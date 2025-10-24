日常にも特別な日にも映える、秋の新作ネイルで指先をドレスアップ♪
オーロラフラワーネイル
https://jp.michimall.com/?pid=188461951
2,350円(税込)
肌馴染みのいいピンクベージュに、角度によって輝きが変わるオーロラのお花のデザイン。大ぶりのパールが華やかな印象を与える上品なネイルです。
ベージュマグネットネイル
https://jp.michimall.com/?pid=187535442
2,350円(税込)
ベージュのマグネットに、先端をゴールドミラーで仕上げたデザイン。シンプルながらも艶やかで洗練された印象のキレイめネイルです。
オータムチェックネイル
https://jp.michimall.com/?pid=187915223
2,350円(税込)
ベージュブラウンとアイスグレーを基調に、チェック柄とゴールドラインをアクセントにした秋らしいネイル。さりげないゴールドスタッズが上品さを引き立てる、大人可愛いデザインです。
「ミチネイル」のサービス
「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。
ミチネイル｜公式サイト：https://jp.michimall.com/
即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)
オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)
LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159
■会社概要
会社名 ： 丸井織物株式会社
所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15
代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄
設立 ： 1956年4月
事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作
URL ： https://www.maruig.co.jp/