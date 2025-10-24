安い！旨い！満腹！全定食200円引きセール4日間限定!! 昭和な大衆食堂『定食のまる大』矢口渡店10/28オープン

株式会社大庄定食46品が全品200円OFF！セール期間中、毎日行ってもOK！

株式会社大庄（東京都大田区、代表取締役社長：平了壽）は、2025年10月28日（火）、東京都大田区・矢口渡駅前に、大衆食堂『定食のまる大』矢口渡店をオープンします。当店は、ボリューム満点の手づくり定食と、毎日通っても飽きない豊富なメニューが自慢。和洋中40種類以上の定食に加え、旬の味覚を楽しめる月替わりの限定メニューや、ちょっとつまめる単品メニューなどを取り揃えます。昭和レトロな雰囲気で、老若男女問わず、幅広いシーンで使い勝手の良い大衆食堂です。

なお、開店を記念し、10月28日（火）～10月31日（金）の4日間限定で『全定食200円引きイベント』を実施します。豊洲市場直送の鮮魚を使用した「特上 刺身定食（通常1,350円）」や、定番人気の「豚 生姜焼き定食（通常950円）」、季節限定の「生さんま塩焼き定食（通常900円）」など、季節限定メニューを含めた全46品が対象です。

※表示価格は全て税込

『全定食200円引きイベント』詳細

【実施店舗】新店舗 大衆食堂『定食のまる大』矢口渡店 限定

（東京都大田区多摩川1丁目19-2 矢口渡駅前ビル1・2階）

【実施日程】2025年10月28日（火）～10月31日（金）

【実施内容】46種類の定食が200円引き（グランドメニュー・10月の旬メニュー）

ボリューム満点の手づくり定食

ご飯の量が選べるのも『まる大』の魅力!!

仕事帰りの会社員や、部活終わりの学生にも「満足感がすごい！」と人気の『定食のまる大』。その理由は、ボリュームとクオリティ。ご飯は通常でも300gの“並盛”で、食べる量に合わせて「おちょぼ（150g）」から「チョモランマ（800g）」まで自由に選べます。少なめにすると50円引きになるのもうれしいポイントです。

新鮮 刺身定食〔特上〕（通常1,350円→1,150円）

特にクオリティにこだわっているのが、「刺身定食（[特上]1,350円・[並]1,000円）」です。使用する鮮魚は、創業89年の豊洲の老舗仲卸「米川水産」から直送。競り落としたその日の内に店舗に届き、経験豊富な職人が店内で捌いて刺身にするので新鮮です。

松花堂弁当（通常1,250円→1,050円）肉野菜炒め定食（通常1,000円→800円）宮崎チキン南蛮定食（通常980円→780円）

種類がたくさんで選べない！という方は、人気のおかずを様々楽しめる「松花堂弁当（通常1,250円）」や「日替わり和食セット（通常1,250円）」がオススメ。その他、「肉野菜炒め定食（通常1,000円）」や「宮崎チキン南蛮定食（通常980円）」、「オムライス（通常900円）」など、イベント期間中はこれらの定食が全て200円引きで楽しめます。仕事帰りのちょっと一杯から家族での夕食、学生同士の食事まで幅広いシーンで利用できるのが『定食のまる大』の魅力。老若男女問わず、地域の皆さまに愛される町の食堂を目指します。

新店舗 大衆食堂『定食のまる大』矢口渡店

大衆食堂『定食のまる大』矢口渡店 外観

◆所在地：東京都大田区多摩川1丁目19-2 矢口渡駅前ビル1・2階

（https://maps.app.goo.gl/5cnswz6zFYDMsStN7）

◆電話：03-3757-9841

◆営業時間：11:00～23:30

◆客席数：79席（坪数：56.4坪）

◆想定客単価：1100円