JR名古屋駅1番線企画 ２０２５年秋　レトロ大衆酒場 『昔の矢場とん』 期間限定オープン！

写真拡大 (全10枚)

名古屋ステーション開発株式会社

　名古屋ステーション開発株式会社は、JR名古屋駅1番線の線路上に店舗・イベント等での活用が可能なスペースを開発し、2023年以降ビアガーデンやラーメン店、かき氷イベントを企画・運営してきました。


この度、JR名古屋駅１番線企画第6弾として『昔の矢場とん』がオープンしますのでお知らせいたします。


◇概要

店 舗 名 ： 昔の矢場とん JR名古屋駅１番線店


場　 所 ： JR名古屋駅1番線



出店期間：2025年11月12日(水) ～ 2026年3月1日(日)


営業時間：11:00 ～ 22:00(L.O.21:30)


席　 数 ：約60席


特　 徴 ：JR名古屋駅1番線に矢場とん“創業当時の味”がやってくる！


提供するメニューは、矢場とん創業当時に人気を博した料理をイメージしたラインナップ。


サクサク食感とジューシーな肉質の「串かつ」、みそだれがしみ込んだ「おでん」、濃厚でお肉の旨味たっぷりな「どて煮」など、どこか懐かしく、心温まる味わいをお楽しみいただけます。


◇通常メニュー(一部)


◆串かつ　 600円

屋台でどて鍋にドボンとつけたところがルーツといわれている「みそ串かつ」。串かつ特有のサクサク感とみその香りとロース肉の旨味をお楽しみいただけます。






◆おでん　3種盛　 900円

みそでじっくり煮込まれた豚もつ、豚角煮、牛すじのおでん3種類盛。みその旨味と香りを感じられる、お酒のお供にピッタリな商品です。





◇11:00～15:00　昼限定メニュー


◆ランチA　　1,500円

・おでん2種(大根・たまご) ・串かつ　3本


・ミニポテトサラダ　　　　　　 ・ごはん


・みそ汁　　　　　　　　　 　　・漬物






◆ランチB　　1,500円

・串かつ5本 　 　 　 ・ミニどて煮


・ミニポテトサラダ　　　　　　 ・ごはん


・みそ汁　　　　　　　　　 　 ・漬物





◇15:00～22:00　夜限定メニュー


◆ちょい呑みセット　 1,400円

・串かつ　3本


・ミニどて煮


・ドリンク(生ビールor酎ハイorハイボール)






◆昔の矢場とんセット　 2,000円

・串かつ　3本


・おでん2種 (大根・豚もつ)


・ミニどて煮


・ミニポテトサラダ


・ドリンク(生ビールor酎ハイorハイボール)





◇「昔の矢場とん JR名古屋駅１番線店」店舗の特徴

・使用されていないJR名古屋駅１番線線路上の空間と、ホームの店舗を活用したユニークな空間です。


・線路上に設置した約300平方メートル 、幅約3.6m×長さ約80mの床を、客席として使用します。





　　　　施工前(2023年7月)

　　　　施工後(2023年8月)

　客席(2024年6月1日～10月31日）

※区画内客席での飲食をお願いいたします。


※営業期間、時間等は予告なく変更する場合があります。　


※お会計は現金、交通系のみです。


※入店には、JR名古屋駅の入場券または乗車券等が必要です。


　TOICAは入場券として利用できません。


※入場券で改札内に入場いただける時間は、発売時刻から2時間以内です。


　2時間を超えた場合は、超えた時間に対し2時間ごとに


　入場料金(おとな160円、こども80円）が必要です。


※入場券で入場いただいた後、払戻しはできませんので予めご了承ください。



※本リリースの画像は全てイメージです。　※記載の価格は税込価格です。