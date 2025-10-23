JR名古屋駅1番線企画 ２０２５年秋　レトロ大衆酒場 『昔の矢場とん』 期間限定オープン！

名古屋ステーション開発株式会社

名古屋ステーション開発株式会社は、JR名古屋駅1番線の線路上に店舗・イベント等での活用が可能なスペースを開発し、2023年以降ビアガーデンやラーメン店、かき氷イベントを企画・運営してきました。

この度、JR名古屋駅１番線企画第6弾として『昔の矢場とん』がオープンしますのでお知らせいたします。

◇概要

店 舗 名 ： 昔の矢場とん JR名古屋駅１番線店

場 所 ： JR名古屋駅1番線

出店期間：2025年11月12日(水) ～ 2026年3月1日(日)

営業時間：11:00 ～ 22:00(L.O.21:30)

席 数 ：約60席

特 徴 ：JR名古屋駅1番線に矢場とん“創業当時の味”がやってくる！

提供するメニューは、矢場とん創業当時に人気を博した料理をイメージしたラインナップ。

サクサク食感とジューシーな肉質の「串かつ」、みそだれがしみ込んだ「おでん」、濃厚でお肉の旨味たっぷりな「どて煮」など、どこか懐かしく、心温まる味わいをお楽しみいただけます。

◇通常メニュー(一部)

◆串かつ 600円

屋台でどて鍋にドボンとつけたところがルーツといわれている「みそ串かつ」。串かつ特有のサクサク感とみその香りとロース肉の旨味をお楽しみいただけます。

◆おでん 3種盛 900円

みそでじっくり煮込まれた豚もつ、豚角煮、牛すじのおでん3種類盛。みその旨味と香りを感じられる、お酒のお供にピッタリな商品です。

◇11:00～15:00 昼限定メニュー

◆ランチA 1,500円

・おでん2種(大根・たまご) ・串かつ 3本

・ミニポテトサラダ ・ごはん

・みそ汁 ・漬物

◆ランチB 1,500円

・串かつ5本 ・ミニどて煮

・ミニポテトサラダ ・ごはん

・みそ汁 ・漬物

◇15:00～22:00 夜限定メニュー

◆ちょい呑みセット 1,400円

・串かつ 3本

・ミニどて煮

・ドリンク(生ビールor酎ハイorハイボール)

◆昔の矢場とんセット 2,000円

・串かつ 3本

・おでん2種 (大根・豚もつ)

・ミニどて煮

・ミニポテトサラダ

・ドリンク(生ビールor酎ハイorハイボール)

◇「昔の矢場とん JR名古屋駅１番線店」店舗の特徴

・使用されていないJR名古屋駅１番線線路上の空間と、ホームの店舗を活用したユニークな空間です。

・線路上に設置した約300平方メートル 、幅約3.6m×長さ約80mの床を、客席として使用します。

施工前(2023年7月)施工後(2023年8月)客席(2024年6月1日～10月31日）

※区画内客席での飲食をお願いいたします。

※営業期間、時間等は予告なく変更する場合があります。

※お会計は現金、交通系のみです。

※入店には、JR名古屋駅の入場券または乗車券等が必要です。

TOICAは入場券として利用できません。

※入場券で改札内に入場いただける時間は、発売時刻から2時間以内です。

2時間を超えた場合は、超えた時間に対し2時間ごとに

入場料金(おとな160円、こども80円）が必要です。

※入場券で入場いただいた後、払戻しはできませんので予めご了承ください。

※本リリースの画像は全てイメージです。 ※記載の価格は税込価格です。