＜レオマリゾート35周年記念＞レオマウィンターイルミネーション20253Dホログラムのマツケンと踊ろう！マツケンイルミナイト開催！

全国に72施設の温泉宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：川崎俊介)が運営するNEWレオマワールドは2025年11月1日(土)から2026年3月1日(日)までの期間でマツケンイルミナイトを開催いたします。

今冬のレオマウィンターイルミネーション2025では、マツケンイルミナイトをテーマに、レオマリゾート内がマツケンイルミに合わせてゴールドイルミネーションに輝きます。

イベントに合わせて、NEWレオマワールドオリジナルのマツケングッズも販売予定。園内のウーリーズレストランやペディーズコーヒーでは、マツケンコラボフードも登場いたします。

▼イベント詳細

期間：2025/11/1～2026/3/1

時間：毎日17:15～閉園時間まで

利用料金：パーク入園料が必要です。その他、グッズ・フードは有料となります。

公式サイトイベント特設ページ：https://x.gd/hguB6

11月1日には松平健さんもやってくる点灯式やマツケンショーも開催いたします。腰元ダンサーズのみなさんと一緒に熱く、ド派手に盛り上がろう！そして、18:45～のファンタスティックパレードにも松平健さんが、パレードカーに乗って登場いたします。

※全ての券種でお楽しみいただけます。

雨天などの悪天候の場合には、マツケンショーの開催場所はパロットシアターに変更いたします。

入場制限を行いご覧いただけない場合もございます、あらかじめご了承ください。

【A】＜中四国最大級23ｍのツリー＞ゴールドツリー

毎日開催イルミ点灯式17:15～

場所：バードランドツリーステージ

マツケンサンバの曲とともにゴールドツリーが点灯。パーク内のイルミネーションも輝きます。

【B】＜動画撮影がおすすめ＞なりきりマツケンステージ

場所：ウェルカムプラザ

マツケンイルミナイトのスタート地点。3Dホログラムのマツケンと一緒に踊れます。

ウェルカムプラザ内のBirdland Friend'sでは、マツケンイルミナイトをもっと楽しめるイベント限定グッズを販売。

【C】＜ノリノリの楽曲＞ビバ！ダンシングスクエア

場所：風の道

マツケンのステージ映像が投影されるスポット。

光るサンバ棒を持って、音楽に合わせて踊りましょう。

※光るサンバ棒はBirdland Friend's、レオマバザールにて販売。

【D】THE☆マツケン ウインド ストリート

場所：風の道

ゴールドイルミのマツケンフォトスポットや

ステージショーの映像投影など様々なフォトスポットで楽しみましょう！

【E】アモーレ MATSUKEN マジックストロー

場所：マジックストロー

日本一長いエスカレーターが、光と音、空間がマツケン一色に！いよいよクライマックス！

みなさまをマツケンマハラジャの世界へ誘（いざな）います。

【F】＜クライマックス＞BIGターバン

場所：モスク（オリエンタルトリップ内）

モスクエリアでは巨大なターバンオブジェが登場。

ターバンの中に入ったり、巨大ターバンを被ったりして、写真を撮りましょう。

【G】＜ちょっとひと休み!?＞マツケンブレイクシアター

場所：パロットシアター

パーク内パロットシアターでは、ミュージックビデオを放映。ゆっくりと鑑賞するのも良し、ライブ気分を楽しみながら踊ったり、サンバ棒を振ったりして楽しむのも良し、あなたもマツケンの虜になること間違いなし！

※サンバ棒は有料となります

▼マツケン コラボメニューのご案内

場所：ウーリーズレストラン（ウーリーズレストランでは全品フリードリンク付き）

マツケンふわとろオムライス(1,780円)オーレオレ！パンケーキ(1,280円)マツケンバーガー(1,980円)ちょんまげパフェ(1,280円)ボンゴォーレ！(1,780円)場所：ペディーズコーヒー マツケンサンバ・オレ！(650円)▼マツケンコラボグッズ

公式サイトにて近日公開となります。

※写真はイメージです

※表示価格は消費税込み

※記載の内容等は予告なく変更・中止となる場合がございます

※掲載商品の内容・価格等は、一部変更・売切れとなる場合がございます

※写真と商品の仕様が変わる場合がございます

(C)SANKIPROMOTION

■レオマウィンターイルミネーション2025(開催期間：2025/11/1～2026/3/1)

●360°3Dプロジェクションマッピング 「Legend Palace（レジェンドパレス）」

場所：オリエンタルトリップ内モスク

光の精が織りなす煌びやかな世界を表現。イルミネーションと3Ｄプロジェクションマッピングで360°光の世界があなたを包み込みます。

●花火ファンタジア ～奇跡のオーロラショー×花火ファンタジア～

開催日：11/1～12/20の土曜日、11/2・23、12/24・25・27～30(予定)

夜空にオーロラが出現する「奇跡のオーロラショー」と、夜空に輝く音と光のエンターテイメントショー「花火ファンタジア」を連続で楽しめます。

●Fantastic Parade ～My Destiny’s One～(ファンタスティック パレード ～マイ デスティニーズ ワン～)

開催日：2026/2/22までの土日祝・12/22～2026/1/6の毎日(予定）

キャラクター総出演のパレードです。大人も子供も楽しめます。途中パレードカーが停止する間、一緒にダンスを踊りましょう。

●その他、冬季限定のイベントが盛りだくさん。詳細は公式サイトをご覧ください

https://x.gd/95Adb

■NEWレオマワールドで楽しんだ後、楽しむ前は「大江戸温泉物語 ホテルレオマの森」で温泉、グルメバイキングをお楽しみください。

ご予約・ご宿泊料金・日帰り温泉料金・ホテル詳細は公式サイトをご覧ください

・大江戸温泉物語 ホテルレオマの森 公式サイト

https://x.gd/CAqQ8

【会社概要】

■会社名：GENSEN HOLDINGS株式会社

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日：2017年12月5日（創業2001年11月）

■代表取締役：川崎 俊介

■事業内容：全国で温泉宿、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国72施設。2025年10月現在）

■URL：https://corporate.ooedoonsen.jp/