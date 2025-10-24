真空スルーピース市場、CAGR2.7%で拡大し2031年には238百万米ドルへ
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバル真空スルーピースのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」を、2025年10月24日に発行しました。真空スルーピース市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/812347/feedthrough
グローバル真空スルーピース市場の成長予測
YH Researchの調査では、2025年から2031年にかけて、真空スルーピースの世界市場は年平均成長率（CAGR）2.7%％で拡大を続けると予測されています。2024年には約203百万米ドルだった市場規模は、2025年には208百万米ドルに達し、2031年には238百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．真空スルーピース紹介
真空スルーピースは、主に真空装置や真空チャンバー内で使用される部品で、他の部品を接続するために真空環境を維持しつつ、気密性を保つ役割を果たします。真空スルーピースは、通常、金属やセラミック、ガラスなどの素材で作られており、真空中での使用に耐えられるように設計されています。
真空スルーピースの主な目的は、真空環境を維持するために、内部と外部の圧力差を遮断しつつ、管や配管などを通すことです。これにより、装置内部でのガスの漏れを防ぎ、安定した真空状態を保つことができます。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Pfeiffer Vacuum、 Inficon、 Emerson、 CeramTec、 Kurt J. Lesker、 MDC Vacuum、 Douglas Electrical Components、 Nor-Cal Products、 MPF、 Ocean Optics、 Conax Technologies、 Filtech、 Allectra、 Highlight Tech Corporation
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
Electrical Feedthrough、 Mechanical Feedthrough、 Fluid Feedthrough
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Semi & Vacuum Coating、 General Vacuum、 Others
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/812347/feedthrough
グローバル真空スルーピース市場の成長予測
YH Researchの調査では、2025年から2031年にかけて、真空スルーピースの世界市場は年平均成長率（CAGR）2.7%％で拡大を続けると予測されています。2024年には約203百万米ドルだった市場規模は、2025年には208百万米ドルに達し、2031年には238百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．真空スルーピース紹介
真空スルーピースは、主に真空装置や真空チャンバー内で使用される部品で、他の部品を接続するために真空環境を維持しつつ、気密性を保つ役割を果たします。真空スルーピースは、通常、金属やセラミック、ガラスなどの素材で作られており、真空中での使用に耐えられるように設計されています。
真空スルーピースの主な目的は、真空環境を維持するために、内部と外部の圧力差を遮断しつつ、管や配管などを通すことです。これにより、装置内部でのガスの漏れを防ぎ、安定した真空状態を保つことができます。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Pfeiffer Vacuum、 Inficon、 Emerson、 CeramTec、 Kurt J. Lesker、 MDC Vacuum、 Douglas Electrical Components、 Nor-Cal Products、 MPF、 Ocean Optics、 Conax Technologies、 Filtech、 Allectra、 Highlight Tech Corporation
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
Electrical Feedthrough、 Mechanical Feedthrough、 Fluid Feedthrough
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Semi & Vacuum Coating、 General Vacuum、 Others
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