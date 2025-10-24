酒場詩人・吉田類の『NHK にっぽん百低山 吉田類の愛する低山40 三合目』10月24日発売！

株式会社ＮＨＫ出版滋賀・霊仙山

吉田類が全国の低山をめぐるNHKの人気番組「にっぽん百低山」待望の書籍化第3弾『NHK にっぽん百低山 吉田類の愛する低山40 三合目』がNHK出版より10月24日に発売になります。充実の「誌上登山」のほか、吉田類×小松和彦（民俗学者）対談や「吉田類山岳俳句集」を特別掲載！

シリーズ累計100座達成！ 誌上登山ガイドの決定版

吉田類さんが全国の低山をめぐる、NHKの人気番組「にっぽん百低山」。第1弾、第2弾の好評に応え、「三合目」をお届けします。今回、類さん自らセレクトした山は40座。「一合目」「二合目」合わせて100座達成です！ 40座それぞれの、山と人々が紡ぐ物語をお楽しみください。愛らしい草花や圧巻の巨木、ときに険しい岩場、そして山頂からの絶景を豊富なビジュアルで綴ります。

もちろん「下山の後のお楽しみ」にぜひ行きたい地元の名店もくわしくご紹介！

都人も心惹かれた恋の山 茨城・筑波山年間300万人の登山客が足を運ぶほどの人気 東京・高尾山

先日文化勲章受章が決定した小松和彦さん（民俗学者）との特別対談のほか、これまで類さんが番組で詠んできた俳句を集めた「吉田類 山岳俳句集」も収載！ 付録として、これまでの全100座を掲載したマップも収録。読むだけでも楽しめる画期的登山ガイド第3弾。

小松和彦さん（民俗学者）と類さんの低山と、もののけとの関係性を語り合う特別対談も収載（ロケ地／鎌田鳥山）約130句の山岳俳句集「まえがき」をNHK出版デジタルマガジンで公開！

「シリーズ累計100座達成！」を記念して、「まえがき」および内容写真を一部公開いたします。

もういちど初心に…(https://mag.nhk-book.co.jp/article/80762)

https://mag.nhk-book.co.jp/article/80762

目次

まえがき

【東北】岩手・五葉山、石上山／宮城・金華山

【関東】茨城・筑波山／東京・高尾山／千葉・富山、高宕山／茨城・神峰山／群馬・妙義山、荒船山

【中部】静岡・日金山／石川・医王山／新潟・米山／長野・小菅山／静岡・発端丈山／富山・高落場山／福井・青葉山、越知山

【近畿】兵庫・須磨アルプス／滋賀・霊仙山／奈良・倶留尊山／滋賀・蓬莱山／三重・青峯山／兵庫・摩耶山

【四国】香川・屋島、星ヶ城山／愛媛・皿ヶ嶺

【九州・沖縄】沖縄・テドウ山／熊本・次郎丸嶽／佐賀・黒髪山、多良岳、金立山／大分・高崎山、八面山／熊本・不動岩／長崎・安満岳、普賢岳／鹿児島・太忠岳、開聞岳／沖縄・於茂登岳

スペシャル対談 ほろ酔いで語ろう低山の魅力 吉田類×小松和彦

あとがきに代えて

吉田類 山岳俳句集

にっぽん百低山100座マップ

「にっぽん百低山」制作スタッフ

著者紹介吉田 類（よしだ・るい）

酒場詩人。俳人、イラストレーター。1949年高知県生まれ。著書に『酒場歳時記』（NHK出版）、『酒場詩人の流儀』（中公新書）など。テレビ出演に「吉田類の酒場放浪記」（2003年～、BS-TBS）、「にっぽん百低山」（2020年～、NHK）。

商品紹介『NHK にっぽん百低山 吉田類の愛する低山40 三合目』

著者：吉田類

出版社：NHK出版

発売日：2025年10月24日

定価：2,200円（税込）

判型：A5判並製

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-14-081998-2

▼ご購入はこちら

Amazon➝https://www.amazon.co.jp/dp/4140819987

楽天ブックス➝https://books.rakuten.co.jp/rb/18355352/

NHK出版➝https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000819982025.html

関連商品『NHK にっぽん百低山 吉田類の愛する低山30 二合目』

著者：吉田類

出版社：NHK出版

発売日：2024年6月25日

定価：1,980円（税込）

判型：A5判並製

ページ数：168ページ

ISBN：978-4-14-081964-7

▼ご購入はこちら

Amazon➝https://www.amazon.co.jp/dp/4140819642

楽天ブックス➝https://books.rakuten.co.jp/rb/17865259/

NHK出版➝https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000819642024.html

『NHK にっぽん百低山 吉田類の愛する低山30』

著者：吉田類

出版社：NHK出版

発売日：2023年6月26日

定価：1,925円（税込）

判型：A5判並製

ページ数：160ページ

ISBN：978-4-14-081941-8

▼ご購入はこちら

Amazon➝https://www.amazon.co.jp/dp/4140819413

楽天ブックス➝https://books.rakuten.co.jp/rb/17499705/

NHK出版➝https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000819412023.html