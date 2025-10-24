「レーベン枚方岡南町 GRAN TERRACE」販売開始のお知らせ

MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）のグループ会社である株式会社タカラレーベン（本社：東京都千代田区／代表取締役：秋澤昭一）は、10月23日より大阪府枚方市において「レーベン枚方岡南町 GRAN TERRACE」の販売を開始いたしました。

▲外観完成予想CG※1

【物件URL：https://www.leben-style.jp/search/lbn-hirakata2/】

本物件は、京阪本線・京阪交野線の特急停車駅である「枚方市」駅から徒歩4分という交通利便性の高い立地にありながら、穏やかな空気が流れる丘上の住宅街「岡南町」に誕生いたします。

ご好評をいただきました「レーベン枚方 MARK HILLS」に続く岡南町アドレスでのプロジェクトとして、駅前の活気と邸宅地の落ち着きを兼ね備えた理想的な住環境を実現しております。

岡南町は、駅近でありながら歴史と風格のある閑静な住宅地として知られています。本物件は、この恵まれた立地を最大限に活かし、都市生活の利便性と穏やかで上質な暮らしを求めるお客様にご満足いただける住まいづくりを目指しました。

本物件の特徴

(1) 駅徒歩4分の利便性と丘上の邸宅街の静けさを両立した希少な立地

(2) 多様なライフスタイルに応えるデザインとプラン

(3) 駅前で進行中の再開発による、街の将来性と資産価値への期待

都市の利便性と丘上の静穏を両立

「レーベン枚方岡南町 GRAN TERRACE」の最大の魅力は、枚方市駅周辺で進む大規模再開発による将来性と都市機能の向上を日常的に享受できる点にあります。新しいランドマークとなる複合商業施設「ステーションヒル枚方」（徒歩8分）の誕生や、誰もが歩きやすい「ウォーカブルなまちづくり」によって、駅前の利便性や快適性は飛躍的に向上します。この進化する都市の中枢にありながら、本物件は穏やかな邸宅街に位置しており、再開発がもたらす活気や利便性と、静かで落ち着いた住環境という、相反する魅力を同時に享受できる希少なロケーションを誇ります。未来へ進化を続ける街の価値を資産としながら、心安らぐ日々を送ることができる、それが「レーベン枚方岡南町 GRAN TERRACE」が提供する新しいライフスタイルです。

南向き・3LDK中心※3 全16タイプのプランバリエーション

▲立地概念図※2

地上6階建、総戸数42邸の本物件は、周囲の街並みと調和しながらもモダンで洗練された外観デザインが特徴です。駅に近い丘の上という由緒ある立地にふさわしく、「モダンジャパン」をテーマに、落ち着きと優雅さを兼ね備えた気品ある佇まいが大きな魅力となっております。

間取りは、南向き住戸を中心に、専有面積66.32平方メートル ～119.73平方メートル の1LDK＋2S～4LDKとなり、プライベートな時間を豊かにする専用庭付住戸や、開放感あふれるルーフバルコニー付住戸等、多様化するライフスタイルに寄り添う全16タイプとなります。

駅前で進行中の再開発による、街の将来性と資産価値への期待

▲外観完成予想CG※1

「枚方市」駅周辺では、未来に向けた大規模な再開発が進行中です。中核市に指定された枚方市の玄関口として、街の魅力がさらに高まることが期待されています。

現在進行中の街づくりは、将来的な生活利便性の向上だけでなく、資産価値の維持・向上という観点からも大きな魅力と可能性を秘めています。進化を続けるこの街に住まうことは、日々の利便性向上に加え、資産価値の面からも魅力的な選択となるでしょう。

※1.掲載の外観完成予想CGは図面を基に描き起こしたもので、外観・植栽等は実際とは異なる場合がございます。植栽は計画段階のもので樹種・設定位置・植高・本数等は変更となる場合があります。竣工時には完成予想CG程度には成長しておりません。

※2.掲載の立地概念図は地形図を基に描き起こしたイメージ図で地形・距離・方位・建物の大きさ・位置関係等は実際とは異なります。掲載の距離は現地からの概算距離です。徒歩分数は1分を80mで算出し端数を切り上げたものです。

※3.南向き住戸:全42邸中35邸、3LDK:全42邸中30邸。

現地案内図

物件概要

名称 ： レーベン枚方岡南町 GRAN TERRACE

所在地 ： 大阪府枚方市岡南町159番1

交通 ： 京阪本線・京阪交野線「枚方市」駅徒歩4分

構造・規模 ： 鉄筋コンクリート造・地上6階建

総戸数 ： 42戸（他、管理事務室1戸）

間取り ： 1LDK＋2S～4LDK

住居専有面積 ： 66.32平方メートル ～119.73平方メートル

駐車場 ： 32台（機械式）

駐輪場 ： 84台（スライドラック式34台、2段ラック式（下段スライド式50台））

ミニバイク置場 ： 6台（大型バイク2台、小型バイク4台）

URL ： https://www.leben-style.jp/search/lbn-hirakata2/

会社概要

商号 ： 株式会社タカラレーベン

代表者 ： 代表取締役 秋澤 昭一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2

設立 ： 1989年8月

事業内容 ： 新築分譲マンションの企画・開発並びに販売、不動産流動化事業、賃貸事業、流通事業

資本金 ： 400百万円

URL ： https://www.leben.co.jp

MIRAI for EARTHプロジェクトロゴMIRAI for EARTHプロジェク

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL：https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/