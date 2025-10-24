2022年の人気コラボが新規5名の執事を加えて復刻！ 「悪魔執事と黒い猫 in NAMJATOWN Dear, My Lord. 【Revival】」

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、スマートフォン向けゲームアプリ『悪魔執事と黒い猫』とのコラボレーションイベント「悪魔執事と黒い猫 in NAMJATOWN Dear, My Lord. 【Revival】」を2025年11月14日(金)から12月14日(日)まで開催します。



本イベントは、2022年11月にナンジャタウンで開催したコラボイベントのリバイバル展開です。前回好評を博した描き下ろし等身ビジュアル・描き起こしミニキャラビジュアルに、新規5名の執事(ハナマル、テディ、ユーハン、ベレン、シロ)が追加登場します。



会場では、このコラボビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売するほか、オリジナル景品がもれなくもらえる2種類のミニゲーム、デザート＆フードを楽しめます。



「ナムコパークス オンラインストア」では、2025年11月28日(金)から12月19日(金)まで会場で販売するオリジナルグッズの販売や、オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲームをインターネット通販※1(受注販売)で展開します。


「悪魔執事と黒い猫 in NAMJATOWN Dear, My Lord. 【Revival】」イベント概要


◆オリジナルグッズの販売　※インターネット通販あり


◆ミニゲーム【Present for the butler!】【Decoration★クリスマスツリーくじ】の展開　※インターネット通販あり


◆オリジナルデザート＆フードの販売


◆入場者特典


◆描き下ろし等身ビジュアルパネルの展示　※部屋ごとに設置日を分けて展示


◆過去展開【クリスマスの準備を覗いてみよう スタンプラリー】二次元コードの展示　※ラリーゲームの実施無し


◆アミューズメント景品の展開



イベント特設サイト


https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/akuneko_re_namja/(https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/akuneko_re_namja/)



※1 インターネット通販では、一部販売方法が異なる商材がございます。


ミニゲーム１.【Present for the butler!】



いつもお世話になっている執事たちにプレゼントを渡そう！


モニターに執事の1人がランダムで現れたら、並んでいるプレゼントから執事に渡したいプレゼントを1つ選んで台に置くと、執事のリアクションがモニターに表示されます。表示される結果に応じて景品が1つもらえます。


[料金]600円/1回



＜オリジナル景品 一例＞





【左から】


S賞：サテン巾着(復刻4種/追加2種)
A賞：アクリルスタンド(復刻13種/追加5種)
B賞：ホログラム缶バッジ(復刻13種/追加5種)


※復刻分と追加分に分けてボックスごとにランダム配付


C賞：きらきらクリアカード[※2](復刻26種/追加10種)


※復刻分と追加分に分けてボックスごとにランダム配付


◆ミニゲーム２.【Decoration★クリスマスツリーくじ】



クリスマスツリーに好きなオーナメントを飾ろう！


クリスマスツリーの飾りつけをイメージしたデジタル抽選ゲームです。


画面に出てくるオーナメントから好きなものを選び、画面をタッチして


ツリーに飾り付けると、表示される結果に応じて景品が1つもらえます。


[料金]600円/1回



＜オリジナル景品 一例＞




【左から】


S賞：ファブリックポスター(全1種)


A賞：アクリルボード(復刻13種/追加5種)


B賞：ハート缶バッジ(復刻13種/追加5種)


※復刻分と追加分に分けてボックスごとにランダム配付


C賞：きらきらクリアカード[※2](復刻26種/追加10種)　


※復刻分と追加分に分けてボックスごとにランダム配付



※2 きらきらクリアカードは「Present for the butler!」と「Decoration★クリスマスツリーくじ」共通の景品です。


◆オリジナルグッズ

コラボビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売します。『悪魔執事と黒い猫』関連商品を1会計につき2,000円購入ごとに、ねこ型カード(全36種)を1枚プレゼント！※ランダム配付



[オリジナルグッズ 一例]




【左から】


・ホログラム缶バッジコレクション(ver.2022) (全13種/復刻)　価格：1個500円 ※ランダム封入


・ホログラム缶バッジコレクション(ver.2025) (全5種/追加)　価格：1個500円 ※ランダム封入


・アクリルスタンド(復刻13種/追加5種)　価格：各1,650円





【左から】


・ネームバッジコレクション(ver.2022)(全13種/復刻)　価格：1個715円 ※ランダム封入


・ネームバッジコレクション(ver.2025)(全5種/追加)　価格：1個715円 ※ランダム封入


・アクリルキーホルダー(復刻13種/追加5種)　価格：各990円






【左】インスタントフォト風カードコレクション(ver.2022)(通常26種・レア26種/復刻)


　　　価格：1セット(2枚入り)490円 ※ランダム封入


【右】インスタントフォト風カードコレクション(ver.2025)(通常10種・レア10種/追加)


　　　価格：1セット(2枚入り)490円 ※ランダム封入




〈店頭購入特典〉ねこ型カード(復刻26種/追加10種)


