【ホテル日航大阪】1月1日・2日「お正月イベント2026」開催！バイキングに縁日、書き初めなど盛りだくさんのお正月を
大阪 心斎橋のホテル日航大阪（大阪市中央区西心斎橋1-3-3、代表取締役社長・総支配人：呉服 弘晶）は、2026年1月1日（木・祝）・2日（金）の2日間、「お正月イベント2026」を開催いたします。
大宴会場「鶴」では、シェフ自慢の料理をお楽しみいただける「お正月ファミリーバイキング」を開催。恒例のビンゴ大会も同会場にて実施し、お正月ならではのお食事とともに楽しいひとときをお過ごしいただけます。さらに、ホテルロビーでの「餅つき」や宴会場での「新春書き初め」「お正月縁日」、館内を練り歩く「寿獅子舞」や「バルーングリーティング」など、ご家族やご親戚皆様でお楽しみいただける多彩な催しをご用意します。また、ゆっくり過ごせるお正月ファミリーバイキング付宿泊プランもご用意します。
新しい一年の始まりを、ホテル日航大阪で華やかにお祝いください。
【お正月ファミリーバイキング】
新年の幕開けにふさわしい、黒毛和牛ロース鉄板焼やにぎり寿司、カニしゃぶ、おせち、お子様料理など多彩なお料理の数々を、お好きなだけお召し上がりいただきます。
また、お食事の合間には、宿泊券やお食事券などが当たる、盛り上がり必至の新春ビンゴ大会も開催いたします。
＜予約受付＞
2025年10月30日（木）11：00より公式サイトにて承ります。
＜開催日時＞ 2026年1月1日（木・祝）・2日（金）
ランチ 1部11：00～、2部13：15～ 90分入替制
ディナー 1部16：00～、2部18：30～ 100分入替制
＜会 場＞ 大宴会場「鶴」（5階）
＜料 金＞
ランチ 大人（中学生以上）10,000円 シニア（65歳以上）8,000円 小学生5,000円
ディナー 大人（中学生以上）12,000円 シニア（65歳以上）10,000円 小学生6,000円
※小学生未満のお子様は無料です。
※各種ソフトドリンクが含まれます。
＜アルコールフリードリンク＞
お一人様追加 3,000円
ビール、ウイスキー、焼酎（麦・芋）、ワイン（赤・白）、日本酒、冷酒、梅酒、カクテルをご用意します。
＜新春ビンゴ大会＞
ランチ 11：30～、13：45～
ディナー 16：30～、19：00～
ビンゴカードはお食事無料のお子様も対象に、お一人様1枚お配りします。1枚500円で追加カード購入も可能。
お正月ファミリーバイキング公式サイト :
https://www.hno.co.jp/event/family-viking.html
【餅つき】
＜開催日時＞ 2026年1月1日（木・祝）10：20～10：40
＜会 場＞ ホテルメインロビー（2階）
※見学無料
【寿獅子舞】
太神楽曲芸師 豊来家大治朗（ほうらいや だいじろう）による獅子舞が館内を練り歩き、無病息災を祈願します。
＜開催日時＞ 2026年1月1日（木・祝）2回実施
※見学無料
【バルーングリーティング】
バルーンアート全国大会「ツイスターズ2022」パフォーマンス部門優勝のバルーンパフォーマー キャサリンが、見る人を笑顔にするバルーンの数々でお正月を演出します。
＜開催日時＞ 2026年1月1日（木・祝）・2日（金）各日3回実施
＜会 場＞ 縁日会場（4階）やメインロビー（2階）にて実施。
※見学無料
【新春書き初め】
大阪で書道教室を主宰し、書道パフォーマンスなどさまざまな活動を行う書道家 中村紫苑先生が講師として来場します。
＜開催日時＞ 2026年1月1日（木・祝）・2日（金） 12：00～16：00
＜会 場＞ 宴会場「白鳥」（4階）
※参加無料
【お正月縁日】
＜開催日時＞ 2026年1月1日（木・祝）・2日（金） 12：00～21：00
＜会 場＞ 宴会場「孔雀」（4階）
＜料金・内容＞
縁日券1枚100円を会場入口券売機にて販売。
・お菓子すくい、輪投げ、射的、ターゲットボール、スマートボール、パターゴルフなど：1回100円～200円
・コマ廻し、けん玉、お手玉、あやとりなどの昔あそびコーナー：無料
※縁日会場への入場は無料です。有料コーナーをご利用の際は縁日券が必要となります。
※イベント内容、時間は変更となる場合がございます。各イベント詳細は、公式サイトをご覧ください。
※「お正月ファミリーバイキング」を除く各イベントは、ご予約制ではございません。混雑する場合は入場・見学を制限する場合があります。
※料金には、サービス料・消費税を含みます。
お正月イベント公式サイト :
https://www.hno.co.jp/event/newyear2026.html
お正月ファミリーバイキング、イベントに関するお問い合わせ：
ホテル日航大阪 宴会販促グループ 直通TEL.06-6244-1020 10：00～18：00（日・祝日を除く）
【宿泊プラン】
2026年お正月ファミリーバイキング付宿泊プラン
販売期間：2025年10月30日（木）～12月26日（金）
チェックイン日：2026年1月1日（木・祝）、または1月2日（金）
夕食：18：30～ 大宴会場「鶴」（5階）にて 「お正月ファミリーバイキング」をお召し上がりいただきます。
朝食：カフェレストラン「セリーナ」（2階）、日本料理「弁慶」（3階）のいずれかお好きな会場でお召し上がりいただきます。
特典：ホテル日航大阪 お正月お楽しみセット
・「お正月縁日」ご利用券1,000円分（100円券10枚／お一人様1セット）
・「お正月ファミリーバイキング」 ビンゴカード お一人様3枚
通常1枚お渡しするビンゴカードを、3枚プレゼント！当たる確率も3倍！
・お年賀のお菓子（一部屋に一箱）
宿泊プランに関するご予約・お問い合わせ：ホテル日航大阪 宿泊予約 TEL.06-6244-1281
ホテル日航大阪について
大阪のシンボルストリート 御堂筋に面し、Osaka Metro心斎橋駅直結という抜群のアクセスを活かし、観光、ビジネスの拠点として、開業から40年余り多くのお客様をお迎えしてまいりました。
永きにわたり培ったおもてなしの心で、ご宿泊、お食事、ご宴席、ご婚礼などさまざまなシーンでお客様の笑顔のひとときをお手伝いします。
＜施設概要＞
開 業 ：1982 年（昭和57 年）9 月4 日
所在地：542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3
アクセス：大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」8号出口直結
施設紹介：地上32階、地下4 階。客室数605 室、料飲施設8 店舗、大小15 の宴会場、チャペル、エステティックサロンなどを備える総合施設。テイクアウト、およびオンラインショップでの商品販売も行う。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテル。
ホテル日航大阪公式サイト https://www.hno.co.jp