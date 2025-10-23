「Oasis Live ’25 Tokyo Fan Store」サテライト公式ポップアップ・ショップを全国５都市で開催中！-店舗商品の一部補充のお知らせ-
この度、スポーツ関連、キャラクターIPグッズの企画、製造、販売を行う株式会社スペースエイジグローバル（本社：広島県広島市、代表取締役：吉岡憲治）は、世界中を熱狂の渦に巻きこんでいる、Oasisの再結成による16年ぶりの日本でのライブを記念して、東京MIYASHITA PARK で行われている「Oasis Live '25 Tokyo Fan Store」（10月11日(土)～11月2日(日)）のサテライト公式ポップアップ・ショップを、2025年10月11日（土）～10月26日（日）で大盛況開催中です。
サテライト公式ポップアップ・ショップは過去Oasisが日本でライブを行った軌跡をたどり札幌・仙台・名古屋・大阪・広島で開催しております。UKオリジナルデザインのグッズに加え、日本限定のスペシャルグッズも多数販売しております。
16年ぶりの再結成で大歓喜の中、東京まで足を運べない方はぜひサテライト公式ポップアップ・ショップへ足をお運びいただき、Oasisの再結成を肌で感じましょう！！
■サテライト公式ポップアップ・ショップの会場/日程
〈札幌〉
・期間：2025年10月17日 (金) ～ 10 月26日 (日)
・営業時間：10:00～20:00
・会場：札幌PARCO B2F特設会場
〈仙台〉
・期間：2025年10月17日 (金) ～ 10 月26日 (日)
・営業時間：10:00～20:00
・会場：仙台PARCO1 9F特設会場
〈名古屋〉
・期間：2025年10月17日 (金) ～ 10月26日 (日)
・営業時間：10:00～20:00
・会場：JR名古屋駅地下 ファッションワン内
〈大阪〉
・期間：2025年10月17日 (金) ～ 10月26日 (日)
・営業時間：11:00～20:00
・会場：NU茶屋町 B1Fイベントスペース
〈広島〉
・期間：2025年10月17日 (金) ～ 10月26日 (日)
・営業時間：10:00～20:30
・会場：広島PARCO 新館9Fイベントスペース
※会場により一部商品が売り切れている場合がございます。あらかじめご了承ください。
■運営方法
全会場フリー入場でご案内中です。
■Ｘ【Oasis Live '25 来日記念公式アカウント】
@Oasis30th
https://x.com/oasis30th
■Oasis Live '25 JAPAN : オアシス来日記念公式サイト
https://oasislive25.jp/sales-area/
■注意事項
※商品に関してはご用意できる数量に限りがございます為、ご来店時に完売になっている
可能性もございます。
※販売方法・購入点数制限など事前に予告なく変更する場合がございます。
■お問合せ先について
番号：0570-015-351