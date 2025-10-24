Web¥µ¥¤¥È¤Èkintone¤ÎÏ¢·È¥á¥ê¥Ã¥È¤¬5Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡¡¥Ç¥£ー¥¨¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡Ø¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¡Ù¾Ò²ð¥Þ¥ó¥¬¤ò¸ø³«
Æ³Æþ¼ÂÀÓ2Ëü¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëWeb¥µ¥¤¥ÈºîÀ®¥Äー¥ë¡Ê¹ñ»ºCMS¡Ë¡Ø¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°¡Ù¥·¥êー¥º¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥¨¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¡¡ÈÎÇäËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼»³ÂçÍ´¡Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Økintone¡Ù¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëWeb¥µ¥¤¥ÈºîÀ®¥Äー¥ë¡Ê¹ñ»ºCMS¡Ë¡Ø¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¡Ù¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¡¡¾Ò²ð¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤à¡§https://oricoh-blog.com/manga/dx/
¢£¸ø³«¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤ÆDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Økintone¡Ù¤Î³èÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Excel¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖWeb¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼êºî¶È¤ÇÅ¾µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê´Ö¤È¥ß¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Web¥µ¥¤¥È¤È¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë²ÝÂê¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Web¥µ¥¤¥È¤È¡Økintone¡Ù¤ÎÏ¢·È¤¬¤¤¤«¤Ë¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤«¤ò¡¢IT¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ë¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Þ¥ó¥¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ë²è¡¦¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Þ¥ó¥¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³µÍ×¤ÈÆÃÄ¹
º£²ó¸ø³«¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡¢»æ¤äExcelÃæ¿´¤ÎÈó¸úÎ¨¤Ê¶ÈÌ³¤ËÇº¤àÃæ¾®´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤¬¡¢¡Ø¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¤ÆWeb¥µ¥¤¥È¤È¡Økintone¡Ù¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·àÅª¤Ë¶ÈÌ³¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¹¥Èー¥êー·Á¼°¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë
¼ç¿Í¸ø¤ÎÇº¤ß¤äÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Økintone¡Ù¤ÈWeb¥µ¥¤¥È¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀìÌçÍÑ¸ì¤ò¶ËÎÏÇÓ½ü
IT¤äWeb¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤ËÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦5Ê¬¤ÇÆÉ¤á¤ë¼ê·Ú¤µ
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÇË»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤â¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ÇkintoneÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³²þÁ±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Web¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ä¡¢¼ÒÆâ¡¦¼è°úÀè¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¶ÈÌ³¤¬¡¢¡Ø¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤ë¤«¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¤È¤Ï
¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¤Ï¡¢Æ³Æþ¼ÂÀÓ2Ëü¼Ò°Ê¾å¤ÎWeb¥µ¥¤¥ÈºîÀ®¥Äー¥ë¡ÊCMS¡Ë¡Ö¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°¡×¤Ë¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ökintone¡×¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿Web¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òkintone¤Ë¼«Æ°¤ÇÅÐÏ¿¤·¤¿¤ê¡¢kintoneÆâ¤Î¥Çー¥¿¤òWeb¥µ¥¤¥È¾å¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¶ÈÌ³¤Ç¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎkintoneÏ¢·Èµ¡Ç½¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Äー¥ëÆâ¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¥Ñー¥È¥ÊーÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡ÖCyPN Report 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÉôÌç¤Ç2¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://oricoh-blog.com/dx/
¢£kintone¤È¤Ï
kintone(¥¥ó¥Èー¥ó)¤È¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ºî¶È¤Ê¤·¤Ç¡¢ÆüÊó¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»´ÉÍý¡¦¸ÜµÒ´ÉÍý¡¦ºÎÍÑ´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¡¢¶ÈÌ³¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¤òºîÀ®¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¸½ºßÍøÍÑÃæ¤ÎExcel¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç¥¢¥×¥ê²½¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢IT¤Ë¾Ü¤·¤¤¼Ò°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¢¥×¥ê¤ÎºîÀ®¡¦±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
kintone¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://kintone.cybozu.co.jp/
»²¹Í¥Úー¥¸¡§kintone¡Ê¥¥ó¥Èー¥ó¡Ë¤È¤Ï¡©¡¡ÆÃÄ§¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
https://ds-b.jp/dsmagazine/what-is-kintone/
¢£¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¥Ç¥¤¥º2025¡¦10/27(·î)28(²Ð)¤Ë¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Öー¥¹Æâ¤Ç½ÐÅ¸¡ª
2025Ç¯10·î27Æü(·î)～28Æü(²Ð)¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØCybozu Days¡Ê¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¥Ç¥¤¥º¡Ë 2025¡Ù¤Î¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Öー¥¹Æâ¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¥Ç¥£ー¥¨¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤â½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¤Î¥Ç¥â¤ä¼ÂºÝ¤Î³èÍÑÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅÅ»Ò¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
- ³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î27Æü(·î) 11:00-18:00¡¡10·î28Æü(²Ð) 10:30-17:30¢¨Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ï¤¤¤º¤ì¤â12:00¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¹¡£
- ²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 4～7¥Ûー¥ë¡¡ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥ 2-1
- Å¸¼¨¥Öー¥¹¡§S-6
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
- »²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¡§https://event.cybozu.co.jp/-/ricoh-cybozudays2025/
¢£11/27¡ÊÌÚ¡Ë¡Ú¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ³«ºÅ!¡Û¡¡WebÏ¢·È¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë! ¡¡kintone³èÍÑºÇÁ°Àþ¥»¥ß¥Êー
Web¥µ¥¤¥È¤Èkintone¤òÏ¢·È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ökintone¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏÊ¹¤¯¤±¤ì¤É¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È³èÍÑ¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÆ³ÆþºÑ¤ß´ë¶ÈÍÍ¤Þ¤Ç¡¢Web¥µ¥¤¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëkintone¤Î³èÍÑË¡¤ò»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
- ³«ºÅÆü»þ: 2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë 14:00～15:45¡Ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë
- ³«ºÅ·Á¼°: ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÊZoom¡Ë
- »²²ÃÈñ: ÌµÎÁ
- »²²Ã¿½¤·¹þ¤ß: °Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://ds-b.jp/dsmagazine/dxkintone-seminar/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥¨¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥¨¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËWeb¥µ¥¤¥È¤ÎºîÀ®¡¦¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤ëCMS¡Ø¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°¡Ù¥·¥êー¥º¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç2Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢À¸À®AI³èÍÑ¡¦kintoneÏ¢·È¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¤È¡¢¼ê¸ü¤¤¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Ç´ë¶È¤ÎWeb³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥¨¥¹¥Ö¥é¥ó¥É
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¼»³ÂçÍ´
½êºßÃÏ¡§
¡ÚËÜ¼Ò¡Û¢©852-8003 Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô°°Ä®6ÈÖ1¹æ ¥¿¥ïー¥·¥Æ¥£Ä¹ºê ¥¿¥ïー¥³ー¥È1F
¡ÚÈÎÇäËÜÉô¡Û¢©104-0061ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8ÃúÌÜ14-9 ¥Ç¥åー¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¶äºÂ¥¿¥ïー8/14 12F
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2005Ç¯11·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§CMS¤ä³Æ¼ï¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡§https://ds-b.jp/
