「Oasis Live ’25 Tokyo Fan Store」サテライト公式ポップアップ・ショップを全国５都市で開催中！-店舗商品の一部補充のお知らせ

株式会社 スペースエイジ

この度、スポーツ関連、キャラクターIPグッズの企画、製造、販売を行う株式会社スペースエイジグローバル（本社：広島県広島市、代表取締役：吉岡憲治）は、世界中を熱狂の渦に巻きこんでいる、Oasisの再結成による16年ぶりの日本でのライブを記念して、東京MIYASHITA PARK で行われている「Oasis Live '25 Tokyo Fan Store」（10月11日(土)～11月2日(日)）のサテライト公式ポップアップ・ショップを、2025年10月11日（土）～10月26日（日）で大盛況開催中です。

サテライト公式ポップアップ・ショップは過去Oasisが日本でライブを行った軌跡をたどり札幌・仙台・名古屋・大阪・広島で開催しております。UKオリジナルデザインのグッズに加え、日本限定のスペシャルグッズも多数販売しております。

16年ぶりの再結成で大歓喜の中、東京まで足を運べない方はぜひサテライト公式ポップアップ・ショップへ足をお運びいただき、Oasisの再結成を肌で感じましょう！！

■サテライト公式ポップアップ・ショップの会場/日程

〈札幌〉

・期間：2025年10月17日 (金) ～ 10 月26日 (日)

・営業時間：10:00～20:00

・会場：札幌PARCO B2F特設会場

〈仙台〉

・期間：2025年10月17日 (金) ～ 10 月26日 (日)

・営業時間：10:00～20:00

・会場：仙台PARCO1 9F特設会場

〈名古屋〉

・期間：2025年10月17日 (金) ～ 10月26日 (日)

・営業時間：10:00～20:00

・会場：JR名古屋駅地下 ファッションワン内

〈大阪〉

・期間：2025年10月17日 (金) ～ 10月26日 (日)

・営業時間：11:00～20:00

・会場：NU茶屋町 B1Fイベントスペース

〈広島〉

・期間：2025年10月17日 (金) ～ 10月26日 (日)

・営業時間：10:00～20:30

・会場：広島PARCO 新館9Fイベントスペース

※会場により一部商品が売り切れている場合がございます。あらかじめご了承ください。

■運営方法

全会場フリー入場でご案内中です。

■Ｘ【Oasis Live '25 来日記念公式アカウント】

@Oasis30th

https://x.com/oasis30th

■Oasis Live '25 JAPAN : オアシス来日記念公式サイト

https://oasislive25.jp/sales-area/

■注意事項

※商品に関してはご用意できる数量に限りがございます為、ご来店時に完売になっている

可能性もございます。

※販売方法・購入点数制限など事前に予告なく変更する場合がございます。

■お問合せ先について

番号：0570-015-351

問い合わせご対応可能時間：10時00分～18時00分