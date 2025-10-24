【第4回経営セミナー】「データが変える企業の選択と業務革新 ～クチコミ×AIで見える新しい価値～」を開催

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 清一、以下「当社」）は、第4回経営セミナーを2025年11月19日（水）に開催いたします。

本セミナーでは、社員クチコミデータと生成AI・ビッグデータを活かし、経営と組織の成長を導くデータ活用をテーマに、国内最大級の社員クチコミデータを活用した人材支援サービスを展開するオープンワーク株式会社と、ビッグデータをもとにAI分析を行う株式会社ナウキャストの2社を講師としてお迎えし、「選ばれる会社の条件」と「業務DXの新潮流」について、実践事例やワークセッションを交えてひも解きます。

また、パネルディスカッションでは、データ活用が企業経営にもたらす変革の可能性をテーマに意見交換を行い、組織づくりや経営判断への応用について多角的に考察します。

当社では、経営課題の解決に資する情報提供の一環として、2024年より「経営セミナー」をシリーズ開催しています。過去3回のセミナーでは、時代の変化に即した経営テーマを取り上げてまいりました。

第1回（2024年8月）・第2回（2025年1月）では「人材・採用強化」をテーマに、人的資本経営の観点から“人を活かす組織づくり”の重要性について、第3回（2025年6月）では「生成AI活用の最前線」を取り上げ、AIを組織的に導入・活用するためのポイントや、AI活用を組み入れた新しいワークフローの構築例など、実践的な導入戦略を紹介しました。

そして今回の第4回経営セミナーでは、こうした知見をさらに発展させ、クチコミデータとAIを掛け合わせたデータ活用を軸に"選ばれる企業に求められる経営と組織のあり方”を探ります。

サンフロンティア不動産「第4回経営セミナー」概要

■開催日時

2025年11月19日（水）16:00～18:30（開場15:30）

※セミナー終了後に懇親会を予定しています（会場参加者のみ）

■開催方法

会場参加 ／オンライン配信 (ハイブリッド開催）

※オンライン配信のURLは後日ご案内します。

■会場

東京都千代田区有楽町1-5-2 東宝日比谷プロムナードビル６階 フロンティアホール

※東京メトロ日比谷線・千代田線、都営地下鉄三田線「日比谷」駅 A5出口直結

■テーマ

データが変える企業の選択と業務革新 ～クチコミ×AIで見える新しい価値～

■プログラム

＜第1部＞（16:00～）

約2,000万件の社員クチコミデータから読み解く「選ばれる会社・選ばれない会社」

講師：オープンワーク株式会社 代表取締役社長 大澤 陽樹 氏

社員クチコミをもとに企業の透明性を高め、人財活用を支援するサービス「OpenWork」を展開。2,000万件に及ぶクチコミデータから、企業が選ばれる理由・離職される理由を分析し、“働きたい会社”の条件を解説します。

＜第2部＞（17:00～）

生成AI時代におけるデータ利活用 ～ビッグデータとAIによる意思決定支援～

講師：株式会社ナウキャスト 代表取締役CEO 辻中 仁士 氏

日経新聞などへのデータ提供実績を持ち、経済データをもとにビジネスの「今」を可視化するナウキャストが、生成AIと多様なデータを活用した業務効率化・意思決定支援の最新事例を紹介します。

＜第3部＞（18:10頃～）

「データが変える企業経営の未来」

オープンワーク、ナウキャスト、そして当社の3社が、それぞれのノウハウを掛け合わせながら、データが企業経営にどのような変革をもたらしているのかを議論します。

モデレーター： サンフロンティア不動産株式会社 執行役員 DX事業部長 竹川 博之

パネリスト： オープンワーク株式会社 代表取締役社長 大澤 陽樹 氏

パネリスト： 株式会社ナウキャスト 代表取締役CEO 辻中 仁士 氏

■定員

会場：約30名

オンライン：上限なし

※事前申込制。定員になり次第、締め切らせていただきます。

■参加費

無料 （懇親会参加費除く）

■お問い合わせ先

ご参加希望の方は、下記までお電話にてお問合せください

サンフロンティア不動産 カスタマーサクセス室

TEL：03-5521-1410

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開し、「利を求むるに非ず、信任を求むるにあり。変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決する。期待以上で応える！」という方針のもと、“世界一お客様に愛されるビジョナリー・カンパニー”を目指しています。

中核の不動産バリューアップ事業(https://www.sunfrt.co.jp/business/replanning/)（リプランニング(R)）では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しております。事業を通じて、ビル経営者様やテナント様と一体となり、豊かでサステナブルな街づくり、社会づくりに取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：サンフロンティア不動産株式会社

代表取締役社長：齋藤 清一

設立：1999年4月

URL：https://www.sunfrt.co.jp/

