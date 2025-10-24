¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡ØÀ®À¥¤Ï¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¤¤¤¯¡Ù¤Î¡ÖÀ®À¥¤¢¤«¤ê¥·¥êー¥º¡×¡ÊÃø¡§µÜÅçÌ¤Æà¡Ë¤¬JRAµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¡ª¡¡ÈÖ³°ÊÔ¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤è¤É¤µ¤ó¤Ý¡×ÌÀÆü¤«¤éÇÛÉÛ¥¹¥¿ー¥È¡ª
1925Ç¯¡¢µþÅÔ»Ô¡¦Íä¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤¬¡¢º£Ç¯¤Ç100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ®À¥¤¢¤«¤ê¥·¥êー¥º¡×ÈÖ³°ÊÔ¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤è¤É¤µ¤ó¤Ý¡×¤¬ÌÀÆü¤«¤éÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÜÅçÌ¤Æà¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø»þÂå¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¡£ÈÖ³°ÊÔ¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤è¤É¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ç¤ÏµÜÅç¤µ¤ó¤¬À®À¥¡¢Åçºê¤È°ì½ï¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ò»¶ºö¤·¡¢¥ìー¥¹¤ò´ÑÀï¤·¤Þ¤¹¡£µÜÅç¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ°õ¾Ý¿¼¤¤¥ìー¥¹¤ä»×¤¤½Ð¤âÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¶¥ÇÏ¤ò´ÑÀï¤·¤¿À®À¥¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÌîË¾¤È¤Ï¡Ä¡Ä!?
¡Ö¤è¤É¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ï19,550Éô¸ÂÄê¤Ç¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤ÇµþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¼¢²ì¤Î½ñÅ¹¤Ç¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÌµÎÁÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢11·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë～30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡Ö¤è¤É¤µ¤ó¤Ý¡×¡ÜÅöÆü¹ØÆþ¤·¤¿100±ß°Ê¾å¤ÎÇÏ·ô¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÆÃÅµ¤Ç£±.¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー £².¤·¤ª¤ê ¤òÃêÁª¤Ç¹ç·×1,620Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ45Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇµÜÅç¤µ¤ó¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò³«ºÅ¡£12·î1Æü¤Ë¤Ï¡ÖÀ®À¥¤¢¤«¤ê¥·¥êー¥º¡×Âè£³´¬¤Ë¤·¤Æ´°·ëÊÔ¡ØÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤è¤É¤µ¤ó¤Ý¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ØÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡Ù¿·Ä¬¼Ò´©
Í£°ìÌµÆó¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢Á·½ê¤«¤éµþÅÔ¤Ø¡ª¡¡ÎáÏÂºÇ¶¯¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¥·¥êー¥ºÆ²¡¹´°·ë¡ª
¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢À²¤ì¤ÆµþÂçÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿À®À¥¤¢¤«¤ê¡£°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÎø¤ËÇË¤ì¤¿Æ±µéÀ¸¡¢Ã£Ëá¸¦µæ²ñ¤Ê¤ë¥µー¥¯¥ë¡¢ÊíµYouTuber¡Ä¡Ä¡£¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿À®À¥¤Î¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡ÈµþÅÔ¤ò¶Ë¤á¤ë¡É¡ª¡¡°ìÊý¡¢Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿Åçºê¤ß¤æ¤¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÀ®À¥¤«¤éÆÍÁ³¤¢¤ëÃÎ¤é¤»¤¬¡Ä¡Ä!?¡¡ºÇ¹â¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËË¬¤ì¤ë¡¢µæ¶Ë¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¡ª
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð¡§µÜÅçÌ¤Æà¡Ê¤ß¤ä¤¸¤Þ¡¦¤ß¤Ê¡Ë
£±£¹£¸£³Ç¯ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ôºß½»¡£µþÅÔÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡££²£°£²£±Ç¯¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦À¾ÉðÂçÄÅÅ¹¡×¤Ç¡Ö½÷¤Ë¤è¤ë½÷¤Î¤¿¤á¤ÎR-18Ê¸³Ø¾Þ¡×Âç¾Þ¡¢ÆÉ¼Ô¾Þ¡¢Í§¶á¾Þ¤ò¥È¥ê¥×¥ë¼õ¾Þ¤·¡¢£²£°£²£³Ç¯¤ËÆ±ºî¤ò´Þ¤à¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡££²£°£²£´Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¡¢ÄÚÅÄ¾ù¼£Ê¸³Ø¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¡¢Â³ÊÔ¡ØÀ®À¥¤Ï¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¤¤¤¯¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô£±£µ£°ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤Û¤«¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Øº§³è¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡Ù¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ªÊ¿°ÂÉô¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¢£½ñÀÒ¥Çー¥¿
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û À®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë
¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡Û µÜÅçÌ¤Æà
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û 2025Ç¯12·î£±Æü
¡ÚÂ¤ËÜ¡Û »ÍÏ»È½¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー
¡ÚÄê²Á¡Û¡ÊÀÇ¹þ¡Ë 1870±ß
¡ÚISBN¡Û 978-4-10-354953-6
¡ÚURL¡Û https://www.shinchosha.co.jp/book/354953/
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/