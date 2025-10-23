JR名古屋駅1番線企画 ２０２５年秋 レトロ大衆酒場 『昔の矢場とん』 期間限定オープン！
名古屋ステーション開発株式会社は、JR名古屋駅1番線の線路上に店舗・イベント等での活用が可能なスペースを開発し、2023年以降ビアガーデンやラーメン店、かき氷イベントを企画・運営してきました。
この度、JR名古屋駅１番線企画第6弾として『昔の矢場とん』がオープンしますのでお知らせいたします。
◇概要
店 舗 名 ： 昔の矢場とん JR名古屋駅１番線店
場 所 ： JR名古屋駅1番線
出店期間：2025年11月12日(水) ～ 2026年3月1日(日)
営業時間：11:00 ～ 22:00(L.O.21:30)
席 数 ：約60席
特 徴 ：JR名古屋駅1番線に矢場とん“創業当時の味”がやってくる！
提供するメニューは、矢場とん創業当時に人気を博した料理をイメージしたラインナップ。
サクサク食感とジューシーな肉質の「串かつ」、みそだれがしみ込んだ「おでん」、濃厚でお肉の旨味たっぷりな「どて煮」など、どこか懐かしく、心温まる味わいをお楽しみいただけます。
◇通常メニュー(一部)
◆串かつ 600円
屋台でどて鍋にドボンとつけたところがルーツといわれている「みそ串かつ」。串かつ特有のサクサク感とみその香りとロース肉の旨味をお楽しみいただけます。
◆おでん 3種盛 900円
みそでじっくり煮込まれた豚もつ、豚角煮、牛すじのおでん3種類盛。みその旨味と香りを感じられる、お酒のお供にピッタリな商品です。
◇11:00～15:00 昼限定メニュー
◆ランチA 1,500円
・おでん2種(大根・たまご) ・串かつ 3本
・ミニポテトサラダ ・ごはん
・みそ汁 ・漬物
◆ランチB 1,500円
・串かつ5本 ・ミニどて煮
・ミニポテトサラダ ・ごはん
・みそ汁 ・漬物
◇15:00～22:00 夜限定メニュー
◆ちょい呑みセット 1,400円
・串かつ 3本
・ミニどて煮
・ドリンク(生ビールor酎ハイorハイボール)
◆昔の矢場とんセット 2,000円
・串かつ 3本
・おでん2種 (大根・豚もつ)
・ミニどて煮
・ミニポテトサラダ
・ドリンク(生ビールor酎ハイorハイボール)
◇「昔の矢場とん JR名古屋駅１番線店」店舗の特徴
・使用されていないJR名古屋駅１番線線路上の空間と、ホームの店舗を活用したユニークな空間です。
・線路上に設置した約300平方メートル 、幅約3.6m×長さ約80mの床を、客席として使用します。
施工前(2023年7月)
施工後(2023年8月)
客席(2024年6月1日～10月31日）
※区画内客席での飲食をお願いいたします。
※営業期間、時間等は予告なく変更する場合があります。
※お会計は現金、交通系のみです。
※入店には、JR名古屋駅の入場券または乗車券等が必要です。
TOICAは入場券として利用できません。
※入場券で改札内に入場いただける時間は、発売時刻から2時間以内です。
2時間を超えた場合は、超えた時間に対し2時間ごとに
入場料金(おとな160円、こども80円）が必要です。
※入場券で入場いただいた後、払戻しはできませんので予めご了承ください。
※本リリースの画像は全てイメージです。 ※記載の価格は税込価格です。