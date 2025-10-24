【 10/30 (木) 16:00 】不確実性を力に変える新規事業開発 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『不確実性を力に変える新規事業開発』をテーマに、株式会社しんさくラボ 代表取締役 今里 慎作氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 10/30 (木) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251030?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251030(https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251030?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251030)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、株式会社しんさくラボ 代表取締役 今里 慎作 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

◆ セミナーの概要

タイトル：不確実性を力に変える新規事業開発

～35年・50社の実戦知から導く、偶然を成果に変える基本形～

主催：株式会社ビザスク

日時：10月30日（木）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251030?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251030(https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251030?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251030)

【登壇者情報】

今里 慎作 氏

株式会社しんさくラボ

代表取締役

1989年にリクルート入社。通信事業、マーケティングソリューション事業、美容健康領域ビジネス、電通とのJVによる新規事業開発など担当。2009年に楽天へ移籍。EC事業、リードジェン事業、広告事業、メディア事業など新規領域のビジネス開発を担当。その後、スタートアップ2社の経営参加を経て、2018年に株式会社しんさくラボを起業し、企業の事業開発の伴走支援を行う。35年に渡り一貫して新規事業開発に関わり、「新しい価値の創造」を追求している。

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・今里 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251030?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251030(https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251030?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251030)

