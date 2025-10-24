温泉旅行検定を実施している一般社団法人 日本総合検定資格センターは、2026年1月25日（日）に「温泉旅行検定」をＷＥＢ検定で開催します。
検定資格を専門に取り扱う一般社団法人 日本総合検定資格センターは、
2026年1月25日（日）に「温泉旅行検定」をＷＥＢ検定で開催します。
それに合わせ、温泉旅行検定試験の申込みと温泉旅行検定公式テキストの販売を温泉旅行検定ホームページより受付いたします。
検定試験は受験される方の利便性を考えＷＥＢでの受検となっております。
ご自宅や会社等でより便利に受検が可能です。
■今回開催するベーシック温泉旅行検定の参加条件等は特になく、
東日本温泉地全般と温泉知識全般を問うベーシック「温泉旅行検定 （東日本） 」と
中日本温泉地全般と温泉知識全般を問うベーシック「温泉旅行検定 （中日本） 」と
西日本温泉地全般と温泉知識全般を問うベーシック「温泉旅行検定 （西日本） 」の３つが同日開催となります。
さらに３つ全てに合格した方は、「温泉旅行検定 （プロフェッショナルマスター） 」としての最上位の検定試験を受けることができます。
ベーシック全て合格した方のみしか受検はできません。
時間帯は別々ですので、併願が可能となっております。
受検料・・ベーシック温泉旅行検定 各8,600円
温泉旅行検定 （プロフェッショナルマスター） 12,800円
※合格者には、温泉旅行検定合格証カードと温泉旅行検定合格証書が発行され郵送されます。
（プロフェッショナルマスター合格者には追加で限定ピンバッジも追加）
テキスト代・・2,800円（送料込み）
テキスト詳細申込み https://onsen-kentei.jp/kentei/index
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332557&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332557&id=bodyimage2】
■「温泉旅行検定」とは？
「温泉旅行検定」とは、温泉と旅行が好きなあなたの為の資格です。
あなたが温泉と旅行をより深く学び、より楽しむことが出来るように作られています。
単に温泉地に旅行に行く。
これは充実した余暇の過ごし方といえると思いますが、
さらに一歩踏み込んで、その温泉地の歴史的背景や発祥の由来、地理的特徴、泉質の種類、
効能などより詳しくなって、その地に出かけてみたら、見える景色や感じ方、行動が変わります。
温泉に入浴するといっても、泉質によって入浴方法が違ったり、入浴の順番があったりと、
知れば知るほど、より温泉の効果的な入浴を知ることができます。
せっかくならより気持ちよく効果的に入浴したいものです。
また温泉に入浴だけして帰る方は少なく、温泉に入浴したら周辺を散策したり、買い物をしたり、旅館に泊まったりと
そういった周辺のことも含めて温泉旅行の醍醐味です。
「温泉旅行検定」は日本全体を東日本・中日本・西日本と3つに分け、
そのエリアごとに魅力ある温泉地を周辺情報も含めて専門化を交え独自に厳選し、それぞれの温泉地への知識をより深めてから、
それぞれ温泉地を満喫してもらえるように設計されています。
自宅の近くのエリアから勉強するのもよし、故郷のエリアから勉強するのもよし、いつか行ってみたいあの地から勉強してもよし、
その知識はあなたの人生に役立ち、より充実した温泉旅行ライフをおくるお手伝いをします。
温泉旅行検定では、温泉旅行検定公式テキスト等で勉強し、
一定の基準を満たした合格者の方には、温泉旅行のスペシャリストとしての資格を認定いたします。
温泉旅行検定詳細
https://onsen-kentei.jp/
温泉旅行検定試験日程
https://onsen-kentei.jp/kentei/index
＜事業内容＞
検定資格試験の開催
公共団体などでの企画運営
会社・学校等での一括団体受験開催
法人への検定資格制度の導入
検定正規認定店の公式認定など
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人
日本総合検定資格センター 湯川
〒813-0034
福岡県福岡市東区多の津 3-14-6
URL： https://onsen-kentei.jp/
お問い合わせ先: https://onsen-kentei.jp/contact/form
配信元企業：一般社団法人 日本総合検定資格センター
プレスリリース詳細へ