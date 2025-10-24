全世界500以上のクラブで導入！「SenseBall（センスボール）」で同時に筋トレ＆脳トレ！世界累計販売数１０万個以上！革新的なボールで10倍の効果を実現！素早い判断力をつくりあげる！

ONO貿易株式会社

ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、ベルギー発のCogiTraining（コギトレーニング）に不可欠なツール「SenseBall（センスボール）」を開発・マーケティング・カスタマーケアを行っている「eBrands Global Oy」と「SenseBall」に関する日本正規代理店契約を2025年8月1日に締結致しました。

「SenseBall」は現在全世界の500のプロのサッカークラブやアカデミーで導入され、ベルギーのトップレベルの選手のパフォーマンスアップ、ユース世代のスキルアップに大きく貢献しています。新たに3号級（All-Level）と2号級（Pro-Level）をラインアップに加え、デザインと機能をアップグレード。初級者から上級者、そしてプロ選手まで、あらゆるレベルのプレイヤーに最適なトレーニング環境を提供します。本商品「Senseball」を、大手ECプラットフォームのAmazonや楽天などの主要ECサイトにおいて、2025年10月10日より正式に販売を開始しました。

今、全世界500以上のプロクラブで導入される最先端サッカートレーニング理論に基づいて開発された「SenseBall（センスボール）」今、全世界500以上のプロクラブで導入される最先端サッカートレーニング理論に基づいて開発された「SenseBall（センスボール）」

お子さんの夢、諦めさせてはいませんか？

お子さんが「ワールドカップに出たい！」と目を輝かせてサッカースクールに通っているものの、なかなか上達しない。「コーチが合わない」「スクールの練習方法に問題がある」など、親ならいろいろと心配になることでしょう。

このままでは、お子さんの夢が叶わず、サッカーを嫌いになりやめてしまうかもしれません。そうなると親としてはつらいですよね。

そんな親御さんの悩みを解消してくれるのが「Senseball」です。

Senseballを活用すると、「コギトレーニング効果」が発生し、頭が冴え、サッカーの技術が向上し、的確で素早いプレーを実現することができます。すると自信がつき、スクールや試合でお子さんの上達した姿を見れます。

また親御さんも、お子さんが楽しそうにプレーする姿を見て、安心と誇りを感じられることでしょう。Senseballは、お子さんの夢を支え、サッカーを楽しむ喜びを親子で分かち合う大切な時間をつくるサポートをしてくれます。

コギトレーニングとは？

革新的なサッカートレーニングボール（3号球）革新的なサッカートレーニングボール（2号球）

コギトレーニングとは、体と脳を同時に鍛える画期的なメソッドのことです。サッカーをやりながら、同時に脳トレをするイメージです。

サッカーコーチで教育者のミシェル・ブルイニンクス、ルーヴェン大学が協力して11年の歳月をかけて完成させました。

コギトレーニングを簡単にいうと、

1⃣集中力

2⃣判断力

3⃣反応速度

この3つの能力を鍛えて、一瞬で「最適な結果」を出す力を育てることができるのがコギトレーニングです。

コギトレーニングが身に付くと、サッカーの試合中どんな場面でも「最適な結果」が一瞬で出せ、敵チームを出し抜いて自チームが勝利に近づく流れをつくることができます。

そしてコギトレーニングの効果を、効率的かつ楽しく実践するためのツールが「SenseBall」なのです。

〇SenseBallのセールスポイント

世界のプロクラブが導入する、脳と筋肉を同時に鍛える革新的サッカートレーニングボール「SenseBall」

１.両足でのプレーが可能になる

SenseBallを活用すると、チーム練習や試合で両足を使ってのプレーができるようになります。普通のボールトレーニングは利き足トレーニングが中心です。ところがSenseballはハンドルでボールを操ることができるので、利き足だけでなく、非利き足のテクニックが向上します。

２.キック回数が通常の10倍

SenseBallを活用すると、キック回数が通常の10倍もキックすることが可能です。

一般的にプレーヤーは、シーズンにキック回数が約5万回程度です。ところがSenseBallは自主トレができ、1シーズンに平均50万回のキックができます。たくさん蹴ることでボールに慣れ、ボールの操作性がアップします。]

３.コギトレーニングを実践レベルで身に付けられる

SenseBallを活用すると、コギトレーニングを実践レベルで身に付けることが可能です。

コギトレーニンクはミシェル・ブライニンクスが、ベルギーのルーヴァン大学と11年かけて共同開発したサッカーの革新的なトレーニング方法です。SenseBallを使っているだけで脳を開発、整理し、スポーツや学習に対する効果を高めることができます。

〇SenseBallのバリューポイント

自宅でプロレベルのトレーニングが可能。判断力・ボールコントロール・反応速度を効率的に向上させる革新的サッカーボール

１.一人練習ができ自主トレに最適

SenseBallは、ひも付きボールで一人で練習ができ、自主トレに最適なツールです。ハンドルでボールを操り、あらゆるキック、タッチ、ストップの練習ができます。また扱いやすく、誰でも簡単に始められます。

