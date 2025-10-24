こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ファッションブランドELLEgirl(エル ガール)】2025年冬の新作コレクションを公開！
URL: https://www.crossplus.jp/lookbook/ellegirl/25winter/
女性社員が多く活躍し、SDGsを重要な取り組みとして推進するアパレルメーカー・クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛、以下当社）は株式会社ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン（日本支社:東京都港区、CEO:アンヌ・ビラズ）とライセンス契約のもと、展開するファッションブランド「ELLE girl（エル ガール）」より、2025年冬の新作コレクションを公開しました。公式オンラインストア/ZOZOTOWNにて10月17日(金)より販売しております。
COORDINATE
Outer/Denim
長すぎない着丈で、ボリューム感ありつつも軽くて着用しやすいファーブルゾン。
加工感がポイントのスタッズデニムと合わせて甘辛な印象に。
ボリュームファーブルゾン \15,290(tax in)（10月中旬入荷予定）
スタッズデニムワイドパンツ \8,690(tax in) （10月中旬入荷予定）
Outer/Leather pants
リアルファーのような見た目でトレンド感があり、1枚で主役級のアイテムに。
レザーのショートパンツと合わせてこなれた雰囲気を演出します。
ボリュームファーブルゾン \15,290(tax in)（10月中旬入荷予定）
ヴィーガンレザーハーフパンツ \7,590(tax in)
Cardigan/Slacks
去年人気だったらラメフェザーカーディガンが新色&リニューアルして今年も登場。
Vネックで首回りをスッキリさせることで着膨れ感なく着ていただけます。
ブラウンのラップパンツと合わせてシンプルだけど一味違うおしゃれなスタイリングに。
ラメフェザーVネックカーディガン \8,690 (tax in) （10月中旬入荷予定）
ラップワイドパンツ \9,790 (tax in)
Cardigan/ Leather pants
他には見ないトグルのような釦がポイントのカーディガン。
インナーを選ばずキャミソールやシアートップスなど幅広いレイヤードスタイルが楽しめる1枚です。
トグル釦デザインカーディガン \6,490 (tax in)（10月入荷予定）
ヘンリーネックシアーリブトップス \6,490(tax in)
ヴィーガンレザーハーフパンツ \7,590(tax in)
Slacks
落ち着いたトーンのカラーリングで、派手すぎず大人っぽく着こなせるレオパード柄スラックス。
柄物ながらも主張しすぎないデザインで、無地トップスとの相性も抜群です。
ややボリュームのあるシルエットながらも腰回りがスッキリとしているのでスタイルアップ効果に。
サテンワイドスラックス \13,090 (tax in)
ラッフルカラーリブニットカーディガン \8,690(tax in)
■ファッションブランド「ELLEgirl（エル ガール）」
「ELLEgirl（エル ガール）」は、時代のトレンドを掴み「自分スタイル」をカスタマイズしてファッションを楽しんでいただきたいという思いのもと、フランスで誕生したブランドです。コンセプトは、「Dare a new style and create new me-新しいスタイルで新しい自分を。」。自分の好きを恐れることなく、新たなスタイルでの女性らしさや可愛らしさ、楽しみと喜びを想像するという意味を持っています。ファッション・ビューティーだけでなく環境や社会問題まで意識し、自分にとっての新しいスタイルにも気軽にチャレンジできるコレクションとなっています。
公式オンラインストア：https://www.crossplus.jp/shop/ellegirl/
ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/ellegirl/
Instagram(@ellegirlfashion_jp)： https://www.instagram.com/ellegirlfashion_jp/?hl=ja
■本商品に関するお問い合わせ
クロスプラス株式会社 ELLEgirl プレス担当
電話：03-3669-5270
■ ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン 会社概要
会社名 ：株式会社LAGARDÈRE ACTIVE ENTERPRISES JAPAN
代表者 ：アンヌ・ビラズ
所在地 ：東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル5F
URL：https://jp.elleboutique.com/japan/
■クロスプラス 会社概要
会社名 ：クロスプラス株式会社
代表者 ：山本大寛
所在地 ：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
自社ECサイト
https://www.crossplus.co.jp
ZOZOTOWN
https://zozo.jp/shop/ellegirl/
