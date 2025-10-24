「キズパワーパッド(TM)」を展開する絆創膏ブランド「バンドエイド(R)」から、ポツンとできた顔の肌悩み*¹を保護・ケアする『バンドエイド(R)顔用パッチ』が初登場！

ＪＮＴＬコンシューマーヘルス株式会社

100年以上の研究を積み重ねてきた絆創膏ブランド「バンドエイド(R)」を展開するKenvue（ケンビュー）は、同ブランド初となる『バンドエイド(R)顔用パッチ』（化粧品）を、2025年10月24日（金）より新発売。全国の薬局、スーパー、量販店などで順次販売開始します。

バンドエイド(R)顔用パッチ

『バンドエイド(R)顔用パッチ』は、気になるポツンとできた顔や肌のお悩み箇所*²に「貼って、ほっとくだけ。」で、外部の刺激から肌を守りながらケアします。完全防水仕様で、肌に長時間高密着。さらに、極薄ハイドロコロイド素材を使用した半透明の薄型シールなので、目立ちにくい点が特長です。

【開発背景】

近年は、若者を中心に美容意識が高まっています。Kenvueが実施した「顔の肌に関する調査*³」では、20-30代男女のうち8割が、顔の肌に悩みを感じていると回答。悩みの原因としてはニキビや吹き出物が多く、その対処方法として、以前は軟膏や処方薬が多かったのですが、新たな対処法としてニキビバッチや絆創膏を活用する割合が増えていることもわかりました。

このような背景もあり、キズパワーパッドTMを展開する「バンドエイド(R)」から顔の肌悩みを保護する「バンドエイド(R)顔用パッチ」の開発にいたりました。

【商品特長】

●完全防水仕様

汗や水に強い完全防水仕様で、肌に長時間高密着。外出時にも快適にご使用いただけます。

●極薄ハイドロコロイド素材を採用

●外的刺激から肌を守る

無意識に、手で触れてしまうことを防ぎ、外部刺激から肌を守りたいとき、気になる箇所だけを保護・ケアすることができる商品です。健やかな肌へ導きます。

●目立ちにくい半透明の薄型シール

顔にポツンとできた気になる顔の肌悩み（ニキビ跡など）やかみそり負けを「隠したいけど、メイクだと浮いて余計に目立つ…」そんなお悩みにもお勧めの半透明の薄型シール。

【バンドエイド(R)の想い】

1921 年バンドエイド(R)の社員だったアール・E・ディクソンが、 料理で手をケガする妻への「愛情」をカタチにしたのがバンドエイド(R) のはじまりです。愛妻家のディクソンは、妻がケガをするたびに包帯を巻いて手当をしていましたが、医療用テープの中央にガーゼを付けたものをつくることで、妻がひとりでも手当てができるような絆創膏の形を考えつきました。

以来、約一世紀。さまざまな「愛情」を、その時代時代の「テクノロジー」でカタチにし、そして積み重ね、快適なキズケアを提供しつづけてきました。現在は、「超フィット」「しっかり防水」「キズパワーパッド(TM)」など、キズ保護を叶えるさまざまな種類の絆創膏を家庭向けに販売。これからもキズケアの未来を造り続けたいと考えています。

（左から）バンドエイド(R) 肌色（販売名：バンドエイド fe、一般医療機器、救急絆創膏）／バンドエイド(R)

超フィット （販売名：ＢＡＮＤ-ＡＩＤ 快適プラス、一般医療機器、救急絆創膏）／しっかり防水Mサイズ

（販売名：バンドエイドｃｗ、一般医療機器、救急絆創膏）／バンドエイド(R) キズパワーパッド(TM) ふつうサイズ

（販売名：BAND-AID キズパワーパッド、管理医療機器、家庭用創傷パッド）

■商品概要

・商品名：バンドエイド(R)顔用パッチ（化粧品）

・容量： 16枚

・販売価格：オープン価格

・発売日：2025年10月24日(金)

・販売場所：全国の薬局・薬店、小売店、ECサイト

・Amazon URL：https://amzn.asia/d/cf2GLu0

■「バンドエイド(R)」について

「バンドエイド(R)」は、幅広いヘルスケア事業を展開するKenvueならではの強みを活かし、キズケアにまつわるさまざまなニーズを満たすブランドとして、お届けしてまいりました。キズケアのニーズも、時代の変化にともない大きく変化していく中で、1921年に商品化されて以来、キズケアを支えた信頼のブランドとして、その時代時代の「テクノロジー」でカタチにし、現在に至るまで、キズケアのイノベーションを推進してきました。日本においては、1959年に販売開始となり、一般家庭で馴染みの薄かった救急絆創膏を一気に普及させました。それ以降も、多様化する消費者のライフスタイルやニーズに合わせ、よりよいキズケアの提供を目指しています。

バンドエイド(R)公式 WEBサイト https://www.band-aid.jp/

■「バンドエイド(R)キズパワーパッド(TM)」について

「バンドエイド(R)キズパワーパッド(TM)」は、2004年に初めて家庭向けの製品でモイストヒーリング（湿潤療法）を採用した製品として発売を開始しました。貼るだけで痛みを和らげ、さらにキズを早く治すこれまでに家庭向けではなかった医療現場のテクノロジーを活かしたばんそうこうとして多くの支持を集めてきました。それまで一般的だった「キズの保護」から、「治癒」を叶える治癒ばんそうこうを家庭向けに発売し、発売以降キズケアの未来を造り続けているブランドです。

■Kenvue（ケンビュー）について

Kenvue（ケンビュー）は、世界最大の売上高を有するコンシューマービジネス専業カンパニーです。 Aveeno(R)、BAND-AID(R)、Johnson's(R)、Listerine(R)、Neutrogena(R)、Tylenol(R)といった私たちの象徴的なブランドは、100年以上の歴史を礎に、 サイエンスに裏付けられ、世界中のヘルスケア専門家から支持されています。Kenvueは、日々のケアがもたらす驚くべき力を信じています。私たちは、その力を消費者の手に届けるとともに、暮らしの中でかけがえのない存在になるよう日々取り組んでいます。

Kenvue（ケンビュー）WEBサイト https://www.kenvue.com/ja-jp/locations/japan/

■お問い合わせ先

Kenvueお客様相談室（フリーダイヤル）0120-101-110

*¹ ニキビ跡やかさつきなど

*³ 顔の肌に関する調査 2025年Kenvue調べ人数：8,700