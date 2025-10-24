¡Ò¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤È°é¤à¤ä¤Ö¤¤Î¤ªÊÆ¡Ó¥Íー¥ß¥ó¥°¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÄ®Æâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Î³Ø¹»³«¹»¼°¡£ÉÈÅÄÂÙ¾¼Ä®Ä¹¤«¤é¡Ö¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤È°é¤à¤ä¤Ö¤¤Î¤ªÊÆ¡×¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³«¹»¼°¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡¢¥ä¥Þ¥¶¥Æ°Êª´Ç¸îÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤òÈ¯É½
ËèÇ¯¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Î³Ø¹»³«¹»¼°¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÂç³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë°ð´¢¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤ÏÁ°Æü¤«¤éÂ³¤¤¤¿±«¤Î¤¿¤á¡¢µÞî±Ä®Æâ¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç³«¹»¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«¹»¼°¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·¤¿Ìð¿áÄ®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÆ¡Ö¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤È°é¤à¤ä¤Ö¤¤Î¤ªÊÆ¡×¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÅÄ¤ó¤Ü¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤ä°ð´¢¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤È°é¤à¤ä¤Ö¤¤Î¤ªÊÆ¡×¤¬ÅÄ¿¢¤¨¤«¤é°ð´¢¤ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ëµë¿©¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤òÄÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ä¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë´Õ¾Þ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤È°é¤à¤ä¤Ö¤¤Î¤ªÊÆ¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://yabuki-kabutoebi.com/
¥Íー¥ß¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¹¤ëÉÈÅÄÂÙ¾¼Ä®Ä¹
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤ËÅÄ¿¢¤¨¤·À®Ä¹¤·¤¿°ð¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò
¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á
¥Ö¥é¥ó¥É²½¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
ËèÇ¯¡¢Ä®Æâ¤Î¾®³Ø5Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ²È¤ÎÊý¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¤ä¡¢¥ä¥Þ¥¶¥Æ°Êª´Ç¸îÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬¶¨ÎÏ¤·¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤Î³Ø¹»¡£6·î¤Ë¤ÏÅÄ¿¢¤¨¤ò¡¢10·î¤Ë¤Ï°ð´¢¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÕÀè¤Ë¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤ÎÍñ¤¬ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë»µ¤«¤ì¡¢¿å¤¬Ä¥¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÍñ¤¬ÕÛ²½¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÅÚ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢»¨Áð¤Î¿·²ê¤ò¿©¤Ù¤ë¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¸ºÇÀÌô¤Ç¤Î°ðºî¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ÎÃæ¡¢¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÆ¡£¥Íー¥ß¥ó¥°¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¤Î¼Â¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÎÐ¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢°ðÊæ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤ê¡¢°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤¿¤ªÊÆ¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤È°é¤à¤ä¤Ö¤¤Î¤ªÊÆ¡Ó¡¡¢¨¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
´óÉí¤ä¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¿·ÊÆ¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤äÄ®Æâ¤ÎÈÎÇä½ê¤Ë¤Æ¡¢´óÉí¤ä¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÎÊý¤Ë½ç¼¡ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://yabuki-kabutoebi.com/
¤ªÊÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ìð¿áÄ®Ìò¾ì ¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý
ÅÅÏÃ¡§0248-42-2119
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à :
https://www.town.yabuki.fukushima.jp/inq.php?mode=detail&code=23&code2=0