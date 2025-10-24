ゴールドを、もっと自由に。コインジュエリーの魅力を際立たせたふたつの新作限定品登場ダブルペンダントとダイヤモンドペンダントを数量限定で新発売

田中貴金属リテイリング株式会社ウィーン金貨ハーモニー1/25オンス ペンダント K18チャーム付 税込価格：210,000円 ウィーン金貨ハーモニー1/25オンス ダイヤモンド ペンダント 税込価格：350,000円

貴金属の老舗ギンザタナカ（田中貴金属リテイリング株式会社 本社：中央区銀座、代表取締役社長執行役員：田中 和和、以下 ギンザタナカ）は、新作純金コインジュエリー合計2アイテムを、ギンザタナカ直営店およびオンラインショップにて数量限定で販売します。ウィーン金貨ハーモニーとゴールドチャームがセットになったリバーシブルで楽しめるダブルペンダントは550個限定、ダイヤモンドとミル打ち風デザインが美しい金貨ペンダントは150個限定販売です。

オンラインショップURL：https://shop.ginzatanaka.co.jp/(https://shop.ginzatanaka.co.jp/)

金店頭小売価格が20,000円（税込）/gを超え、身に着ける「金」としてのゴールドジュエリーへの注目・需要はさらに高まっています。ギンザタナカのクリスマスジュエリーコレクション2025では、人気の純金コインペンダントを2アイテム発売します。どちらも純度99.99％のウィーン金貨ハーモニーを中央にあしらった、美しいデザインと品質を兼ね備えた新作です。ゴールドの魅力を存分に味わえる新商品として、ユニセックスで着用可能です。

ウィーン金貨ハーモニー1/25オンス ペンダント K18チャーム付 税込価格：210,000円＜550個限定販売ダブルペンダント＞

クリスマスジュエリーコレクション2025のダブルペンダントは、コインペンダントもK18チャームもリバーシブル仕様で多彩な楽しみ方ができるジュエリーです。ウィーン金貨ハーモニー1/25オンスをセンターにあしらったペンダントトップは、癖のないシンプルな枠でバチカン（留具）部分にミル打ち風デザインを施しました。また、K18チャームにはアンティーク・ローマンコインのレプリカを採用し、表面はラバ戦車競走、裏面は繁栄を象徴するウサギが刻まれたデザインです。 ダブルペンダントは2つ一緒に着けるダブルのペンダントとして、もしくはコインペンダントやK18チャームを単体で着用など、好みに合わせた装い方が可能です。 税込価格210,000円で11月25日（火）より550個数量限定販売です。

ウィーン金貨ハーモニー1/25オンス ダイヤモンド ペンダント 税込価格：350,000円＜150個限定販売のダイヤモンドペンダント＞

同時に発売するウィーン金貨ハーモニー1/25オンス ダイヤモンド ペンダントは 繊細なミル風デザインが外周を取り巻くことでダイヤモンドの煌めきが一層引き立ち、華やかでありながら上品な仕上がりとなっています。バチカン部分にもダイヤモンドをセットし、チェーンも可憐で柔らかな雰囲気に合わせたデザインを採用したことでトータルで繊細なイメージをつくりあげています。税込価格は350,000円で、11月25日（火）より数量150個限定で販売します。

〇クリスマスジュエリーコレクション 2025 新作商品概要

※発売日：11月25日（火） 数量限定販売

●ウィーン金貨ハーモニー1/25オンス ペンダント K18チャーム付 税込価格：210,000円

素材：K24 ウィーン金貨ハーモニー1/25オンス/K18YG

サイズ：最長50cm、トップ長さ約20mm、K18チャーム：トップ長さ約16mm、

数量限定販売：550個

●ウィーン金貨ハーモニー1/25オンス ダイヤモンド ペンダント 税込価格：350,000円

素材：K24ウィーン金貨ハーモニー1/25オンス/K18YG

サイズ：最長50cm、トップ長さ約24mm、ダイヤモンド合計約0.28ct

数量限定販売：150個

※商品価格（税込）・商品情報・店舗情報は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

＜ウィーン金貨ハーモニーとは＞

「ウィーン金貨ハーモニー」は、オーストリア造幣局が発行、オーストリア政府が品質を保証する法定通貨で純度99.99％です。表面はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会場のパイプオルガン、裏面は管弦楽器のレリーフがあしらわれ、資産保全はもちろん、その美しさには定評があります。1/25オンスコインは資産用サイズ（1/10オンス、1/4オンス、1/2オンス、1オンス）より小さく、資産用として販売しておりません。

＜田中貴金属について＞

田中貴金属は1885年（明治18年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年に渡って、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しております。田中貴金属リテイリング株式会社は、田中貴金属の一員として、貴金属リテール事業を担っています。

【田中貴金属リテイリング株式会社について】

1930年に田中商店（現在の株式会社田中貴金属グループ）は山崎商店（現在の田中貴金属リテイリング株式会社）から宝飾事業を受け継ぎました。田中貴金属リテイリング株式会社は、クオリティーの高いジュエリーや工芸品などの提供を通して、一人一人のライフスタイルに更なる輝きを持たせる、歴史と伝統を有する老舗の貴金属店を展開しています。ゴールドやプラチナなどの上質な貴金属に匠の工芸技術を駆使して、デザイン性に富み、かつ資産性の高いジュエリーや工芸品などを企画・販売しています。

〔直営店舗〕

銀座本店、横浜元町店、仙台店、名古屋店、心斎橋店、福岡 西鉄グランドホテル店

2025年11月21日、「ギンザタナカ」から「田中貴金属」へ店舗名が変わります。