『悪魔執事と黒い猫』関連商品を1会計につき2,000円購入ごとに1枚プレゼント！


※再販分と追加分に分けてボックスごとにランダム配付　※オンラインストアは対象外です。





◆オリジナルデザート＆フード※3

『悪魔執事と黒い猫』の部屋ごとに執事たちをモチーフにした、オリジナルデザート＆フードを販売します。対象メニューには各部屋にひもづいた絵柄の「イラストシート」※4が1枚付属します。(絵柄はお選びいただけます)



[デザート＆フード 一例]




【左から】


・大好きな主様のためのボロネーゼパスタ　価格：1,500円


・主様を癒すブルーソーダドリンク　価格：1,120円


・主様のためのオランジェ風アイスプレート　価格：1,300円






【左から】


・主様と食べたいホワイトシチュー価格：1,500円


・主様をもてなすどら焼き風抹茶プレート価格：1,300円


・大切な主様へのチョコミルクドリンク価格：1,100円






【左】


　ねこ型アクリルコースター付きソフトドリンク(復刻13種/追加5種)


　価格：1,200円


　※復刻分と追加分に分けてボックスごとにランダム配付


【右】


　アイシングクッキー単品(復刻13種/追加5種)


　ルームキー風キーホルダー付きセット(復刻13種/追加5種)


　価格：単品690円/セット2,280円



※3 メニューのアレルギー表示はスタッフにお問い合わせいただくか、店頭のメニュー表でご確認いただけます。



※4 「ねこ型アクリルコースター付きソフトドリンク」「ルームキー風キーホルダー付きアイシングクッキー」「アイシングクッキー単品」にイラストシートは付属しません。


◆入場者特典を数量限定でプレゼント！

イベント会場来場者限定で、来場特典「心を支えるメッセージ付きフォトカード」(復刻13種/追加5種)を1枚プレゼントします。


※復刻分と追加分に分けてボックスごとにランダム配付




＜特典プレゼント条件＞


１.「悪魔執事と黒い猫 in NAMJATOWN Dear, My Lord. 【Revival】」のイベント会場に来場する


２. ベントエリア内で、ナンジャタウン入園チケットとアプリ『悪魔執事と黒い猫』のゲーム画面をスタッフに見せる


３.「心を支えるメッセージ付きフォトカード」(全18種/ランダム配付)を1枚プレゼント！


※お一人さま1日1枚のお渡しです。　※数量限定のため、なくなり次第、配付を終了します。


※11月14日(金)は、本イベントのコラボ参加券付入園券をお持ちのお客様のみを配付の対象とさせていただきます。


◆描き下ろし等身ビジュアルパネルの展示

イベントエリア内に、描き下ろしビジュアルを使用した等身大サイズのパネルスポットが登場！


※部屋ごとに設置日が異なります。



【第1弾】11月14日(金)～11月20日(木)　1階・別邸


【第2弾】11月21日(金)～11月27日(木)　2階・別邸2階


【第3弾】11月28日(金)～12月14日(日)　3階・地下


◆過去展開【クリスマスの準備を覗いてみよう スタンプラリー】二次元コードの展示



イベント実施期間限定で、過去展開【クリスマスの準備を覗いてみよう スタンプラリー】で使用したオリジナルストーリー動画が見られる二次元コード(執事13名分)をイベントエリア内に展示いたします。


※新執事5名の動画追加はございません。


※【クリスマスの準備を覗いてみよう スタンプラリー】の再実施はございません。


◆イベントの復刻開催を記念してオリジナルプライズが再登場！

『悪魔執事と黒い猫』とナンジャタウンのコラボイベント復刻開催を記念して、描き下ろしビジュアルの衣装を身にまとった執事たちのマスコット「悪魔執事と黒い猫 in NAMJATOWN まめこっと」が、新たに5人の執事を加えてアミューズメント景品として再登場します。詳細は後日お知らせします。




「悪魔執事と黒い猫 in NAMJATOWN Dear, My Lord. 【Revival】」開催概要


開催場所：NAMJATOWN (ナンジャタウン)


住　　所：東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル2F


開催期間：2025年11月14日(金)～2025年12月14日(日)


◆公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/


◆公式X(旧Twitter)：‎@namjatown765 ( https://x.com/namjatown765 )


＜ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販)＞


販売期間：2025年11月28日(金)~2025年12月19日(金)


◆公式サイト：https://parks2.bandainamco-am.co.jp/


◆公式X(旧Twitter)：＠namcoparks ( https://x.com/namcoparks )



『悪魔執事と黒い猫』とは


金の指輪により、謎の世界に飛ばされたあなた…。


そこで18人の執事と出会う。


執事はあなたを主様(あるじさま)と呼び慕う。彼らはあなたを癒し、お世話をしてくれる。


そんなある日…


執事が力を貸して欲しいと頼んでくる。



彼らにはとある使命があるらしい。


執事の目的は一体何なのか？彼らの正体は何なのか？



全ての謎が解き明かされたとき…。


この話はあなたの物語になる。



◆公式サイト：https://www.devilbutler.com/


◆公式X(旧Twitter)：@akuneko_info ( https://x.com/akuneko_info )




※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。


※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。


(C)StudioWasabi


(C)Bandai Namco Experience Inc.