２.リハビリ中にも使える

SenseBallは、安全に設計されていることからリハビリ中にも使うことが可能です。軽い力でボールを操ることができるので、仮に膝や足首をケガしていても軽い動きで練習でき、ケガを悪化させません。普通のボールは負荷が高いですが、SenseBallは低負荷で、筋力を鍛えてくれ、しかもボールタッチの技術をアップしてくれます。

３.ユースのトレーニングにおすすめ

SenseBallは、6～20歳くらいのユースのトレーニングにおすすめのツールです。SenseBallは、ベルギーでコギトレーニングを導入する際、200人の子どもたち（男子140名、女子60名）に実験トレーニングを行いました。その結果、男子140名中6名、女子60名中半数がワールドカップの代表メンバーに選ばれました。

全レベル対応のトレーニング、プロコーチ指導動画連動、スキル進捗のデータ管理専用アプリで、自宅がプロの練習場に

【専用アプリで自宅がプロの練習場に！】

革新的サッカートレーニングボール「SenseBall」は、専用アプリと連動することで、自宅にいながらプロレベルの練習を実現します。SenseBallアプリでは、50本以上のプロコーチによる指導付きトレーニング動画を視聴可能。製品に付属するユニークコードを入力するだけで、個別のトレーニングプログラムが起動し、スマートフォンやタブレットがあなた専属の“パーソナルコーチ”に変わります。スキル向上の進捗をデータで可視化し、正確なボールコントロールと判断力を養成。世界のトップクラブが導入する「SenseBall」で、プロ仕様のサッカートレーニングを自宅で体験しましょう。

〇Senseballの2つのサイズ

「SenseBall」は世界中で累計販売数10万個以上を突破！

SenseBallには「All-Level 3号球」と「Pro-Level 2号球」の2つのモデルがあります。

主な違いは次の通りです。

3号球（All-Level）と2号球（Pro-Level）の2サイズで、初心者からプロ選手まであらゆるレベルに対応

１.All-Level 3号球

All-Level 3号球とは、6歳から20歳までの若い世代向けのSenseBallです。両足キック、ボールコントロール、認知能力アップなどさまざまな能力開発をサポートすることができます。

このアクティビティは、たった15分という短い時間で最大1,500回ものタッチを可能にし、同時にプレーヤーの協調性やチームワーク、適応力を高めるのに役立ちます。All-Level 3号球の最新モデルのデザインは白地にブルーのアクセントです。

3号球（All-Level）はあらゆるレベルに対応

２.Pro-Level 2号球

2号球（Pro-Level）は上級者向けに特化

Pro-Level 2号球とは、6歳から20歳までのプロサッカー選手を目指すユース向けのSenseBallです。ボールのサイズが上級プレイヤーにとっては小さめのサイズであることから、難易度が高いトレーニングをすることができます。またAll-Level 3号球でできるトレーニングはもちろん、より精度と習熟度を向上させることが可能です。Pro-Level 2号球の最新モデルのデザインは白地にグリーンのアクセントです。ちなみに最新モデルのSenseBallは日本初上陸の商品になります。

〇サッカーの夢を親子で叶える！技術がみるみる上達し、サッカーがもっと好きになり、子どもに自信と笑顔が生まれる。「Senseball（センスボール）」が購入できるショップはコチラ

ユースからプロまでサッカー選手のために設計された革新的なトレーニングツール3号球（All-Level）はあらゆるレベルに対応2号球（Pro-Level）は上級者向けに特化

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

●AMAZONショップ

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FF42FZX8

●楽天ショップ

https://item.rakuten.co.jp/onostore/10000001

※非正規品および非正規販売店からの購入を防ぐため、こちらのサイトからのご購入をお願い申し上げます。

-------------------------------- 製品概要 -----------------------------------

【商品名】 SenseBall（センスボール）

【発売日】 2025年10月

【商品仕様】

カラー：ブルー（3号級）、グリーン（2号級）

サイズ：

・3号球(Size 3) ※全レベル向けサイズ(All-LEVEL）

・2号球(Size 2) ※上級者向けサイズ(Pro-LEVEL）

対象：全レベル対象です。初級者から上級者まで対応

素材：‎TPU（熱可塑性ポリウレタン）

種別：サッカー

トレーニングビデオ：有（購入後、専用のアプリから50本のトレーニングビデオを見ることができます）

-------------------------------------------------------------------------------------



---------------------- 本件に関するお問い合わせ先 -------------------------

お問い合わせ先：ONO貿易株式会社

TEL : 03-6869-0665(#)（代表）受付時間：平日 10:00～17:00

Email : info@ono-corp.com

日本総代理店:

会社名 : ONO貿易株式会社

所在地 : 東京都港区赤坂3-11-15 VORT赤坂見附 4F

事業内容 : 輸入貿易販売事業

HP : https://www.ono-boeki.com/home

--------------------------------------------------------------------------------------