショナルの間で、便利な口腔衛生補助食品として再び人気を集めています。市場はこうした状況に対応し、無糖ミント、ハーブ配合製品、歯科医師の承認を受けた製品など、革新的な製品を生み出しています。
さらに、職場や社交の場でガムを噛むことへの抵抗感が高まっていることも、ミント菓子の注目度をさらに高めています。目立たず、噛まないという形状は、企業や都市部の消費者に好まれています。
機能性成分と無糖のトレンドが市場を変革
ミント菓子市場における最も強力なトレンドの一つは、機能性と健康志向の成分への移行です。ブランドは、より幅広い健康志向の消費者層にアピールするため、ビタミン、プロバイオティクス、免疫力向上成分、緑茶、ユーカリ、高麗人参などの天然エキスをミント菓子に配合しています。同時に、砂糖の摂取量に対する懸念の高まりは、無糖や糖尿病患者向けのミント菓子の成長を加速させており、成熟市場と新興市場の両方でメーカーに新たなビジネスチャンスを生み出しています。
Eコマースと最新の流通チャネルがアクセス性を高める
デジタルリテールとオムニチャネル戦略の台頭により、ミント菓子はかつてないほどアクセスしやすくなりました。大手eコマース企業や専門ウェルネスウェブサイトなどのオンラインプラットフォームが成長の鍵を握る存在となり、消費者に幅広いフレーバー、パッケージサイズ、そして健康志向のミントを提供しています。同時に、コンビニエンスストア、薬局、空港のキオスクは、特に消費者の足が速い都市部において、実店舗での流通を引き続き支配しています。
オンラインプラットフォームにおけるサブスクリプションモデルやバンドル販売の増加も、特に高級ミントブランドにおいて、顧客ロイヤルティとリピート購入を促進しています。
北米とヨーロッパが市場を牽引、しかしアジア太平洋地域が急成長市場に
地域別では、長年にわたる口臭予防の文化と確立されたブランドの豊富さにより、北米とヨーロッパがミントの主要市場であり続けています。しかし、可処分所得の増加、都市化、そして特に中国、インド、韓国、東南アジアにおける西洋的なライフスタイルの採用により、アジア太平洋地域は予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。
日本と韓国では、消費者がオーラルケアやウェルネス関連製品にますます目を向けており、ミントは単なるキャンディーではなく、ライフスタイルに欠かせないものとして位置づけられています。さらに、労働者階級の人々の間でパーソナルケアと鮮度への意識が高まっていることも、この地域の需要をさらに押し上げています。