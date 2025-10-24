【都ホテル 四日市】昭和レトロのノスタルジックを表現したアフタヌーンティー『レトロ喫茶』を期間限定で販売

株式会社近鉄・都ホテルズ

都ホテル 四日市（所在地：三重県四日市市安島１-3-38）は2025年12月1日（月）から12月19日（金）まで、ならびに12月26日(金)から12月31日(水)までの期間、1階レストラン＆ゲストラウンジ「パルミエール」にて「レトロ喫茶」をテーマにしたアフタヌーンティーを販売します。昔ながらの「ホットケーキ」や「プリン」、「ティラミス」をはじめ、喫茶店メニュー定番の「ナポリタン」や「オムライス」をご用意。昭和のノスタルジックな雰囲気をお楽しみいただけます。ウェルカムドリンクには街の喫茶店で長年愛されている「クリームソーダ」をミニサイズでご提供します。吹き抜けのゆったりとした時が流れる空間で、いつもとは一味違ったアフタヌーンティーをお楽しみください。

アフタヌーンティー「レトロ喫茶」

■アフタヌーンティー 『レトロ喫茶』

12月のテーマは『レトロ喫茶』。昭和の喫茶店をイメージし、ノスタルジックを感じるアフタヌーンティーに仕上げました。スイーツには昭和レトロの王道の「プリン」や「ティラミス」、「ホットケーキ」などをご用意。またセイボリーには懐かしの洋食「ナポリタン」や「オムライス」などをミニサイズで取り揃えました。ウェルカムドリンクには昭和の純喫茶の代名詞「クリームソーダ」をご提供します。いつもとは一味ちがった雰囲気でアフタヌーンティーをお楽しみください。

■実施概要

【販売期間】2025年12月1日(月)～ 12月19日(金)

2025年12月26日(金)～12月31日(水) 2日前までの予約制

※12月20日(土)～25日(木)はクリスマスイベントウィークとして

アフタヌーンティー「クリスマス」お一人様5,500円を販売しています。

【販売店舗】1階 レストラン＆ゲストラウンジ「パルミエール」

【販売時間】11：30 ～ 16：00

【料 金】お一人様 4,000円 スパークリングワイン付き5,500円

【メニュー】（上段）プリン／ティラミス／ドレンチェリークッキー

フルーツ(オレンジ・キウイ・ラズベリー)

（中段）モンブラン／メロンソーダ風ムース／ホットケーキ

ドレンチェリークッキー

（下段）ナポリタン タコさんウィンナー付き／ピザトースト

オムライス

（別プレート）プレーンスコーン／チョコチップスコーン／キウイジャム

クロテッドクリーム

（ドリンク）コーヒー／カフェオレ／オレンジジュース／アイスティー

紅茶(KUSMI TEA) よりお選びいただけます。

プリンナポリタン タコさんウィンナー付きメロンソーダ風ムース

※紅茶は、フランスのティーメゾン「KUSMI TEA」を使用して

います。KUSMI TEAは伝統の中で生まれた独創的なレシピと

モダンで革新的なフレーバーを育む、類まれなティーメゾン

です。ウェルネスブレンドやクラシックブレンドなど、門外

不出の革新的なレシピは今日ではメゾンの象徴となっています。

おすすめのフレーバーを数種類ご用意しております。

【ご予約・お問い合わせ先】

レストラン＆ゲストラウンジ パルミエール

営業時間 朝 食 6：30～10：00

ランチ 11：30～14：30

カフェ 10：00～11：30

14：30～17：00(L.O16：30)

TEL：059-355-2816

※写真はすべてイメージです。

※表示料金には消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

※営業日および営業時間を変更する場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。

【都ホテル 四日市】

公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/yokkaichi_miyakohotel/

公式LINE https://lin.ee/23cpkVV