亀の井ホテル 阿蘇 2025年10月24日リニューアルオープン！進化する山岳リゾートホテル





亀の井ホテル 阿蘇（所在地：熊本県阿蘇市、支配人：小北浩晴、以下当ホテル）は、昨年より進めてきた改装リニューアルの第2弾として、露天風呂付きの客室とキッズルームを新設し、さらに阿蘇の自然が楽しく学べる体験知育型のキッズパークを2025年10月24日（金）にオープンいたします。

阿蘇は、活発な火山活動によって形成された世界有数のカルデラを有し、雄大な自然に囲まれた地域です。当ホテルは、その象徴である高岳を一望できる絶好のロケーションに位置し、阿蘇の魅力を発信してまいりました。2024年には熊本県PRキャラクター「くまモン」をテーマにした特別ルームや、郷土料理を取り揃えたビュッフェレストランをリニューアル。さらに今回の改装では「山岳リゾート」をコンセプトに、既存客室の刷新と新客室を新設し、阿蘇の自然や文化を学べるキッズパークも誕生いたします。ご家族や三世代での旅行、夫婦やカップルの記念日など、多彩なシーンで特別な滞在をご提供し、地域観光の振興にもより一層貢献してまいります。

新設する客室は、【露天風呂付デラックスルーム（サウナ付）】が3室と【キッズテラスルーム】が4室。露天風呂付デラックスルームは、天然温泉の湯を引いた専用風呂とプライベートサウナを備え、目の前に広がる景色を独り占めできる贅沢な空間です。大自然の中で心も体も解きほぐす「ととのう」ひとときをお楽しみください。森のアウトドアをテーマにした【キッズテラスルーム】は、壁面に動物たちが描かれ、まるで森を探検しているようなワクワク感に満ちた内装。テラスは芝生エリアと直結しており、お子さまはお部屋からそのまま外遊びへ行けます。最大６名までご利用でき、三世代旅行にもぴったりなお部屋です。また、和室8畳とツインルームを【スーペリアルーム】に刷新。優しい木の温もりが感じられるウッドテイストに統一した内装で、記念日やご褒美旅行などご家族や大切な人と特別な時間を彩ります。

さらに、阿蘇の自然を楽しく学べる体験知育型キッズパーク「ASONIWA」が誕生します。デザインコンセプトは、阿蘇ならではの豊かな“草原”。空間は「静」と「動」の2つのゾーンで構成され、それぞれ異なる遊び方を楽しめます。「静ゾーン」には、阿蘇の図鑑や絵本を取り揃え、自然について静かに学べる環境をご用意。一方、「動ゾーン」では、亀の井ホテル 阿蘇オリジナルのコンテンツ“ASO PHONE”が登場。親機から受け取ったミッションに沿って、パーク内各所に設置された子機を操作すると、阿蘇の自然や生き物にまつわる知識を楽しく学べます。自然をテーマにした学びと遊びが融合した空間で、親子そろって心に残る時間をお過ごしください。

また、2025年7月にリニューアルした大浴場では、ドライサウナ・水風呂の新設に加え、10月1日より泥パック・ミストサウナも誕生しより多彩な湯浴み体験をお楽しみいただけるようになりました。当ホテルの温泉は美肌成分「メタけい酸（シリカ）」を豊富に含み、肌にうるおいを与える“美肌の湯”としても好評です。さらに、水風呂は阿蘇の伏流水を使用した美肌成分たっぷりな贅沢な水質です。日常を離れ、天然温泉と多彩なサウナで心身を解きほぐす至福の時間をご堪能ください。

リニューアル詳細

■客室

新設した【露天風呂付デラックスルーム（サウナ付）】と【キッズテラスルーム】は広々とした作りでご家族・三世代・グループ旅と幅広い層に最適なお部屋。落ち着いた空間の中で阿蘇の大自然をお届けします。









露天風呂付デラックスルーム（サウナ付き）：3室、87㎡、定員数5名









キッズテラスルーム：4室、63㎡、定員数6名





スーペリアルーム：15室、30㎡、定員数4名

■体験知育型キッズパーク「ASONIWA」

草原をイメージした空間は絵本や図鑑で自然を学ぶ「静」ゾーンと、オリジナルコンテンツ“ASO PHONE”で学ぶ「動」ゾーンで構成。親子で楽しみながら阿蘇の自然や生き物への理解を深められる、学びと遊びが融合した体験知育型施設です。









※画像はイメージです。

■大浴場

2025年7月にリニューアルした大浴場に、泥パックとミストサウナ設備が新設しました。自然の恵みに包まれるような贅沢な湯浴み体験で、心身ともにリフレッシュいただけます。









【亀の井ホテル 阿蘇】





阿蘇の雄大な自然を望む絶好のロケーションに位置し、「山岳リゾート」をコンセプトに全面リニューアル。露天風呂付デラックスルームやキッズテラスルーム、体験知育型キッズパークなど、多彩な施設で大人も子どもも特別な滞在を満喫。阿蘇のご当地グルメを揃えたビュッフェや、活火山の阿蘇の山々の恩恵を受けた自家源泉の温泉を存分にご堪能ください。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/aso/

〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地5936 TEL：0967-22-1122

チェックイン：15時／チェックアウト：10時

客室数：70室

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営の「別府亀の井ホテル」改め「亀の井ホテル 別府」を加えた合計32施設で同年7月に誕生したホテルブランドです。2023年10月にリブランドした4ホテルに加え、2024年4月「亀の井ホテル 那智勝浦」、「亀の井ホテル 筑波山」が加わり、「亀の井ホテル」は39施設に拡大し、2024年12月25日、40棟目となる「亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾート」が誕生しました。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp