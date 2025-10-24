日本電力ケーブル付属品市場は、先進的な電気インフラと再生可能エネルギーの拡大を背景に、2033年までに35億6310万米ドルに急増すると予測される

