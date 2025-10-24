株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、2025 年 10 月 24 日（金）に書籍『ハートに火をつけろ!! ばったんイラスト＋コミック作品集』（ばったん著）の発売するとともに、出版記念オリジナルグッズを販売いたします。









実写ドラマ化した『けむたい姉とずるい妹』（講談社）や『まばたき』『姉の友人』（ともにリイド社）など、話題のコミック作品を多数発表し、漫画家としての地位を確立している、ばったん。

その活動はコミックのみならず、書籍の装幀や原画展などイラストレーションにも活動の場を広げています。

本書は、そんな人気漫画家・ばったんによる初のイラスト作品集です。

■内容

ばったんがこれまでに開催した個展で大好評だったオリジナル作品はもちろん、人気コミックの装画イラストや表紙カラーイラスト等の数々を、B5 大判・オールカラーで一挙掲載。

計 24 ページの豪華描きおろしコミック（カラー）や、ばったんと親交の深い友人であり文筆家 pha とのスペシャル対談も収録しています。

収録内容





● 描きおろしコミック：『Kinbae（金蝿）』

● 作品集：個展『Kinbae（金蝿）』『Munich（ミュニック）』『Set Your Heart on fire（ハートに火をつけろ）』等のオリジナル作品

● クライアントワーク：コミック『にじいろコンプレックス』『かけおちガール』『けむたい姉とずるい妹』『ファタールゲーム』（ともに講談社）、『姉の友人』『まばたき』（ともにリイド社）、『そしてヒロインはいなくなった』（双葉社）等の装画や表紙カラーイラスト等

● 特別対談：ばったん×pha（文筆家）





描きおろしコミック＆オリジナル作品：個展『Kinbae（金蝿）』より



オリジナル作品： 個展『Munich（ミュニック）』より





オリジナル作品： 個展『ハートに火をつけろ』より



その他、オリジナル作品も多数収録

■書籍情報





タイトル：『ハートに火をつけろ!! ばったんイラスト＋コミック作品集』

著者：ばったん

定価：3,960 円（本体 3,600 円＋税）

仕様：B5／ソフトカバー／160 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-061-0

発売日：2025 年 10 月 24 日（金）

＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

■出版記念グッズも同時発売！

書籍の刊行を記念して、出版記念オリジナルグッズを販売いたします。

2025 年 10 月 24 日（金）よりトゥーヴァージンズ公式オンラインストア「OTONARI」または、下記書店にてご購入いただけます。

トゥーヴァージンズ公式オンラインストアOTONARI ばったん特設ショップ

出版記念グッズ販売店舗

以下の店舗で2025 年10 月24 日（金）より順次販売予定です。

・紀伊國屋書店 新宿本店

・ヴィレッジヴァンガード下北沢店

・三省堂書店 神保町本店（仮店舗）

・六本松 蔦屋書店

・青山ブックセンター本店（11月展示フェア・サイン会開催予定）

※店舗により販売時期が異なります。

※蟹ブックス（高円寺）では、10 月 17 日より先行発売しております。

また、上記以外の店舗でもグッズ販売を予定しております。最新情報は、株式会社トゥーヴァージンズホームページまたは公式SNSをご確認ください。

グッズラインナップ

①オリジナルクリアファイル 1 種類











<価格> 935円（850 円＋税）

<サイズ> A4 サイズ

<仕様> PP／フルカラー両面

作品集『ハートに火をつけろ!!』の描きおろしカバー絵をプリントしたクリアファイル。表面から裏面にかけて、フルカラーで絵柄が続く豪華仕様。裏面中央のハートの部分だけ中が透けて見える、遊び心のあるデザインです。

②オリジナルクリアシールシート 1 種類











<価格> 1,320円（1,200 円＋税）

<サイズ> A4

<仕様> 透明PET／フルカラー

作品集にも収録している個展『ハートに火をつけろ』のオリジナルイラストをプリント。大小合わせて13点入り、大きいサイズは携帯電話に貼るのにぴったりなサイズです。透明な場所など下地を生かせるクリアタイプ。

③オリジナルレターカード 7 枚セット











<価格> 1,430円（1,300 円＋税）

<サイズ> A5変形（140mm×140mm）

<仕様> 紙／表フルカラー、裏モノクロ印刷

作品集にも収録している個展『munich』のイラストをプリントした、正方形・大判のレターカードセット7枚入り。裏面は、切手欄（イラスト）とメッセージ欄（罫線）をデザインしています。

カードの紙は、イラストが映えて、書き心地のなめらかな紙（MTA＋）を使用。

④複製原画 4 種類



※画像は一部です<価格> 22,000円（20,000円＋税）～

<サイズ> 250×250mm 2種／A3サイズ 2種

<印刷> ジークレー印刷

<販売形態> 受注生産（会期終了1ヵ月後に発送予定）

作品集『ハートに火をつけろ!!』に収録しているオリジナルイラストの中から、厳選した4点を複製原画にしました。最高品質の用紙に高解像度かつ広色域のプリンターで仕上げたジークレー印刷をしています。

※画像はすべてイメージです。実際の商品画像とは異なります。

著者プロフィール





ばったん

漫画家。

二〇一六年『にじいろコンプレックス』（講談社）でデビュー。

著作は『姉の友人』（リイド社）、『かけおちガール』（講談社）、『そしてヒロインはいなくなった』（双葉社）、『ファタールゲーム』（講談社）など。

犬が好き。

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/