【都ホテル 四日市】昭和レトロのノスタルジックを表現したアフタヌーンティー『レトロ喫茶』を期間限定で販売
都ホテル 四日市（所在地：三重県四日市市安島１-3-38）は2025年12月1日（月）から12月19日（金）まで、ならびに12月26日(金)から12月31日(水)までの期間、1階レストラン＆ゲストラウンジ「パルミエール」にて「レトロ喫茶」をテーマにしたアフタヌーンティーを販売します。昔ながらの「ホットケーキ」や「プリン」、「ティラミス」をはじめ、喫茶店メニュー定番の「ナポリタン」や「オムライス」をご用意。昭和のノスタルジックな雰囲気をお楽しみいただけます。ウェルカムドリンクには街の喫茶店で長年愛されている「クリームソーダ」をミニサイズでご提供します。吹き抜けのゆったりとした時が流れる空間で、いつもとは一味違ったアフタヌーンティーをお楽しみください。
アフタヌーンティー「レトロ喫茶」
■アフタヌーンティー 『レトロ喫茶』
12月のテーマは『レトロ喫茶』。昭和の喫茶店をイメージし、ノスタルジックを感じるアフタヌーンティーに仕上げました。スイーツには昭和レトロの王道の「プリン」や「ティラミス」、「ホットケーキ」などをご用意。またセイボリーには懐かしの洋食「ナポリタン」や「オムライス」などをミニサイズで取り揃えました。ウェルカムドリンクには昭和の純喫茶の代名詞「クリームソーダ」をご提供します。いつもとは一味ちがった雰囲気でアフタヌーンティーをお楽しみください。
■実施概要
【販売期間】2025年12月1日(月)～ 12月19日(金)
2025年12月26日(金)～12月31日(水) 2日前までの予約制
※12月20日(土)～25日(木)はクリスマスイベントウィークとして
アフタヌーンティー「クリスマス」お一人様5,500円を販売しています。
【販売店舗】1階 レストラン＆ゲストラウンジ「パルミエール」
【販売時間】11：30 ～ 16：00
【料 金】お一人様 4,000円 スパークリングワイン付き5,500円
【メニュー】（上段）プリン／ティラミス／ドレンチェリークッキー
フルーツ(オレンジ・キウイ・ラズベリー)
（中段）モンブラン／メロンソーダ風ムース／ホットケーキ
ドレンチェリークッキー
（下段）ナポリタン タコさんウィンナー付き／ピザトースト
オムライス
（別プレート）プレーンスコーン／チョコチップスコーン／キウイジャム
クロテッドクリーム
（ドリンク）コーヒー／カフェオレ／オレンジジュース／アイスティー
紅茶(KUSMI TEA) よりお選びいただけます。
プリン
ナポリタン タコさんウィンナー付き
メロンソーダ風ムース
※紅茶は、フランスのティーメゾン「KUSMI TEA」を使用して
います。KUSMI TEAは伝統の中で生まれた独創的なレシピと
モダンで革新的なフレーバーを育む、類まれなティーメゾン
です。ウェルネスブレンドやクラシックブレンドなど、門外
不出の革新的なレシピは今日ではメゾンの象徴となっています。
おすすめのフレーバーを数種類ご用意しております。
【ご予約・お問い合わせ先】
レストラン＆ゲストラウンジ パルミエール
営業時間 朝 食 6：30～10：00
ランチ 11：30～14：30
カフェ 10：00～11：30
14：30～17：00(L.O16：30)
TEL：059-355-2816
※写真はすべてイメージです。
※表示料金には消費税およびサービス料（10％）が含まれています。
※営業日および営業時間を変更する場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。
【都ホテル 四日市】
