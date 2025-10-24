香りのチカラで心地よい眠りを。abSalon新商品、渋谷ヒカリエにて先行販売POPUP開催

写真拡大 (全3枚)

株式会社ウェーブコーポレーション


新商品の発売を記念し、渋谷ヒカリエ ShinQs にて期間限定POPUP SHOPをオープンいたします。


スプリングスリープバスソルトは、天然精油をふんだんに使用し、海塩*¹・エプソムソルト*²・にがり*³、さらに土壌由来のミネラルであるフルボ酸*⁴を配合。自然の恵みを贅沢に凝縮したこだわりの処方です。


ラインナップは、天然精油を調香した3種の香り。それぞれ異なるコンセプトをもとに、シーンや気分にあわせてお楽しみいただけます。



＊1：保湿成分 　＊2：硫酸Mg(保湿成分) 　＊3：塩化Mg(保湿成分) 　＊4：整肌成分



●BELLONA
空気の澄んだ夜にふっと薫り立つようなスモーキーハーブの香り。とにかくゆっくりしたい日に。


●SALLY
花と果実、ハーブの甘美なブレンドが空間を柔らかに彩る香り。満ち足りた日に。


●NORWEGIAN
大きく息を吸い込みたくなるような、北欧の森を思わせる香り。リフレッシュしたい日に。



約10回分（400g）6,380円


3種セット（40g×3種）1,980円




会場では、新商品スプリングスリープバスソルトの先行販売をはじめ、ブランドの世界観を体感いただける限定セットをご用意しております。





POPUP SHOP 開催概要

開催期間：10月30日（木）～11月5日（水）
会場：渋谷ヒカリエ ShinQs 1階 特設スペース
内容：新商品先行販売、限定セット販売、香りの体感コーナー



香りとミネラルが織りなす、あなただけの特別なバスタイムを。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。




株式会社ウェーブコーポレーション

所在地：大阪市中央区⽡町1-7-7大阪堺筋Lタワー9F


代表者：荒井裕一


設立：1997年11月7日


URL：https://www.wave-corporation.jp/


ブランドサイトURL：https://absalon.jp/


事業内容：化粧品製造販売


当プレスリリースURL


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


株式会社ウェーブコーポレーションのプレスリリース一覧


https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/62545