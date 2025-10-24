GaN採用の超コンパクトAC充電器3モデルを発売
製品のポイント（共通）
・GaN採用で小型・高効率：発熱と変換ロスを抑え、携行しやすいサイズ感を実現。
・PD＆PPS対応：対応端末に対し、きめ細かな電圧・電流制御で効率よく急速充電。
・折りたたみプラグ：バッグやポーチに収まりやすく、出張・旅行にも便利。
・安心設計：過電流／過電圧／短絡（ショート）保護、PSE適合、2年間保証。
最大PD20W出力 GaN採用 USB Type-C×1 AC充電器 OWL-APD20C1GBシリーズ
OWL-APD20C1GB-BK (ブラック)
OWL-APD20C1GB-WH (ホワイト)
■USBポート：
USB Type-C×1
■入力仕様：
AC100-240V 0.7A 50/60Hz
■出力仕様：
PD3.0：DC5V/3A、 DC9V/2.22A、DC12V/1.67A
PPS：DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A（20W Max）
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_charger/cat_charger-pd/apd20c1gb/
■販売ページ（直販店）：
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003153
■販売ページ（楽天市場）：
https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-apd20c1gb/
最大PD20W出力 GaN採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWL-APD20C1A1Gシリーズ
OWL-APD20C1A1G-BK (ブラック)
OWL-APD20C1A1G-WH (ホワイト)
■USBポート：
USB Type-C×1
USB Type-A×1
■入力仕様：
AC100-240V 0.7A 50/60Hz
■出力仕様：
USB Type-C：
[PD3.0] DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A
[PPS] DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A（20W Max）
USB Type-A：DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A（18W Max）
USB Type-C + USB Type-A：合計 DC5V/3A（15W Max）
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_charger/cat_charger-pd/apd20c1a1g/
■販売ページ（直販店）：
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003154
■販売ページ（楽天市場）：
https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-apd20c1a1g/
最大PD30W出力 GaN採用 USB Type-C×1 AC充電器 OWL-APD30C1GBシリーズ
OWL-APD30C1GB-BK (ブラック)
OWL-APD30C1GB-WH (ホワイト)
■USBポート：
USB Type-C×1
■入力仕様：
AC100-240V 1A 50/60Hz
■出力仕様：
PD3.0：DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A
PPS：DC3.3-11V/3A、DC3.3-16V/2A（30W Max）
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_charger/cat_charger-pd/apd30c1gb/
■販売ページ（直販店）：
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003155
■販売ページ（楽天市場）：
https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-apd30c1gb/
株式会社オウルテック
https://www.owltech.co.jp/
神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。