SNS総フォロワー数100万人超え！「料理人旦那の激うまごはん」の初著書が発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『毎日ごちそう！ 料理人旦那のおうちごはん』（著：料理人旦那＆yu）を2025年10月24日（金）に発売しました。

「これまで作った中で一番おいしい！」「もう、お店に行く必要ない！」と

SNSで大反響のレシピが一冊になりました。

・唐揚げの下味は醤油だけでもOK

・肉豆腐の豆腐は先に茹でる

・親子丼には水溶き片栗粉





など料理人ならではの小さな工夫やコツが満載だから、誰が作っても、激うま!!!日々頑張る自分や、大切な誰かのために。少しだけ丁寧に、でも身近な材料で作れて、「おいしいものを作りたい！」という気持ちにそっと寄り添う一冊。いつものおうちごはんが最高に幸せな時間になる、大満足の90品です！

【CONTENTS】

★Chapter1 大人気の献立レシピ

肉豆腐の献立／鶏の柚子胡椒みぞれ煮の献立／親子丼の献立／照り焼きチキンの献立

鶏じゃがバターの献立／ルーローハンの献立／ハンバーグの献立／鶏出汁茶漬けの献立



★Chapter２ ごはんに合う定番おかず

肉じゃが／野菜たっぷりとろとろ春巻き／鶏とじゃがいもの生姜味噌煮込み

王道コロッケ／肉チャプチェ／エビチリ／絶品唐揚げ



★Chapter３ カロリー控えめなおかず

豚しゃぶ野菜巻き鍋／簡単うま辛スープ／鶏と大根の梅にんにく煮込み

白身魚の中華風野菜あんかけ／キャベツの花焼売



★Chapter４ 絶品！ ごはんもの＆麺

きのこキーマカレー／鶏のねぎ塩丼／和風カオマンガイ

山盛り中華丼／生姜焼きぶっかけうどん／ぺぺたま／なすナポリタン



★Chapter５ おかずカタログ24

和風コールスロー／アボカドとクリチの白和え／ねぎとさきイカの韓国風和え

明太じゃがバター／なすと玉ねぎとピーマンのナポリタン風／鶏汁／ミネストローネ etc.



★Amazon限定版同時発売！

【Amazon.co.jp限定 データ配信特典付き】

未公開の魚レシピ「白身魚のトマトタルタル」＆「鯖のカレームニエル」

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076087

本商品を2025/9/8から2026/3/5 23:59までにご購入いただくと、商品出荷時に特典のダウンロードURLをAmazon.co.jpよりメールにてお知らせします。

特典のダウンロード期限は2026/6/3 23:59となりますので、ご了承の上ご購入ください。

【プロフィール】

料理人旦那＆yu

2024年7月からInstagram、TikTokにて「料理人旦那の激うまごはん」というアカウントで、備忘録代わりに料理人の旦那が作る日々のおうちごはんの投稿を始める。簡単かつ料理人ならではのコツをおさえたレシピは「これまで作った中で一番おいしい！」と話題になり、SNSの総フォロワー数は100万人を超える（2025年10月現在）。料理人旦那は調理師専門学校卒業後、和食店などで修業を積み、現在も調理師として仕事に従事している。いつか自分のお店を出すのが夢。



Instgaram ＠_yu_living

TikTok ＠d_94_p

【書籍情報】

『毎日ごちそう！ 料理人旦那のおうちごはん』

著者：料理人旦那＆yu

ワニブックス刊

発売日：2025年10月24日

価格：1,760円（税込）

ISBN：978-4-8470-7608-4