金属製ボトルキャップの世界市場2025年、グローバル市場規模（アルミニウム、ステンレス鋼）・分析レポートを発表
2025年10月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「金属製ボトルキャップの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、金属製ボトルキャップのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の金属製ボトルキャップ市場概要
本調査によると、世界の金属製ボトルキャップ市場は2023年時点で数十億米ドル規模に達しており、2030年にはさらに拡大すると予測されています。年平均成長率は安定的に推移する見込みであり、今後も一定の成長が続くと見られます。本レポートでは、産業チェーンの発展状況、用途別市場（スピリッツ、水・飲料、医薬品など）の動向、主要企業の戦略、そして最新技術・特許・トレンドを包括的に分析しています。
________________________________________
地域別動向
地域別に見ると、北米および欧州では政府によるリサイクル推進政策や環境意識の高まりを背景に、持続的な市場拡大が進んでいます。特に欧州ではアルミニウム製キャップの採用が進み、再利用可能素材への転換が加速しています。
一方、アジア太平洋地域では、中国が圧倒的な生産拠点として市場を牽引しています。国内需要の旺盛さに加え、政策的な支援と製造基盤の強化により、同地域は今後も世界市場の中心となる見通しです。日本、韓国、インドなどでも飲料・医薬分野で需要が高まっています。
________________________________________
市場構造と分析視点
本レポートは、金属製ボトルキャップ市場をマクロおよびミクロの両面から分析しています。
市場規模・セグメント分析では、アルミニウムおよびステンレススチールの2大素材に注目し、販売数量、売上高、市場シェアを比較しています。アルミニウムは軽量性とリサイクル性に優れ、飲料用途で多く採用されている一方、ステンレススチールは耐久性と高級感が求められるスピリッツや高付加価値製品向けに使用が拡大しています。
産業分析では、政府規制、技術進化、消費者嗜好などの外部要因が検討されており、環境対応素材の需要増や製品デザインの差別化が主要な推進要因とされています。
________________________________________
市場予測と成長要因
本レポートによる将来予測では、2019年から2030年にかけて、飲料産業を中心に安定した需要が見込まれています。特に健康志向の高まりによるミネラルウォーター市場の拡大や、プレミアムスピリッツ市場の成長が、メタルキャップ需要を後押ししています。また、再生素材の利用拡大や軽量化技術の進展がコスト競争力を高め、市場のさらなる拡大を促進しています。
________________________________________
企業別分析
主要企業としては、Crown Holdings、Closure Systems International, Inc. （CSI）、O.Berk、Pelliconi、Silgan、Novio Packaging Group、Fontana Manufacturers、Guala Closures、Metal Closures Pvt. Ltd、Nippon Closures、Phoenix Closures、SMYPC、Technocap、Tri-Sure、Qorpakなどが挙げられます。
これら企業はグローバルに生産拠点を展開し、製品ポートフォリオの多様化と環境対応製品の開発を進めています。特にCrown HoldingsとGuala Closuresは、スピリッツや高級飲料向けキャップ分野で強い競争力を持ち、SilganやPelliconiは飲料業界全体で大きなシェアを維持しています。各社はパートナーシップ強化や技術革新を通じて市場での地位を確立しています。
